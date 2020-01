Už nenafúkate! Alkohol za volantom zistia zaujímavým spôsobom, stačí váš pot

Nová metóda merania alkoholu je jednoduchá ako tehotenský test a presnejšia než doterajšie zisťovanie promile z dychu. Vymyslel ju český vedec.

Meranie alkoholu z dychu je síce jednoduchý spôsob, ako určiť, či si dal vodič pred jazdou alkoholický nápoj, no zároveň je jeho výsledok nespoľahlivý. Ovplyvniť ho môže ústna voda, osviežovač vzduchu, acetónový dych diabetikov alebo dokonca, ak sa nadýchate výparov v kabíne auta po použití ostrekovača čelného skla.

Prenosné prístroje na testovanie alkoholu podľa dychu by tak mohla v budúcnosti vystriedať novinka, ktorú vymyslel český biochemik Ján Halámek spolu so svojím výskumným tímom, pôsobiaci na univerzite v Albany na východe Spojených štátov. Nová metóda merania alkoholu v organizme pomocou potu je presnejšia a funguje obdobne ako tehotenský test. Ak sa nápad ujme, v budúcnosti by tak namiesto fúkania vodiči prišli do kontaktu s jednoduchým prúžkom, ktorý by reagoval na úroveň alkoholu v pote.

Spoľahlivé riešenie

Potné žľazy, cituje vedca Halámeka agentúra ČTK, sa nachádzajú v tesnom susedstve krvného obehu, a tak sa alkohol z krvi dostáva aj do potu. Keď sa testovací prúžok umiestni na pokožku vodiča podozrivého z požitia alkoholu, zmení farbu. A čím viac alkoholu dotyčný vypil, tým je prúžok tmavší.

„Existuje priamy vzťah medzi alkoholom v krvi a potom,“ uviedol Halámek. „Náš výskum ukázal, že pri popíjaní alkoholických nápojov úroveň alkoholu v krvi stúpa v rovnakej miere ako úroveň alkoholu v pote. Toto zistenie by mohlo významne napomôcť snahe zabrániť šoférovaniu pod vplyvom alkoholu,“ zdôraznil.

Fascinujúca tekutina

Nápad preveril laboratórny test s 26 dobrovoľníkmi, ktorí v záujme vedy museli vypiť niekoľko pohárikov vodky na dosiahnutie 0,8 promile alkoholu v krvi. V ďalších hodinách nasledovala viac ako stovka meraní porovnávajúcich presnosť testovacích prúžkov a prístrojov meracích úroveň alkoholu v dychu. Zistenia výskumu zverejnil časopis Analytical Chemistry. Autor nápadu ďalej uvádza, že kým použitie dychového prístroja si vyžaduje spoluprácu kontrolovaného, testovacie prúžky nepotrebujú, aby si vodič uvedomoval, že je práve vyšetrovaný.

Silný dôkaz

„Dychová skúška pri určení miery alkoholu v krvi závisí na nešpecifikovaných elektrochemických reakciách. Tento systém má chyby a často je na súde nepoužiteľný,“ uviedol Halámek. Testovacie prúžky by podľa neho strážcom zákona poskytli väčšiu všestrannosť, presnosť i preukázateľnosť. Halámkové laboratórium momentálne spolupracuje s expertmi na výpočtovú techniku ​​pri vývoji aplikácie pre smartfóny, ktorá bude vyhodnocovať výsledky z testovacích prúžkov bez prípadných nezrovnalostí.

