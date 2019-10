Tento problém s očami prehliada MILIARDA ľudí! Je dosť možné, že ste medzi nimi

Až 75 % očným ochoreniam sa dá predchádzať. Tajomstvo dobrého zraku je pritom také jednoduché.

Kedy ste naposledy absolvovali očnú prehliadku u oftalmológa? Tak znie otázka Svetového dňa zraku, ktorá má poukázať na význam bezbolestných vyšetrení u očného lekára. Až 75% očným ochoreniam sa dá totiž predchádzať práve prevenciou, hovoria štatistiky. Viac ako miliarda ľudí má zhoršený zrak len kvôli tomu, že nenosí okuliare. Dôvodov na to môže byť hneď niekoľko.

Čítajte aj: Počuli ste už o sekundárnom sivom zákale? Rokmi sa šošovka zakalí takmer každému

Medzinárodná agentúra na prevenciu slepoty uvádza, že najviac ohrození ľudia žijú v zaostalých a rozvojových krajinách. Slovensko medzi ne nepatrí, no napriek tomu pozornosť nášmu zraku venujeme až vtedy, keď evidujeme zreteľné zhoršenie zraku. Údaje agentúry tiež uvádzajú, že ľudí najčastejšie trápi krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, sivý zákal, zelený zákal alebo diabetická retinopatia. Ako sa týmto ochoreniam vyhnúť?

Trápi aj mladých

Zo svetovej populácie, čo je dnes viac než sedem miliárd ľudí, je nevidiacich približne 36 miliónov z nich. Oční lekári po celom svete preto apelujú na význam pravidelných očných prehliadok. Osvetu cítiť najmä v 10. októbrový deň, ktorý patrí zraku. Ako často by sme mali prehliadku o oftalmológa absolvovať? Podľa očnej lekárky a chirurgičky Adriany Smorádkovej, frekvencia návštev očného lekára závisí najmä od veku pacienta a jeho stavu.

TEST: Zhoršuje sa vám zrak? Zistite, čo vám škodí

„Mladí ľudia do 25. roku života by mali očnú prehliadku absolvovať aspoň raz za dva roky. Najčastejšie ich trápi krátkozrakosť, teda zhoršené videnie do diaľky. Mnohí si myslia, že okuliare sú jedinou alternatívou, ako chybu korigovať. No nie je to tak. Laserové operácie mínusových dioptrií sú dnes rýchle a bezpečné. Tie, pri ktorých sa používa femtosekundový laser, sú zároveň bezbolestné, rovnako aj rekonvalescencia po zákroku. V prípade femtosekundového lasera nie je potrebná žiadna péenka. Večer, v deň operácie, už človek normálne funguje, na druhý deň môže ísť do práce,“ objasňuje lekárka.

Výhodou týchto zákrokov je, že okrem krátkozrakosti odstránia aj astigmatizmus, teda cylindre. V prípade, ak človek nie je vhodným adeptom na laserový zákrok, je možná implantácia vnútroočných šošoviek ICL.

Robí sa vám často jačmeň alebo vlčie zrno? Upozorňujú na vážnu diagnózu

Starší častejšie

Ľudia okolo päťdesiatky by mali absolvovať preventívne očné prehliadky častejšie. Ideálne raz ročne. V tomto veku už mnoho ľudí pociťuje dôsledky presbyopie, čiže choroby krátkych rúk. Človek pri nej potrebuje okuliare na čítanie. No nie každý si na ne dokáže zvyknúť. Najmä vtedy, ak ide o multifokálne okuliare. Tie potrebujú ľudia, ktorí majú zhoršené videnie nielen na čítanie, ale aj do diaľky či pri práci s počítačom.

Riešením je bezbolestná, bezpečná a rýchla metóda PRELEX. „Počas zákroku očný chirurg implantuje multifokálne alebo trifokálne vnútroočné šošovky. Pomocou nich je možné odstrániť akýkoľvek počet dioptrií na čítanie aj do diaľky. Trendom sú trifokálne šošovky. Tie poskytujú špeciálne pohodlie pacientom, ktorí potrebujú perfektné videnie nielen na čítanie a do diaľky, ale aj k práci s počítačom. Výhodou je, že táto metóda je zároveň prevenciou sivého zákalu,“ pokračuje oftalmologička Adriana Smorádková.

Diagnóza podľa očí. 11 podozrivých signálov vystríha aj pred rakovinou

Cez mliečne sklo

Sivý zákal je diagnózou, s ktorou vyhľadávajú ľudia očných lekárov najčastejšie po 60. roku. No vplyvom súčasného životného štýlu sa môže katarakta, ako sa sivý zákal odborne nazýva, objaviť aj skôr. Stav spôsobujú metabolické procesy, ktoré prebiehajú v šošovke. Tá sa môže zakaliť takmer každému. Človek potom vidí hmlisto, akoby cez mliečne sklo. Dnes už vieme, že odstrániť sivý zákal treba čo najskôr. Jedinou metódou je operácia.

„Pacient sa v súčasnosti môže rozhodnúť napríklad pre štandardný zákrok pomocou ultrazvuku. Vstupné rezy a otvorenie puzdra sa robia chirurgicky a pomocou ultrazvuku sa šošovka rozdelí na menšie časti. Tie sa následne odsajú. Druhou alternatívou je zákrok kombinovaný za pomoci lasera a ultrazvuku. Pri laserovej operácii sivého zákalu femtosekundovým laserom nepoužíva očný chirurg skalpel či iné ostré nástroje. Špičkový robot nahrádza skalpel precíznym laserovým lúčom, ktorý vytvorí vstupné rezy, kruhový otvor na šošovke a rozdelí šošovku na menšie časti. V závere operácie sa použije ultrazvuk na odsatie šošovkových hmôt, “ vysvetľuje lekárka.

Nositelia šošoviek, túto chybu nerobte, ak nechcete prísť o zrak

Zbaví natrvalo

Operáciou sa pacient zbaví nielen sivého zákalu, ale aj dioptrií na čítanie, do diaľky, na počítač, dokonca aj astigmatizmu, čiže cylindrov. To všetko je možné vďaka moderným vnútroočným šošovkám, ktoré vám zabezpečia špeciálne pohodlie a zbavia vás okuliarov natrvalo. V tejto vekovej skupine sa často vyskytujú aj ďalšie očné ochorenia, napríklad zelený zákal či diagnózy, ktoré súvisia s cukrovkou a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Preto sú tu preventívne prehliadky veľmi dôležité. Čím častejšie, tým lepšie.

Zachovať si kvalitný a zdravý zrak je teda také jednoduché. Stačí si nájsť čas a vyhľadať skutočných špecialistov, ktorí disponujú tými najmodernejšími technológiami a vedomosťami umožňujúcimi odhaliť akékoľvek príznaky ochorenia včas.

Môže vás zaujímať: