Svrbí vás koža? Hlási sa tak chyba v žlčníku, ale aj leukémia

Nedokážete sa prestať škriabať? Svrbenie je častým príznakom, mnohých závažných zdravotných problémov. Ak vás chvíľu svrbí tam, hneď zas inde, možno potrebujete internistu alebo si urobte tehotenský test.

Svrbenie je najvýraznejším príznakom mnohých kožných chorôb, ale upozorňuje aj na problémy vnútri tela. Je to najmä vtedy, keď nemáte žiadne vyrážky, fľaky, ani suché šupiny a pokožka akoby vás svrbela len tak. „Je pomerne častým príznakom ochorení pečene. Najmä tých, ktoré sú spojené s nejakou formou poruchy odtoku žlče z pečene. Stáva sa to pri autoimunitných ochoreniach, ako je primárna biliárna cirhóza, primárna sklerotizujúca cholangitída, ale svrbenie sa objavuje aj pri chronickej vírusovej hepatitíde B a C,“ hovorí špecialista na internú medicínu MUDr. Marek Pytliak. Dodáva, že svrbenie kože môže sprevádzať aj všetky stavy spojené s vyššou koncentráciou bilirubínu. To je odpadový produkt metabolizmu červeného krvného farbiva, ktorý produkuje pečeň zo zaniknutých červených krviniek.

Kameň v ceste

Keď ochorie pečeň, nesvrbí vás len jedno konkrétne miesto, ale všetko. „Niektoré ochorenia pečene sa začínajú pomaly, preto môže byť svrbenie ako nepríjemný jav jedným z prvých príznakov týchto ochorení. Málokedy však ostáva jediným symptómom,“ vysvetľuje odborník. Na vine však nemusí byť len pečeň, celé telo vás môže svrbieť, aj keď je problém v žlčníku. Ten skladuje žlč, ktorú pečeň produkuje.

„Tak ako pri ochoreniach pečene, aj pri žlčníku sa svrbenie tela najčastejšie objavuje s chorobami, ktoré vedú k poruchám odtoku žlče. Nádory žlčových ciest, kamienok v žlčových cestách a mnoho ďalších ochorení môžu spôsobiť poruchu vyprázdňovania žlče zo žlčníka, a tým aj svrbenie,“ vysvetľuje Marek Pytliak.

U starších ľudí sa často objavuje svrbiaca koža najmä na chrbte. Obyčajne zaň môže upchávanie ciev, žalúdočné ťažkosti alebo zvýšená činnosť štítnej žľazy. Mladšie ročníky zažívajú intenzívne svrbenie v chladnom počasí. Foto: Shutterstock

Kedy to prestane?

Aj keď sa včas odhalí, že problém pochádza z pečene alebo zo žlčníka, nemusíte sa ho hneď zbaviť. „Pri autoimunitných chorobách a chronických vírusových hepatitídach niekedy liečba základného ochorenia svrbenie nezlepší. Liečba preto musí byť komplexná,“ konštatuje internista. Lepšiu prognózu majú tehotné ženy, svrbenie sa u nich stratí po pôrode. „Spôsobuje ho tehotenská cholestáza, porucha funkcie pečene a žlčníka, ktorú vyvolajú tehotenské hormóny,“ opisuje gynekologička MUDr. Radka Gregorová ochorenie, ktoré sa objaví u jednej z tisíc budúcich matiek. Vysoké hladiny hormónov môžu spomaliť alebo celkom zastaviť prietok žlče medzi pečeňou a žlčníkom, následne unikne do krvného obehu a vy cítite svrbenie.

„Pre ženu tento stav nie je nebezpečný, ale plod by sa mal starostlivo sledovať,“ konštatuje lekárka. Cholestáza totiž môže vyvolať predčasný pôrod a v ojedinelých prípadoch i smrť dieťaťa. Opatrnejšie musia byť ženy, ktorých príbuzné – matky či sestry – týmto ochorením v tehotenstve prešli. Častejšie potrápi tie, ktoré už niekedy problém s pečeňou mali.

Je to v krvi

Svrbenie môže odkazovať na veľkú škálu ochorení, preto návštevu lekára dlho neodkladajte. Niekedy stačí základné vyšetrenie krvi, ale dôvod svrbenia môže byť aj menej jasný. „Svrbenie sa objavuje pri nedostatku železa, ale aj pri skleróze multiplex. Môže byť za ním znížená i zvýšená činnosť štítnej žľazy aj chronické ochorenie obličiek či leukémia,“ vymenúva Marek Pytliak. Tolerancia svrbenia sa u jednotlivých ľudí líši a prah citlivosti sa mení pri strese, ale aj pri prežívaní intenzívnej radosti či smútku. Väčšie ťažkosti spôsobuje pri vyššej teplote kože.

Kedy ešte?