Biologické hodiny menia účinok liekov, prekvapujú vedci. Ktoré zaberú lepšie v inom čase?

Tá istá pilulka môže mať iný účinok ráno ako večer. Zaberie konečne každému, ak sa bude dávkovať podľa vnútorného biorytmu tela?

Ak si liečite vysoký tlak, štandardne zapíjajte tabletky ráno. Devätnásťtisíc ľudí a päť rokov štúdie uverejnenej v European Heart Journal však pred pár mesiacmi doviedlo španielskych vedcov k zarážajúcemu zisteniu. Je to veľký omyl. Tí sledovaní, ktorí rovnaký liek užili pred spaním, mali takmer o polovicu nižšie riziko mozgovej mŕtvice či infarktu ako liečiaci sa vo zvyčajne odporúčanom čase. Výskumníci z Univerzity v Birminghame zas pár zím po sebe očkovali tristo zdravých mužov a žien nad 65 rokov proti sezónnej chrípke medzi deviatou a jedenástou hodinou ráno alebo medzi treťou a piatou popoludní. Vzorky krvi neskôr ukázali, že zaočkovaní rannou vakcínou mali vyššiu hladinu protilátok v porovnaní s druhou skupinou. Náhoda alebo súvislosť?

V moci biologických hodín: Rozumiete tomu, čo s vami robia?

V rytme

Španielski aj britskí experti dávajú tieto závery do súvislosti s 24-hodinovým cirkadiánnym rytmom ľudského tela. Mnoho hormónov a imunitných odpovedí telo vytvára v presnom dennom cykle. „Centrálne vnútorné hodiny nastavuje približne dvadsaťtisíc neurónov v oblasti hypotalamu, nazývanej SCN, zatiaľ čo ‚hodinové‘ gény umožňujú telu udržiavať čas na úrovni jednotlivých orgánov, tkanív alebo buniek. Nervové impulzy a podnety spustené SCN preberajú ústrednú informáciu o čase do periférnych orgánov. Vonkajšie vnemy ako svetlo, čas jedla a teplota môžu okrajové hodiny meniť. Tie potom posielajú spätnú väzbu ďalším systémom tela,“ vysvetľuje vedkyňa Jyoti Madhusoodananová v online vydaní The Scientist. Napríklad kortizol, potláčajúci zápal a regulujúci určité imunitné odpovede, má vrchol skoro ráno a ustupuje počas dňa. U potkanov enzým na spracovanie cholesterolu sa ukázal najaktívnejší v noci. A to je len pár z mnohých príkladov.

Ráno alebo v noci?

Premenlivá reakcia organizmu na liečivú látku v závislosti od denného času by mohla vysvetliť, prečo niekomu zaberá horšie, a umožniť naprogramovať liečbu na mieru. „Je to úplne zadarmo a môže to zachrániť veľa životov,“ nádeja sa Ramón Hermida z Universidade de Vigo, spoluautor štúdie o hypertonikoch. No s kolegami z Británie dodávajú, že na všeobecné potvrdenie a aplikáciu ich zistení treba ďalšie pozorovania.

Avšak nebol to prvý ani posledný dôkaz zaujímavého spojenia. Aj isté druhy liekov na zníženie cholesterolu sa zdajú efektívnejšie skonzumované večer. Tak ich odporúča užívať aj americká Food and Drug Administration. Výskumy ešte z osemdesiatych rokov ukázali, že antihistaminiká lepšie fungujú, ak sa užijú v noci alebo skoro ráno, inhalačné kortikosteroidy zas pred spaním. Epidemiologické štúdie a klinické skúšky odhaľujú, že načasovanie liečby rakoviny, ochorení srdca, alergií i artritídy podľa vnútorných hodín tela dokáže nielen posilniť liečbu, ale aj zredukovať vedľajšie účinky či škodlivý vplyv toxínov a röntgenových lúčov, referuje Madhusoodananová.

Liečivý režim

„Každý organizmus má v mozgu cirkadiánne hodiny zodpovedné za kontrolu a koordináciu všetkých ostatných orgánov. Poznanie denného rytmu organizmu lekárom prináša značnú výhodu. Liek sa podá v presnom časovom intervale, čím sa zminimalizujú jeho nežiaduce a zvýšia terapeutické účinky,“ objasňuje farmaceutka Lenka Kostová tento mechanizmus trochu podrobnejšie. „Imunitný systém človeka podlieha vplyvu hormónov, najmä steroidných. Tých je najviac najmä v ranných hodinách. Ak sa vykonala vakcinácia proti chrípke ráno, naozaj sa dokázala väčšia tvorba protilátok. V noci sú hodnoty krvného tlaku o 10 – 20 % nižšie ako cez deň. U niektorých ľudí sa však nočný pokles naruší, čo zvyšuje riziko srdcovo-cievnych porážok. Aby sa týmto komplikáciám predišlo, treba niektoré lieky užívať večer,“ potvrdzuje lekárnička.

„K liečivám, ktorých účinok najviac ovplyvňujú vnútorné hodiny, patria aj lieky upravujúce vysokú hladinu cholesterolu, hormonálne lieky, lieky určené na terapiu alergických a astmatických ochorení, vybrané druhy vakcín alebo protinádorové prípravky,“ konkretizuje.

