Test zo vzorky krvi odhalí 8 druhov rakoviny. Kedy ho môžete podstúpiť?

Už len krôčik chýba k tomu, aby bol uvedený do praxe test, ktorý odhalí 8 rôznych druhov rakoviny.

Namiesto invazívneho vyšetrenia by stačila vzorka krvi. Vedci sa snažia test uviesť do praxe.Autor: Shutterstock.com

Cieľom odborníkov je, aby sa mohol každý človek raz ročne nechať otestovať na najmenej 8 typov rakoviny. Včasné odhalenie choroby dáva oveľa väčšiu šancu na jej vyliečenie.

Zatiaľ odhalí cez dve tretiny prípadov

Test, ktorý vyvinuli odborníci na americkej Univerzite Johna Hopkinsa, nesie pracovný názor Cancer Seek, čiže vyhľadávač rakoviny. Mal by zo vzorky krvi dokázať odhaliť rakovinu vaječníkov, pečene, žalúdka, pažeráka, hrubého čreva, pľúc, prsníka a pankreasu v skorých štádiách, teda skôr, ako sa rozšíri do ďalších tkanív. Najmä rakovina pankreasu dnes zabíja asi 80% pacientov, pretože je dlho bezpríznaková a príde sa na ňu spravidla až veľmi neskoro. Úspešnosť testu sa pohybuje na hodnote 70% a bol odskúšaný na tisícke pacientov s rakovinou. Teraz sa testuje na 10 tisíc pacientoch, ktorým zatiaľ rakovina diagnostikovaná nebola.

Zmutovaná DNA prezradí nádor

Ak sa test osvedčí, mohli by sa pacienti vyhnúť invazívnejším vyšetreniam ako kolonoskopia, prípadne mamograf, ktorý znamená predsa len ožiarenie. Cancer Seek vyhľadáva v krvi zmutovanú DNA a pozmenené proteíny, ktoré má na svedomí nádor. Vedci sa snažia dosiahnuť, aby sa množstvo analyzovaných enzýmov a mutácií zvýšilo, čím by sa dali odhaliť aj ďalšie druhy rakoviny. Následná skorá liečba by viedla k oveľa vyššiemu percentu ľudí vyliečených z rakoviny. Kedy sa test dostane do praxe, ešte nie je jasné. Mohlo by to byť o niekoľko rokov.

