Taxikár imunity, posila pri chudnutí a strese: Céčko toho dokáže viac, než si myslíte

Často sa označuje pojmom všestranný génius. Vitamín C toho dokáže skutočne veľa.

Patrí k najznámejším vitamínom. V sezóne vírusov sa ním dobrovoľne dopujete, avšak jeho účinok má oveľa väčší záber ako len posilnenie imunity. Vitamín C alebo aj kyselina askorbová je dôležitý pre správne fungovanie takmer každej bunky v tele a podieľa sa nielen na fyzickom, ale i duševnom zdraví.

Vylepší vám cievy

„Pomáha predchádzať ochoreniam, ktoré súvisia s aterosklerózou. Patrí k nim napríklad vysoký krvný tlak, angina pectoris, infarkt myokardu, mŕtvica či srdcový záchvat,“ začína rozprávať o širokom zábere céčka nutričná poradkyňa Katarína Grich.

Ako účinne detoxikovať cievy? Dve drobnosti vám zachránia život

„Udržiava totiž krvné tekutiny, a tým normalizuje krvný obeh. Navyše udržuje hladké vnútorné steny tepien. Tak sa v nich nehromadí cholesterol a iné látky. Vitamín C je ochranca ciev.“ Dávky céčka si doprajte aj v ťažších časoch, či už pri skúškach v škole, alebo naháňaní termínov v práci. Dokáže zvyšovať energiu priamo v mitochondriách, ktoré možno považovať za bunkové elektrárne. Vďaka tomu vitamín C znižuje dôsledky stresu a podporuje vytrvalosť alebo koncentráciu.

Všeliek menom vitamín C: Koľko ho k zdraviu naozaj potrebujeme?

Pružná pleť i väzy

Vitamín C však pomáha aj pečeni. „Aktivuje pečeňové enzýmy, ktoré sú zodpovedné za elimináciu toxínov. V dôsledku toho môže neutralizovať toxíny, ako sú kyanidy, formaldehyd, acetaldehyd, nitrozamíny či nikotín,“ pridáva informácie o vitamíne odborníčka. Navyše spolu s vitamínom E patrí k významným antioxidantom. Zachytáva voľné radikály v krvi, v mozgu, v bunkách tela a priamo v bunkovom jadre.

Oplatí sa pravidelne ho servírovať, aj keď si chcete udržať pekné krivky. Céčko stimuluje spaľovanie tukov vo svalstve. Vo forme pomáha udržať aj spojivové tkanivo. „Viaže bielkoviny a iné látky do kolagénových vláken,“ vysvetľuje Katarína Grich.

„Kolagén poskytuje elasticitu koži, väzom, šľachám a krvným cievam, dáva silu i zubom a kostiam. Tkanivo jaziev tiež pozostáva z kolagénu, preto je vitamín C veľmi dôležitý pri hojení rán.“ Práve pre schopnosť viazania bielkovín je pevnou súčasťou takmer každého krému či séra proti starnutiu. V kozmetickom priemysle sa využíva aj jeho antioxidačný účinok.

Prepraví kyslík

Ešte stále sa však výpočet účinkov tohto „obyčajného“ vitamínu nekončí. Podieľa sa na uvoľňovaní pohlavných hormónov, hormónov štítnej žľazy či stresových i rastových hormónov.

„Zároveň zlepšuje vstrebávanie vápnika a železa. Železo uložené v slezine a črevných stenách sa s vitamínom C vráti do krvného obehu. Tam sa môže použiť na prepravu kyslíka a posilnenie imunitného systému,“ približuje poradkyňa na výživu. Zjednodušene možno povedať, že vitamín C pracuje pre organizmus ako taxikár.

Podľa odborníčky sa uvádza ako odporúčaná denná dávka vitamínu C len 100 miligramov, čo je málo. Stačí, ak si pravidelne servírujete sezónne ovocie i zeleninu a uvedenú hodnotu ľahko prekročíte.

