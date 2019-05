Užívajte lieky tak, aby vás liečili, nie aby vám ubližovali

Ak veríte, že pijete elixír života, dokáže vám pomôcť aj obyčajná voda. Ak naopak uveríte, že pijete jed, tá istá voda vás môže priotráviť.

Liečba a účinnosť liekov je silno spojená s našou psychikou. Ak vám niekto, komu dôverujete, odporučí napríklad skvelú a zaručenú mastičku na boľavé kĺby, môže aj vám tento preparát spraviť výbornú službu, aj keby išlo o obyčajnú bravčovú masť. Naopak, ak si povedzme na príbalovom letáku prečítate, že liek, ktorý máte užiť, môže spôsobiť nevoľnosť, môže vás to ovplyvniť natoľko, že si budete cítiť žalúdok aj v prípade, že miesto skutočného lieku užijete vitamínovú tabletku.

Liečivá sila placeba

Z odborného hľadiska ide o placebo, ak látka bez skutočne liečivých účinkov dokáže zlepšiť stav pacienta. „Placebo je akýsi liek v úvodzovkách. Nemá farmakodynamicky pôsobiacu substanciu, ale formálne vyzerá ako účinný liek. Jeho pôsobenie je považované za viac-menej psychologické,“ vysvetľuje psychiater, profesor Cyril Höschl. Napríklad pri ľahších prípadoch depresie môže mať placebo až 40% účinnosť. Odporúčanie priateľov môže podľa psychiatra ovplyvniť 10 až 20% účinku lieku.

Opakom je nocebo

Kým placebo sa používa skôr vo význame, kedy „medikament“ bez farmakologicky účinnej látky pôsobí liečivo, u noceba ide o opačnú situáciu. Negatívna informácia o tomto „medikamete“ spôsobí, že vám spôsobí zhoršenie stavu, napríklad spomínanú nevoľnosť. Za oboma účinkami nie je nič iné, ako vaša psychika. Tá dokáže v pozitívnom ale aj v negatívnom zmysle ovplyvniť účinok liekov, ktoré by ste mali užívať. „Na efekt liekov pôsobí aj farba tabletky alebo vzhľad krabičky. To všetko posilňuje alebo oslabuje účinnosť lieku,“ dodáva psychiater.

Pozor na príbalové letáky

Podľa odborníka je pri liečbe veľmi dôležitá osobnosť pacienta. Ak sa necháte ľahko ovplyvniť každou poznámkou priateľov, prípadne patríte k tým, čo si dopodrobna študujú vedľajšie účinky v príbalových letákoch a hrozíte sa, aký „jed“ ste si to z lekárne priniesli, môže sa stať vaša liečba oveľa komplikovanejšia a menej účinná. Takýto pacienti majú dokonca sklon svojvoľne vynechávať a neužívať lieky, čo je asi to najhoršie, čo môžete urobiť. „Najmenej účinný liek je ten, čo neužijete,“ komentuje takéto správanie lekár a v súvislosti s možnými vedľajšími účinkami liekov dodáva: „Niektoré z nich majú rovnakú pravdepodobnosť, ako že na vás spadne balkón.“ Napriek tomu sa práve pre to môže dostať vaša liečba do slepej uličky. Psychiater preto odporúča, aby ste si účinky vašich liekov - pozitívne aj negatívne - nechali vysvetliť od vašich lekárov. Vtedy, ak budete liečbe veriť, môže byť kratšia a účinnejšia.

