Trombóza: Nie je jedno, či sa upchá žila alebo tepna

Nezáleží na veku, ale na tom, ako dlho sa nehýbete, aké lieky užívate a či máte vrodenú poruchu zrážavosti krvi, o ktorej netušíte.

Žilová trombóza môže zasiahnuť takmer všetky žily, no najčastejšie tie hlboké v lýtkach. Odtiaľ zrazenina postupuje nahor do stehien alebo až do panvových žíl, zriedkavejšie do horných končatín. Zrazenina vzniká, keď krv v žilách neprúdi tak rýchlo, ako by mala. Spomalí ju buď zamestnanie, pri ktorom nehybne prestojíte či presedíte väčšinu dňa, alebo choroba, úraz, či operácia, ktoré vás pripútali na lôžko. Ďalší vysokorizikový činiteľ je porucha zrážavosti krvi. V prípade žíl to znamená, že sa naruší rovnováha medzi dvoma krvnými bielkovinami. Tou, ktorá krv zráža, a tou, ktorá zrazeniny prirodzene rozpúšťa. Posledný faktor na rozvoj žilovej trombózy je poškodená cievna stena. Ak je absolútne bezchybná, je malá šanca, že sa na nej zrazenina vytvorí a zachytí. No akékoľvek poškodenie tok krvi spomaľuje.

Tepnová trombóza

Nesie so sebou obrovské riziko, že vinou zrazeniny sa nedokrví životne dôležitý orgán – srdce alebo mozog. Ak upchá tepnu v končatine, môžete o ňu prísť, lebo do nej prestane prúdiť okysličená krv a tkanivá odumrú. Predstupeň vzniku tepnovej trombózy je ateroskleróza, pri ktorej sa na cievach tvoria aterosklerotické pláty. Tie cievy buď pomaly upchávajú, alebo prederavia. Na poškodené miesto sa v tom prípade okamžite nalepia krvné doštičky a vytvoria „zátku“. Často je prvým príznakom trombózy až ťažký srdcový infarkt. Jediná prevencia tvorby zrazenín v tepnách je prevencia vzniku srdcovo-cievnych chorôb.

Rozdiel je v liečbe

V tepnách sa tvoria zrazeniny bohaté na krvné doštičky, preto je liečba zameraná práve proti nim. Pri tomto druhu zrazenín má význam užívanie preparátov s obsahom kyseliny acetylsalicylovej. Krvné zhluky v žilách, naopak, obsahujú veľmi málo krvných doštičiek a preventívne užívanie acylpyrínu a jeho súkmeňovcov má len nepatrný význam. Z hľadiska ochrany pred srdcovým infarktom sú však naďalej nezastupiteľné, no sami si ich preventívne neordinujte.

Až k operácii

Upchala sa vám cieva? Ide o čas. „Snažíme sa o čo najrýchlejšie obnovenie krvného zásobovania tkaniva a je to jedno, či sa bavíme o srdci, mozgu, či o končatine,“ vysvetľuje Pavel Staško. Podľa veku pacienta a konkrétneho prípadu lekári volia kombináciu techník. „Postupuje sa od najmenej invazívnej až po klasickú operáciu. Bez konzervatívnej terapie, ako je podávanie liekov, sa nikam nepohneme. Nasledujú endovaskulárne techniky, medzi ľuďmi známe ako ‚prefúknutie ciev‘, keď pracujeme pod röntgenovým žiarením zvnútra tepny a snažíme sa zrazeninu rozpustiť alebo tepnu roztiahnuť do požadovaného, eventuálne pôvodného priemeru a následne stabilizovať pomocou kovovej výstuže,“ opisuje lekár a dodáva, že v prípade neúspechu je pacient odkázaný na klasickú operáciu – teda spriechodnenie tepny, či už mechanickým odstránením uzáveru, alebo jeho obídením – bajpasom.

Poznáte rozdiel?

Ischémia – nedostatočné prekrvenie, ktoré spôsobí pokles príjmu výživy pre tkanivá

Trombóza – blokáda cievy zrazeninou

Embólia – uzáver tepny kúskom, ktorý sa odštiepil z krvnej zrazeniny a zastavil sa až v užšej časti tepny