Polčas rakoviny

Nielen nesúlad vnútorných hodín s podaním tabletky, ale aj s časom v okolitom prostredí má dosah na rozvoj a postup ochorenia. Rastie počet dôkazov, že od udržiavania buniek tela v súhre závisí celkové zdravie organizmu. International Agency for Research Cancer napríklad prácu v nočných zmenách, narúšajúcu prirodzený rytmus tela, zaradila medzi karcinogény. Aj rakovina silnie a odznieva v určitom cykle. Bunky nádoru na vaječníkoch sú vo zdvojovaní DNA najaktívnejšie v neskorých ranných hodinách, takmer 12 hodín neskôr ako nenádorové bunky. Pre pacientov s nádorom na vaječníkoch, maternici alebo s metastázami na mechúre, ktorí dostali dávku chemoterapeutika o šiestej hodine ráno a iný prípravok s poldenným odstupom, bola v opakovaných klinických sledovaniach liečba menej toxická, tumor lepšie reagoval na liečbu a viac ľudí chorobu prežilo, sumarizuje Madhusoodananová. „Liečba podľa cirkadiánnych hodín môže zlepšiť prežívanie o viac ako pätinu a scvrknúť nádor dvakrát viac v porovnaní s konvenčnou liečbou,“ mieni onkológ a profesor biomedíciny Francis Levi, priekopník chronobiologických výskumov z Univerzity of Warwick.

Čítate leták?

Hoci tento koncept, známy ako chronoterapia, existuje už aspoň 60 rokov a dávajú mu za pravdu početné zistenia, v príbalovom letáku lieku odporúčanie užívať ho v konkrétny čas na základe vnútorných hodín nenájdete. „Výrobcovia liekov a lekári by mali brať do úvahy vplyv biorytmov na podaný liek. No v skutočnosti vo veľkej časti sa presný čas užitia neurčí. Zväčša len dávka na dosiahnutie účinku,“ približuje farmaceutka Kostová.

Platí u všetkých?

Realita s aplikáciou chronoterapie v praxi je totiž komplikovanejšia. „Len dôslednou znalosťou mechanizmov, ktoré prebiehajú v organizme, môže výrobca zistiť a následne odporučiť konkrétny čas na podanie lieku. Je však veľmi náročné určiť vplyv biorytmov. Niektoré nádorové ochorenia a zápaly môžu cirkadiánny rytmus organizmu rozvrátiť,“ pripomína Lenka Kostová. Navyše aj chronobiológ Levi uznáva, že synchronizovanie medikácie s hodinami tela sa ľahšie povie, ako urobí. Vnútorný čas ani nemáme všetci rovnaký.

Načasovaná liečba prospieva približne len polovici pacientov v skúškach. Nočná chemoterapia pomáhala v experimente prežívať mužom, ale nie ženám, vakcinácia ráno zas len mladším ľuďom, nie starším. Ďalším podmieňujúcim faktorom môže byť podľa neho genetika, liečba viacerými preparátmi naraz či samotné príznaky choroby. „Úspešnosť liečby závisí aj od miesta podania, od užitia iných liekov či výživových doplnkov, polohy pri príjme lieku, alergie na niektoré druhy, od iných pridružených ochorení, príjmu potravy, vybraných druhov nápojov, ale aj telesnej teploty, hmotnosti, genetických faktorov, veku či pohlavia. Muži pre testosterón lepšie znášajú podané liečivá a majú menej nežiaducich účinkov. Niektoré vedia rýchlejšie odbúrať z organizmu,“ súhlasí aj farmaceutka.

V súlade

Ako konštatuje Jyoti Madhusoodananová, hoci pravdepodobne neexistuje choroba, na ktorej vznik a liečbu by nemal vplyv vnútorný čas tela, veľa pozorovaní zatiaľ ostáva len v odbornej literatúre a nie v širokom povedomí. Mnohí vedci a chronobiológovia veria, že drobné časovanie by dokonca zachránilo mnohé nádejné lieky neúspešné v klinických testoch. Veľmi pravdepodobne nefungovali nie pre zlý mechanizmus účinku, ale pre rozvrh užívania, ktorý sa nebral do úvahy. „Správnym určením dávkovacieho režimu iste možno zvýšiť účinnosť liečby a znížiť výskyt nežiaducich účinkov. Poznatok o vplyve biorytmov by priniesol aj značné ekonomické výhody a zníženie nadmerného užívania liekov,“ hodnotí aj Lenka Kostová. Faktom však ostáva, že ak by sme chceli napasovať liečbu na správny čas, musel by lekár poznať individuálny cyklus každého jedného človeka, hovorí Levi. Sľubnejšie a prakticky aplikovateľnejšie zatiaľ vyznievajú štúdie a snahy vedcov o odhalenie, ako synchronizovať svoj vnútorný čas a chorobám tak účinnejšie predchádzať.

Ktoré kedy?

„Aby sa čo najviac zredukoval výskyt vedľajších efektov, vybrané lieky – napríklad na podporu pamäti, nosové spreje, lieky uľahčujúce vykašliavanie a lieky na odvodnenie z dôvodu častého močenia – sa nesmú užívať pred spaním, pretože môžu vyvolať nespavosť. Antialergiká, lieky uvoľňujúce svalstvo či lieky proti úzkosti je, naopak, vhodné užiť večer pred spaním, pretože majú tlmiaci efekt,“ vymenúva farmaceutka praktické aspekty užívania liekov podľa ručičiek na ciferníku.

