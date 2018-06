Každý 3. nevie, že mu SRDCE bije zle. Rátajte údery, číslo vás zachráni

Nepravidelný rytmus srdca trápi viac ako stotisíc Slovákov. Na následky neliečenej fibrilácie predsiení ich desaťtisíc ročne zomrie. Nechcete?

Starostlivosť o srdce začína na zápästí. Dajte si spočítať, ako tlčie to vaše. Autor: Shutterstock.com

Viac ako 20 percentám pacientov, ktorí utrpeli cievnu mozgovú príhodu, zistili fibriláciu predsiení. Na Slovensku trpí týmto ochorením viac ako 100 tisíc ľudí, pričom rastie počet mladých ľudí. Až 30 % z nich pritom o tom nevie. Patríte k nim?

Radšej lieky, ako porážka

Fibrilácia predsiení patrí medzi najzávažnejšie rizikové faktory vzniku cievnej mozgovej príhody, ktorá ročne postihne na Slovensku až 11 tisíc ľudí. U viac ako 20 % z nich bola príčinou mozgovej mŕtvice práve fibrilácia predsiení. Toto ochorenie je dnes dobre liečiteľné, Slováci však nepoznajú príznaky a neliečia sa. Aj to je dôvod, prečo Slovenská asociácia srdcových arytmií (SASA) spustila informačnú kampaň Rytmus je život. Prostredníctvom kampane chcú slovenskí kardiológovia upozorniť na základné príznaky tohto závažného ochorenia.

„Fibrilácia predsiení je zákerná v tom, že nie u každého pacienta sa prejaví typickými príznakmi, ako je búšenie srdca, nepravidelný rytmus, slabosť a únava či dýchavičnosť. Až 30 % pacientov nepociťuje tieto ťažkosti a lekár im zistí túto diagnózu až v momente, keď utrpia cievnu mozgovú príhodu,“ hovorí MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., F.E.S.C., prezidentka Slovenskej asociácie srdcových arytmií a primárka oddelenia arytmií SÚSCCH a.s. v Banskej Bystrici.

„Na Slovensku rastie počet ľudí, ktorým sa diagnostikovala fibrilácia predsiení a to nielen vo vekovej kategórii nad 60 rokov, ale aj mladšej vekovej skupine od 22 do 44 rokov," upozorňuje MUDr. Peter Hlivák, prezident elect Slovenskej kardiologickej spoločnosti a zástupca primára Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a,s. v Bratislave.

Rátajte údery

Kampaň Rytmus je život má naučiť Slovákov, aby si pravidelne kontrolovali pulz, ktorý by mal byť v rozpätí 50 – 100 úderov za minútu. „Nepravidelný pulz môže signalizovať, že srdce nepracuje správne,“ hovorí doktorka Kaliská. Fibriláciu predsiení odhalí EKG vyšetrenie a následne sa toto ochorenie lieči medikamentózne, tzv. katétrovou abláciou, alebo operačne.

