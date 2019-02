Toto ste o tlaku nevedeli: Prácu srdca prezradia dve čísla, no čo ak jedno vyskočí?

Čísla na tlakomere hovoria, ako funguje srdce. Výška krvného tlaku uvádza hodnotu sily, akou krv pôsobí na steny tepien.

Zdravé srdce vašu pozornosť zväčša neupúta a možno vám ani nenapadlo uvažovať o tom, prečo výšku tlaku určujú dve hodnoty.

Čítajte aj: Zmerajte si pulz! Hlási u vás jedno zo 4-och vážnych ochorení?

Tichý zabijak

„Samozrejme, nič neplatí absolútne. Kým niekto pociťuje príznaky, iný nemá žiadne. Ak sa choroba z vysokého tlaku krvi vyvíja postupne, človek si na takúto pomalú zmenu zvykne a do určitého času nemusí pociťovať ťažkosti. Bez toho, aby si odmeral tlak, o svojom ochorení sa ani nedozvie,“ upozorňuje kardiológ MUDr. Roman Margóczy zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Práve preto, že vysoký tlak na seba neupozorňuje, sa nazýva aj tichý zabijak. „Ak však tlak vystúpi náhle, väčšinou sa to prejaví bolesťami hlavy, závratmi, poruchami videnia, rovnováhy alebo nutkaním na vracanie,“ vysvetľuje odborník na srdce.

Práca srdca

Čísla na tlakomere hovoria, ako funguje srdce. Výška krvného tlaku uvádza hodnotu sily, akou krv pôsobí na steny tepien. A to podľa toho, v akej fáze sa srdce nachádza – či pumpuje krv, alebo odpočíva. Tieto dve fázy sa nazývajú systola a diastola a pravidelne sa striedajú. Srdce najskôr stiahne srdcovú komoru, a tým vymrští krv do krvného obehu. Práve túto fázu potom na tlakomere vidíte ako systolický, teda horný tlak, ktorý sa zapisuje ako prvé, vyššie číslo.

Do sauny pri problémoch s tlakom? Stačí dodržať zdravé pravidlá

Potom prichádza druhá fáza, keď srdce odpočíva. Uvoľní sa a nalieva krvou, vtedy je krvný tlak najnižší a nazýva sa diastolický. Jeho hodnota je uvedená na tlakomere druhým číslom. „Systolický tlak krvi je priamo úmerný sile, ktorou srdce vypudí do krvného obehu určité množstvo krvi. Časť tejto sily sa využíva na roztiahnutie aorty, a to v čase, keď sa srdce znova napĺňa krvou pred ďalším sťahom. Aorta sa opäť zúži a energia uložená do jej roztiahnutia sa použije na zachovanie toku krvi a je vyjadrená diastolickým tlakom,“ vysvetľuje prácu srdca kardiológ Margóczy.

Je v pohode

Ako by teda mal vyzerať tlak, ktorý je v norme? Za ukážkový sa považuje hodnota 120/80 mmHg. Je to ideálny pomer horného a spodného. Za normálne hodnoty sa však považuje, aj keď tlakomer ukáže horné číslo od 90 do 120 a spodné medzi 60 až 80. Tieto hodnoty však klesajú a stúpajú v závislosti od toho, či ste v pokoji, hýbete sa, ste vystresovaní, spíte, či dokonca kolíšu pri zmene počasia. Čo však, ak dôjde k nerovnováhe a začne sa zvyšovať alebo znižovať iba jeden z tlakov? To, či výkyvy pocítite a ako to bude vplývať na vaše zdravie, závisí od mnohých faktorov.

TOP znižovače tlaku. Vyjedzte si zdravé srdce s týmito dobrotami

Klesá pružnosť

Ak je spodný tlak vyšší ako 90 mmHg, hovoríme už o diastolickej hypertenzii. Jeho výška závisí od priechodnosti ciev v okrajových častiach tela, v rukách, nohách a mozgu. Keď sa nelieči, jeho vplyvom malé cievy strácajú pružnosť, zjazvujú sa, sú náchylnejšie na upchávanie a prasknutie. To následne vedie až k srdcovému zlyhaniu alebo cievnej mozgovej príhode. Vysoký spodný tlak vždy znamená buď zvýšenie hustoty krvi, alebo zvýšenie odporu malých ciev.

Padol nízko

V prípade, že je spodný tlak nižší ako 60 mmHg, nemusí ísť o vážny problém, ale skôr o nepríjemnosť, ktorá dokáže skomplikovať život. „Ak je človek celý život hypotonik, teda navyknutý na nízke hodnoty tlaku krvi, nepovažujeme nízky spodný tlak za znepokojujúci. Pocíti ho však, keď sa zo sedu alebo ľahu postaví rýchlo. Vtedy nízka diastola nedokáže zabezpečiť dostatočný prítok krvi do hlavy, mozgu a centra rovnováhy – dostaví sa slabosť, závrat, zatmenie pred očami,“ dopĺňa kardiológ Margóczy.

Výkyvy riešte

Do závratných výšok však môže vyletieť aj horný tlak a spodný ostane normálny alebo dokonca nižší. „Takáto izolovaná systolická hypertenzia je typická u starších ľudí, ktorým klesá pružnosť srdcovnice a veľkých ciev vplyvom ukladania vápnika. Liečiť týchto pacientov je najťažšie,“ pripúšťa odborník na srdcové a cievne choroby kardiológ Margóczy. Lenže výkyvy tlaku treba riešiť v každom veku – zmenou životného štýlu, oddychom, dostatočným spánkom a, ak je to nevyhnutné, aj liekmi.

12 tipov pre zdravé srdce a cievy. Už polovica skrotí cholesterol

Znižujte jedlom

Vysoký tlak telu škodí. Okrem zmeny životného štýlu a liekov vyskúšajte potraviny, ktoré vám s tým pomôžu. Patrí medzi ne cibuľa, cesnak, cvikla, špenát, zemiaky či dokonca citrón a avokádo. Pitia kávy sa radšej vyvarujte a vyskúšajte zelený čaj. Známym pomocníkom pri znižovaní tlaku je tiež olivový olej alebo čaj z medovky.

Čísla na tlakomere

Hodnoty krvného tlaku sú vyjadrené v milimetroch ortuťového stĺpca. Táto jednotka sa označuje mmHg. Normálne hodnoty sú medzi 120/80 až 90/60 mmHg.

Keď tlak prudko stúpne, prejavia sa:

bolesti hlavy

závraty a hučanie v ušiach

búšenie srdca

krvácanie z nosa

tŕpnutie prstov rúk alebo nôh

ospalosť alebo zmätenosť

Môže vás zaujímať:

Srdce