Valentína sa trápila do vyhladovania. Vysvetľovať nestačí. Konajte!

Poruchy príjmu potravy majú najvyššiu úmrtnosť spomedzi psychických porúch. Je ťažké ich spozorovať. Buďte vnímaví a ak trpíte vy sami, priznajte si, že potrebujete pomoc.

Na Slovensku je táto téma stále tabu. Ľudia veria mýtom a trpiaci anorexiou, bulímiou a ďalšími ochoreniami tohto druhu (viac o nich v závere článku) nemajú chuť ani odvahu sa liečiť.

Čomu mylne veríme:

Tretina Slovákov nevie, že by pacientom s poruchami príjmu potravy mala odporučiť lekársku pomoc.

Ďalšia tretina si myslí, že anorexia je len módny výstrelok.

Štvrtina tvrdí, že poruchy príjmu potravy sa týkajú len mladých dievčat.

Polovica nevie, že tieto poruchy sa môžu končiť smrťou.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry 2muse pre projekt Chuť žiť, zameraný na prevenciu porúch príjmu potravy.

Smrtiaca nevedomosť

Projekt na základe svojej osobnej skúsenosti s anorexiou založila Valentína Sedileková (18). „Nepomohli krik ani logické argumenty. Potrebovala som odbornú pomoc," hovorí stredoškoláčka. Anorexia je podľa nej smrteľná choroba, či už vedie k podvýžive alebo k myšlienkam na samovraždu. „Všetko som robila potajme, preto si moji blízki nevšimli, že sa niečo deje. Nepoznali príznaky," priblížila Valentína.

Isté predpoklady

Teraz si myslí, že mala mnoho predispozícií na vznik choroby. „Vždy som bola úzkostlivý, vnímavý a citlivý jedinec s nízkym sebavedomím. Samozrejme, že okolie to nepriamo prehlbovalo, ale nemôžem a nechcem viniť druhých. Keď dostaneš chrípku, chceš sa vyliečiť, nie hľadať vinníka," hovorí Valentína, a tak je to podľa nej aj s poruchami príjmu potravy.

Ťažké depresie

Anorexia ju priviedla do stavu úzkosti, sebatrýznenia a ťažkých depresií. „Iba som ležala na posteli a chorobne si užívala pocit hladu. Bola som výrazne podvyživená a vnútorná bolesť bola obrovská. Až taká, že som sa pokúsila o veľmi nešikovnú samovraždu," ," opisuje svoje najťažšie dni. Stále je pre ňu ťažké spomínať si na toto obdobie. „No teraz už verím, že som si tým musela prejsť, aby som si začala vážiť vlastný život," dodáva.

Skončiť nie je jednoduché

Potvrdzuje to psychiatrička Martina Paulinyová: „Rozhodnutie je najdôležitejšie. Je to začiatok dlhodobého procesu odbornej liečby, ktorý trvá roky." V ideálnom prípade by podľa Valentíny mal mať pacient psychiatra, psychológa a výživového poradcu. V prípade potreby navštevovať aj internistu, kardiológa či endokrinológa a ženy gynekológa.

Na Slovensku to nefunguje, ako by malo

V zahraničí sa kladie dôraz na rodinnú terapiu, a rôzne krajiny majú vytvorený kvalitný doliečovací proces. „U nás bývajú pacienti hospitalizovaní a po prepustení z nemocnice sú viac-menej odkázaní sami na seba. Chýbajú denné stacionáre, na čom chceme v projekte pracovať práve preto, aby sa pacienti nevracali opakovane na lôžka," priblížila Valentína.

Dôležitá podpora okolia

Valentínu v liečbe podporili rodičia aj okolie. „Sama som bola prekvapená, že mi ľudia vyjadrili podporu, doteraz si to veľmi vážim," hovorí mladá žena. Najväčšia radosť podľa nej prišla, keď zistila, že môže pomôcť aj iným. Projekt chuť žiť sa snaží vzdelávať prostredníctvom workshopov, diskusií, školení a seminárov so žiakmi, študentmi, psychológmi, trénermi, učiteľmi aj laickou verejnosťou.

Druhy porúch príjmu potravy

Mentálna anorexia

Je porucha charakterizovaná strachom z priberania, obmedzovaním jedla a odmietaním normálnej telesnej hmotnosti. Typické je skreslené vnímanie svojho tela, váhy a ich preceňovanie. Práve preto sa chorí snažia redukovať príjem potravy. Na chudnutie využívajú okrem drastických diét i nadmerné cvičenie, zvracanie a preháňadlá.



Zdroj foto v texte: Shutterstock

Mentálna bulímia

Býva často pokračovaním mentálnej anorexie a prejavuje sa prevažne záchvatmi prejedania sa a zvracania. Pri záchvatoch prejedania sa s pocitom straty kontroly chorí zväčša skonzumujú veľa kalórií vo veľmi krátkom čase a v návale výčitiek svedomia ich potom chcú vyvrátiť, intenzívne cvičia, držia hladovku či užívajú preháňadlá.

Okrem toho sú známe aj ďalšie poruchy príjmu potravy, ako bigorexia, charakteristická pocitom nedostatočne vypracovaného svalstva, ortorexia, teda posadnutosť zdravým životným štýlom, alebo pica, čiže prijímanie potravín bez obsahu nutričnej hodnoty, ako sú omietka, vlasy alebo špina. Vyskytujú sa aj diabulímia, drunkorexia či záchvatové prejedanie sa.

