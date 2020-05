Úsmev ako najnebezpečnejší príznak depresie. Ku skratu nechýba veľa

Depresiou trpí asi jeden človek z desiatich. Približne 15 až 40 percent z nich „smejúcou sa“ formou.

Máte dobrý džob, priateľov, partnera i zážitky, nič vážne vami neotriaslo ani nič strašné vás nečaká. Ste aktívni, srdeční, angažovaní, ambiciózni, nápomocní. No je to maska pre obecenstvo. Hlboko vnútri sa necítite šťastní. Tak hlboko, že to smútkom ani nedokážete pomenovať. K zmene dobrej nálady môže dôjsť zo sekundy na sekundu. Pípne vám zlá správa, nepadne dobre poznámka od kolegu alebo partnera a tlakový hrniec vybuchne.

Najhoršie vám býva večer, bežná depresia, naopak, trápi skôr ráno. Smejúci sa typ depresie môže byť odpoveď na načisto nepochopiteľné skraty ľudí, ktorí si siahnu na život bez akýchkoľvek predchádzajúcich podozrivých náznakov v správaní.

Búrame 14 najväčších mýtov o DEPRESII. Tiež ste im verili?

Nový typ depresie

Smejúca sa depresia nie je oficiálny názov ani lekársky. Jej vyhľadávanie v Googli však minulý rok dramaticky stúplo. „Je to termín pre prežívanie človeka s depresiou vnútri, hoci navonok sa javí dokonale šťastný. Medzinárodná sústava chorôb ho nepozná, lekár by takémuto človeku diagnostikoval zrejme depresívnu poruchu s atypickými príznakmi. So smejúcou sa depresiou zažívate klasické príznaky ako zmeny apetítu, únavu, letargiu, skľúčenosť, pokles záujmu i radosti, ale pre verejnosť čiastočne alebo úplne chýbajú. Pôsobíte veselo, optimisticky a všeobecne šťastne. Úroveň energie to nemusí poznačiť, okrem situácie, keď ste sami. Ľudia so zjavnou depresiou majú samovražedné myšlienky, ale nemusia mať dosť energie spáchať ju. So smejúcou sa áno,“ upozorňuje na vyššie riziko samovrážd Olivia Remesová, doktorandka z University of Cambridge a novinárka Lizzie Parryová v online denníku The Sun, ktorý poukazujúc na nový fenomén spustil osvetovú kampaň.

Bolesti, kolísavý tlak i srdcový rytmus. Skryté príznaky depresie často klamú

Vražedné tempo

Tak ako nie je úplne jasné, čo vyvolá typickú depresiu, ešte menej sa toho vie o atypických formách. Podľa autoriek za to môžu pracovné problémy, rozchody, pocit straty zmyslu života. „Nanešťastie, ľudia trpiaci touto poruchou si nemyslia, že majú nejaký problém. Cítia vinu a racionalizujú si, že predsa nemajú dôvod byť smutní. Tak to nikomu nepovedia a za svoje pocity sa hanbia,“ mieni Remesová a Parryová.

„Pacienti s depresiou sa ju často snažia zvládnuť sami, nemôžu si dovoliť ostať na PN, povoliť tempo, lebo majú obavy, že prídu o prácu. Je to veľmi nesprávny prístup, keďže depresia môže byť smrteľným ochorením. Približne desať percent pacientov končí svoj život samovraždou. Keď sa niekto premáha, cíti obrovský tlak alebo vinu a začína rozmýšľať o nezmyselnosti svojho bytia, k samovražde nebýva dlhá cesta,“ potvrdzuje aj slovenská psychiatrička MUDr. Ľubomíra Izáková. Atypická depresia pritom neznamená menej bežná. V skutočnosti je viac než dvakrát častá u žien ako u mužov a trvá dlhšie, kým sa odhalí.

Cítite sa uštvaní? Psychiatričky radia, ako si nenechať ťažké časy prerásť cez hlavu

Veselá maska

Depresia sa môže za úsmevom nielen ukrývať, môže ju dokonca spustiť. Japonský psychiater Makoto Nacume zo ženskej Shoin University v Osake si na svojich študentkách všimol zvláštnu vec. Hoci prežívali psychicky náročnú udalosť, napríklad skúškové obdobie, neprestávali sa ustavične usmievať. Syndróm smejúcej sa masky – Smile Mask Syndrome, ako ho opísal Nacume, pravdepodobne vychádza z nezdravo prehnaného kultu úslužnosti v tejto krajine, týkajúceho sa najmä ľudí pracujúcich v službách. Vyžaduje sa osobitne od žien. To, čo je príjemné pre turistov a konzumentov, sa však výrazne podpisuje pod psychické zdravie zamestnankýň. Nacume si totiž všimol, že u pôvodne zdravých študentiek sa depresia vyvinula až ako následok potláčania emócií falošným úsmevom.

Čítajte aj: Je to len melanchólia alebo depresia? Ako sa vyznať vo vlastnom smútku?