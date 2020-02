Umývate si ruky správne? Lekárka o maličkostiach, z ktorých ste chorí

Smrtiaca epidémia z Číny znova ukázala, aké dôležité je mať ruky naozaj čisté. Je vaša záhradka mikróbov na koži pod kontrolou?

Správny prístup k úmývaniu rúk môže zabrániť prenosu baktérií, vzniku mnohých ochorení či zdravotných problémov. V nemocničnom prostredí môže znížiť výskyt nozokomiálnych nákaz, ochorení, ktorým sa dá často predísť. Robíte všetko pre to?

Len päť percent ľudí si umýva ruky správne!

Ako dlho?

Ruky by sa mali umývať pravidelne, a to aspoň 40 až 60 sekúnd s použitím mydla. Odporúča sa uprednostniť tekuté mydlo pred tuhým, pretože na jeho povrchu sa môžu zhromažďovať baktérie. Ruky umývajte dôkladne, zvýšenú pozornosť venujte miestam medzi prstami a v okolí lôžok nechtov, kde sa usádza najviac mikroorganizmov. „Robte tak pod vlažnou vodou, horúca je nevhodná. Čím má totiž vyššiu teplotu, tým viac pokožku vysušujete," hovorí epidemiologička siete nemocníc Svet zdravia Jana Skalová.

Pozor na kohútik

Ruky dôkladne osušte uterákom, prípadne jednorazovými papierovými utierkami. Nimi sa zároveň odporúča zastaviť aj prívod vody, čím sa zabráni priamemu kontaktu ruky s kohútikom. Papierové utierky odborníčka odporúča použiť aj na verejnom priestranstve. Elektrické sušiče nie sú vhodné, keďže tie prach a baktérie rozvíria do priestoru, používať sa by nemali ani uteráky.

Antibakteriálne áno

Podľa odborníkov je mydlo dostatočným čistiacim prostriedkom pre každodennú hygienu rúk v domácnostiach. V nemocničnom prostredí je potrebná dezinfekcia rúk za použitia alkoholového dezinfekčného prostriedku. „Ani umytie rúk teplou vodou nestačí na to, aby sme sa baktérií celkom zbavili. Navyše, alkoholová dezinfekcia rúk je účinnejšia a menej vysušuje pokožku ako umývanie rúk mydlom a vodou,“ hovorí MUDr. Adriana Kompaníková, vedúca lekárka Oddelenia nemocničnej hygieny Univerzitnej nemocnice Martin.

Podľa epidemiologičky Skalovej sú dobrými pomocníkmi antibakteriálne obrúsky či gély. „Spoľahlivo zničia baktérie a choroboplodné zárodky v prípade, že nemáte prístup k vode," podotýka epidemiologička. Neodporúča ale kombinovanie umývanie rúk a následné použitie dezinfekcie. „Takýto spôsob veľmi vysušuje pokožku, ktorá je následne možnou nositeľkou mikróbov i zdrojom šírenia infekcií," dopĺňa.

Najšpinavšie miesta

Stovky návštevníkov nemocníc mali preto možnosť si počas Svetového dňa čistých rúk pomocou špeciálnej UV lampy otestovať, či svoje ruky pri príchode i odchode zo zdravotníckeho zariadenia dezinfikujú správne. Dezinfekčný prostriedok, ktorý bol v tomto prípade použitý, obsahoval fluorescenčnú látku, ktorá pod ultrafialovým žiarením odhalila nevyčistené časti rúk. Najčastejšie išlo o končeky prstov, palec a chrbát ruky.

Pacienta nechytajte

Ako pacient dodržiavajte bežné zásady hygieny rúk. „Používať mydlo a vodu, ktoré sú na každej izbe a, samozrejme, papierové utierky," pripomína Skalová s tým, že medzi priority patrí tiež umývať si ruky po použití toalety či pred konzumáciou jedla. "Pacient by sa nemal dotýkať invazívnych vstupov na svojom tele, napríklad močového katétra, ani dotýkať sa iného pacienta. Na ich povrchu môžu byť rôzne nemocničné kmene, ktorým môže dôjsť následne ku kolonizácii toho pacienta a vzniku infekcií," vysvetľuje epidemiologička. Na správnu hygienu rúk by nemal zabúdať ani zdravotnícky personál. Ten by si mal dezinfikovať ruky pri každom priamom kontakte, teda dotyku ruky zdravotníka na telo pacienta. Rovnako ak používa rukavice, keď sa pri vizite dotýka postele, alebo keď sestrička napráva pacientovi vankúš, pracuje s monitorom, či infúznou sústavou pri pacientovi.

