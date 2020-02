Úbytok kolagénu v tele pocítite už po 30-tke. Vážne dôvody, prečo by vám nemal chýbať!

Hoci si naše telo kolagén vytvára prirodzene, s pribúdajúcim vekom a nesprávnym životným štýlom sa jeho tvorba výrazne znižuje.

O kolagéne sa najčastejšie hovorí v súvislosti s pokožkou, vlasmi či nechtami. A hoci by sa nám mohlo zdať, že s jeho úbytkom majú problém len ženy, ktoré sa boja starnutia či vrcholoví športovci, opak je pravdou. Postupný úbytok kolagénu sa týka každého z nás a chýbať vám bude najmä po 30-tke.

Strácate pružnosť

Kolagén je bielkovina, ktorá patrí k základným stavebným prvkom organizmu. Zatiaľ je v ľudskom tele známych minimálne 27 rôznych druhov kolagénu, pričom až 90 % z nich tvorí kolagén typu I. Ten sa nachádza v koži, kostiach, šľachách, ale aj cievach, črevách a v iných vnútorných orgánoch. Hoci si naše telo kolagén vytvára prirodzene, s pribúdajúcim vekom a nesprávnym životným štýlom sa jeho tvorba výrazne znižuje.

Vidieť to môžeme nielen na suchých vlasoch, ale hlavne na pokožke, ktorá starne, stráca svoju elasticitu, pevnosť a tiež sviežosť a zhoršuje sa celulitída. S úbytkom kolagénu sa znižuje pružnosť našich svalov a neskôr nastupujú aj problémy s chrupavkami a kĺbmi. Ak nechceme dosiahnuť tento stav, o svoje telo by sme sa mali začať starať ešte predtým, než prekročíme prah 30-tky. Prečo?

Čím skôr

Medzi dvadsiatym a tridsiatym rokom života začína koža ročne strácať približne 1 % kolagénu. Práve v tomto období zvykneme držať rôzne diéty a skúšame meniť svoje stravovacie návyky v snahe priblížiť sa svojim vysnívaným telesným krivkám. Ako potvrdzuje odborník, dostatočný a pravidelný prísun kolagénu je pri zmene hmotnosti mimoriadne dôležitý.

„Na užívanie kolagénu by sme nemali zabúdať, ak sa práve snažíme schudnúť či naopak, pribrať na váhe. Hoci si to ani neuvedomujeme, v oboch situáciách je totiž namáhaná aj naša koža. Pravidelným užívaním kolagénu zlepšíme jej elasticitu, zmiernime prejavy celulitídy a strií. Zlepší sa pohyblivosť a celkový stav namáhaných kĺbov. Celý pohybový aparát, vrátane svalov, je vďaka kolagénu viac vyživovaný a pružnejší. Ešte lepšie výsledky však dosiahnete, keď budete myslieť aj na pravidelné cvičenia a ustrážite si pitný režim,“ radí Jíří Skála, špecialista na zdravý životný štýl.

Viac možností

Kým v minulosti ľudia stavili na domácu huspeninu, dnes hľadajú aj inú rýchlejšiu formu kolagénu. Na trhu je dostupných viacero kolagénových výživových doplnkov, ktorými môžeme telu túto vzácnu bielkovinu dodať. Vybrať si môžeme z bravčových, hovädzích, rybacích a rôznych iných druhov. Otázkou však je, ktorý je ten najlepší a najúčinnejší? „Zo svojich skúseností odporúčam užívať najmä rybací kolagén. Morský kolagén je zložený z kolagénu typu I, teda toho, ktorý naše telo potrebuje najviac. Zo všetkých druhov kolagénov sa práve rybací najrýchlejšie rozpúšťa, a tým aj najúčinnejšie vstrebáva,“ odporúča výživový poradca Jíří Skála.

Trik, ktorý funguje

Najúčinnejšie si kolagén doplníme v tekutej forme. Môžeme si ho rozmiešať vo vode, jogurte alebo proteínovej kaši. To nám však ani zďaleka nemusí zaručiť očakávané účinky. „Na to, aby kolagén pracoval vo váš prospech, potrebujete telu dodať aj dostatočnú dennú dávku vitamínu C. Práve vďaka nemu sa kolagén stane ľahko vstrebateľným, stráviteľným, a bude tak môcť vášmu telu aj reálne pomôcť,“ vysvetľuje Martina Dvořáková, odborníčka na stravovanie.

