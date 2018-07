Tichý zabijak rastie v bruchu bez povšimnutia. Objavuje sa stále častejšie

Smrť zapríčinená prasknutím vydutiny na srdcovnici prichádza náhle a nečakane. Vyberá si najmä fajčiarov, ale neochráni vás ani to, ak ste cigaretu definitívne uhasili už dávno.

Aneuryzma brušnej aorty je diagnóza, ktorú počúva stále viac Slovákov. Znamená to, že sa vám na najväčšej cieve – srdcovnici urobí vydutina a tá môže kedykoľvek prasknúť. Aneuryzma brušnej aorty je 10. najčastejšia príčina smrti mužov nad 60 rokov vo vyspelých krajinách. Populácia starne a dožíva sa vyššieho veku, čo má vplyv na to, že pribúda viac úmrtí na toto ochorenie.

Fajčíte alebo ste prestali?

Ak ste fajčiar, a to aj v prípade, že ste s touto neresťou skončili, majte sa na pozore. Fajčenie je najväčším získaným rizikovým faktorom. Aj keď nie každému fajčiarovi sa na srdcovnici urobí vydutina a na druhej strane môže sa spraviť aj nefajčiarovi. Veľkú úlohu zohráva genetika. Ak sa aneuryzma objavila u vašich rodičov alebo súrodencov dajte sa vyšetriť. Vonkajším vplyvom môže byť aj zápal, ktorý poškodzuje stenu aorty. Ak je spôsobený nejakou baktériou, všetko smeruje do steny cievy. Tú tvorí väzivo, ktoré sa skladá z dvoch základných zložiek. Elastínu a kolagénu.

Stratí pružnosť

Elastín je väzivová zložka, ktorá zodpovedá za pružnosť. Keď sa srdce stlačí, vytlačí von určitý objem krvi. Úsek aorty sa teda musí trochu nafúknuť, zväčšiť svoj objem, aby dokázala poňať krv, ktorá zo srdca vychádza a posunúť ju ďalej. Na to potrebuje elasticitu – teda elastín a pevnosť – teda kolagén.

Fajčenie pomer medzi elastínom a kolagénom mení. Zmena v prospech kolagénu nastáva v oblasti pod tepnami, ktoré vedú krv do obličiek. Brušná aorta je už teda oveľa menej pružná ako napríklad hrudná. To je podľa odborníkov zrejme dôvod, prečo sa vydutiny srdcovnice tvoria najčastejšie v jej brušnom úseku. Potom už cieva pôsobí len ako cesta, ktorá vedie krv do panvy a do dolných končatín.

5 mm za rok je OK

Normálny priemer srdcovnice je 2 centimetre. Ak je na nej vydutina, aneuryzma sa zväčšuje. Do päť centimetrov chodí pacient na pravidelné kontroly, po prekročení tejto hodnoty ide už o rozsiahlu aneuryzmu s rizikom jej prasknutia a je dôležité zasiahnuť. Lekári pozorujú nielen veľkosť aneuryzmy, ale aj rýchlosť jej rastu. Bezpečná rýchlosť rastu je do 5 milimetrov za pol roka. Obvykle sa brušná aneuryzma kontroluje prostredníctom ultrazvuku, alebo brušnej sonografie.

Budú vás operovať?

Ak aneuryzma dosiahne 5 a viac centimetrov, pristupujú lekári k operačnému zákroku – buď radikálnemu s otvorením brucha a resekciou – chirurgickým odstránením aneuryzmy, alebo šetrnejšiemu menej invazívnemu endovaskulárneho riešenie, ktorá sa vykonáva pod RTG kontrolu v lokálnej anestéze. „Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať pacientom, u ktorých hrozí, že vydutina praskne, a to vzhľadom na rýchlosť jej rastu a maximálnu veľkosť. Ak je nevyhnutý zákrok, v lokálnej anestéze zavedieme pacientovi výstuž, ktorá ochráni postihnuté miesto pred ďalším tlakom na stenu tepny, vyradí aneuryzmu z obehu a tak predíde jej prasknutiu,“ hovorí MUDr. Petr Vařejka z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Hrozí vám riziko?

Aj v prípade aneuryzmy brušnej aorty platí, že je dôležitá prevencia. Ak máte v rodine nevysvetliteľné úmrtia, rodinná história vám pomôže odhaliť, či patríte do ohrozenej skupiny. V rizikovej skupine ste:

fajčiar, alebo ste niekedy v minulosti fajčili.

máte 60 a viac rokov

máte vysoký krvný tlak

Dajte sa vyšetriť. Vyšetrenie je bezbolestné, väčšinou ide o brušnú sonografiu - ultrazvuk. Ak sa aneuryzma preukáže, nasleduje cielená liečba.

