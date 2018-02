TEST: Stres zo skúšok môže spustiť obávanú chorobu. Máte ju?

Dva mesiace strachu z toho, ako dopadne semester sa môže podpísať pod vaše zdravie. Kedy sú sprievodné javy stresu ešte v poriadku a kedy hlásia niečo vážne?

Stres v rozumnej miere je dobrým pomocníkom. Pokiaľ je ho ale príliš, vyhlási v organizme stav „bojovej pohotovosti“ a vyvolá nežiaduce reakcie. Medzi najčastejšie patria bolesti brucha, hnačky alebo nafukovanie. Aj keď ide o zdanlivo banálne zdravotné komplikácie, ktoré čas od času potrápia každého z nás, môže sa stať, že opakovaný stres spustí reťazec nepríjemných príznakov, ktoré dospejú až do štádia prepuknutia choroby. Jednou z nich je napríklad syndróm dráždivého hrubého čreva. Asi 15 % ľudí prežíva podobné nepríjemnosti až niekoľkokrát do týždňa.

Základom je správna diagnóza

Pre syndróm dráždivého hrubého čreva sú typické bolesti brucha sprevádzané problémami s vyprázdňovaním stolice – zápchou alebo hnačkou. „Častým problémom býva tiež nafukovanie a pocit brušného diskomfortu. Napriek tomu, že ide o problém veľmi častý, nejde o závažné ochorenie. Pokiaľ je diagnóza stanovená správne, nie sú títo pacienti ohrození vo zvýšenej miere ani rakovinou hrubého čreva, ani iným závažným ochorením,“ hovorí gastroenterológ MUDr. Jozef Klucho. Každodenný život s touto diagnózou však nie je vôbec jednoduchý a pacienti musia prekonávať rad nepríjemných prekážok.

Chcete mať jasno? Otestujte sa!

Pokiaľ váhate, či vaše zažívacie problémy nie sú len banalitou, s ktorou nemá zmysel obťažovať lekára, otestujte sa. Ak odpoviete na nasledujúce otázky 2-krát či viackrát ÁNO, potom je pravdepodobné, že trpíte syndrómom dráždivého hrubého čreva.

Mávate bolesti brucha minimálne 3-krát do mesiaca? Sú tieto bolesti spojené s jedným z ďalších príznakov, ako je zápcha, nafukovanie či hnačka? Opakujú sa tieto problémy dlhšie než 3 mesiace? Stáva sa vám, že kvôli zažívacím problémom musíte prerušiť svoje plány alebo pozmeniť svoj denný režim? Zhoršujú sa tieto problémy v období stresu?

Liečba existuje

Syndróm dráždivého hrubého čreva sa podľa príznakov delí na 3 typy, pričom pri každom z nich je potrebné zvoliť iné režimové opatrenia:

IBS sprevádzané hnačkami – k zmierneniu príznakov prispieva úprava jedálneho lístka a probiotická liečba doplnená o probiotické kvasinky Saccharomyces Boulardii;

– k zmierneniu príznakov prispieva úprava jedálneho lístka a probiotická liečba doplnená o probiotické kvasinky Saccharomyces Boulardii; IBS sprevádzané zápchou – v tomto prípade je dôležitý nielen príjem probiotík, ale tiež vlákniny;

– v tomto prípade je dôležitý nielen príjem probiotík, ale tiež vlákniny; IBS zmiešaného typu (striedanie zápchy a hnačky) sprevádzané nafukovaním – riešením je zodpovedajúca úprava jedálneho lístka, probiotiká a užívanie tráviacich enzýmov.

Neriskujte depresiu a zverte sa

Okrem stresu spúšťačom problémov býva niekedy aj nevhodná strava. Syndróm dráždivého hrubého čreva môže byť navyše spojený s chronickou únavou, poruchami spánku, bolesťami hlavy, svalov a chrbta alebo výkyvmi nálad – a to všetko choroba ešte viac zhoršuje. Ako sa dostať von zo začarovaného kruhu? V prvom rade odložte hanbu bokom a zájdite k lekárovi. K tomu sa bohužiaľ odhodlá iba tretina pacientov. Mnoho chorých svoje problémy tají, dokonca aj pred rodinou a najbližšími priateľmi. Tým sa ale problém nevyrieši, práve naopak. Pacient zostane so svojou chorobou sám, v úplnej izolácii, a odtiaľ je už iba krôčik k depresiám. Budete to riskovať alebo....?

