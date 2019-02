Tak takúto zmenu nečakala. Pani Liliana prezradila, čo jej drasticky pomohlo zlepšiť jej zdravotný stav

„Problém modernej medicíny vidím v tom, že nepredlžuje našu mladosť, ale starobu.“

Tento, už na prvé počutie zaujímavý citát vyšiel z úst veľmi múdreho slovenského humoristu, dramatika a prozaika, Milana Lasicu. Ukrýva sa za týmto citátom kus pravdy? Poďme sa na to spoločne pozrieť.

Mnohí z nás nechápu, aká je prevencia dôležitá

Predstavte si scenár ako vytrhnutý z klasického života mnohých z nás. Keď je človek mladý, nič ho nebolí, netrpí žiadnymi ochoreniami a tak nemá potrebu navštíviť lekára. Súhlasíte? Prečo by sme k nemu „zbytočne“ chodili?“

Už od útleho detstva nám totiž lekár evokuje niekoho, za kým ideme len vtedy, keď sme chorí, keď už máme pocit, že domáce recepty nezaberajú. Lekár je človek, ktorý vyšetrí naše choré telo a naordinuje nám lieky presne podľa potreby. Čím sme však starší, bývame aj častejšie chorí, zdravotné problémy sa hromadia a lekára vyhľadávame oveľa viac ako predtým. Z tohto bežného príkladu vyplýva, že naše zdravie začíname riešiť až vtedy, keď už problém máme alebo problém príde s vekom. Navštevujeme ale lekára aj vtedy, keď sme zdraví?

Život sa neodohráva za dverami ordinácie

Aj keď práca lekárov je pre každého z nás dôležitá, pretože zachraňuje milióny životov po celom svete a nikdy nevieme, kedy budeme na rade my, mali by sme mať na pamäti jednu vec. A tou je to, že reálny život sa neodohráva za dverami ambulancie. Skutočný život je ten, ktorý žijeme každý deň v práci, v domácnosti, pri bežných aktivitách, pri našich koníčkoch. Ako si ale pomôcť a udržať si kontrolu nad svojim telom tak, aby sme si zachovali vitalitu až do vysokého veku?

Toto je skutočný príbeh pani Liliany

Keď si pani Liliana uvedomila, že jej zdravie už neslúži tak, ako kedysi, že jej chýba energia a bolesti hlavy sa u nej stupňujú, rozhodla sa svoj osud chytiť do vlastných rúk a začala pátrať po riešení, ktoré by jej v jej problémoch mohlo pomôcť. Vedela, že lekár by jej na istý čas mohol pomôcť, ona sa však chcela vyhnúť množstvám liekov, ktoré by ju pravdepodobne neminuli.

Riešenie bez vedľajších účinkov

Potom, ako pani Liliana zistila, že existuje forma laserovej terapie, ktorá je bezbolestná, nemá žiadne vedľajšie účinky a predovšetkým je vysoko účinná, rozhodla sa ju otestovať. Uvedomovala si, že ak nezasiahne hneď, bolesť a únava ju budú obmedzovať nielen pri bežných činnostiach, ale aj pri svojich koníčkoch či pracovných aktivitách. A to bolo podľa jej slov jedno z jej najlepších rozhodnutí. To, ako sa cíti teraz, nečakala pani Liliana ani v tom najlepšom sne.

Chcete vedieť, čo pomohlo pani Liliane? Viac sa dozviete v krátkej reportáži

Už viac ako 25 000 ľudí na Slovensku sa rozhodlo, že si chcú predĺžiť svoju mladosť a nie starobu. Chcete patriť medzi nich aj vy?

