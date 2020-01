UNIKÁTNE: Vedci vytvorili pomocou 3D biotlače jeden z najdôležitejších orgánov tela

Vďaka brazílskym vedcom budeme opäť o čosi bližšie nebyť odkázaní pri záchrane ľudských životov len na darovanie orgánov. Pomocou 3D biotlače vytvorili mini-pečeň, ktorej fungovanie je podobné tej ľudskej.

Portál Futurism informoval o nedávnom úspechu vedcov v Brazílií. Podarilo sa im prostredníctvom biotlače vytvorili funkčnu mini-pečeň, ktorá dokáže plniť funkcie tej reálnej. Vie tvoriť bielkoviny, ukladať vitamíny a vylučovať žlč.



Vydržia dlhšie

Pri biotlači museli vedci kultivovať a preprogramovať ľudské kmeňové bunky, potom ich vytlačili vo vrstvách, a tak sa im podarilo vytvoriť tkanivo. Tentokrát netlačili bunku za bunkou, vedci prišli s novou technikou, ktorej podstatou je zoskupovanie buniek do zhlukov. Touto technikou je tlač mini-orgánov efektívnejšia v odolnosti a výdrži v porovnaní s inými pokusmi realizovanými o čosi skôr. Zhluky buniek sa zmiešajú s hydrogénom a tlačia sa v trojrozmernej mriežke. Vytvorenie funkčnej mini-pečeň, ktorá je veľmi podobná tej ľudskej a biotlač je ešte stále hudbou budúcnosti.

O krok bližšie

Aj keď sú vedci ešte stále vzdialení od svojho cieľa, sú na správnej ceste v minimalizovaní závislosti na darcovstve orgánov, minimálne pečene. Výhodou biotlače je to, že kmeňové bunky pochádzajú od samotného pacienta, vďaka tomu nehrozí, že orgán jeho telo zamietne

Mayana Zatz, jedna z autoriek článku uverejneného v žurnále Biofabrication pre agentúru Agência FAPESP dodala: „Ešte musíme dosiahnuť viacero etáp, kým získame kompletný orgán, no sme na správnej ceste k veľmi sľubným výsledkom.“ Vedci tak svoje pokusy urobili v malom merítku a už teraz rozmýšľajú nad rozšírením objavu. Pri dostatočnom financovaní by im to podľa Ernesta Goularta malo podariť.

