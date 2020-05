Vedecky potvrdené: Koronavírus útočí aj cez oči. Nosiť okuliare má zmysel!

Prenášačom nového koronavírusu sú podľa vedcov aj slzy. Oko totiž môže byť vstupnou bránou pre SARS-CoV-2 do ľudského tela a zároveň môže byť i zdrojom šírenia infekcie.

Ak mikroskopické kvapôčky s novým koronavírusom pristanú na povrchu ľudského oka, môžu sa cez neho infiltrovať do tela. Vedci už skôr zistili, že enzým ACE2 slúži ako receptor a je vstupným bodom do ľudských buniek pre vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19. Keďže ACE2 sa nachádza v pľúcnom epiteli, sú pre nový koronavírus hlavnou vstupnou bránou práve pľúca.

Tím vedený lekárskou fakultou Univerzity Johnsa Hopkinsa však teraz zistil, že aj oči produkujú enzým ACE2, čo z nich robí ďalšiu otvorenú bránu pre koronavírus. Zároveň to môže byť vysvetlením, prečo mnohí pacienti trpeli aj zápalom očí, konjuktivitídou.

Celý povrch oka i spojovka sú ohrozené

Podľa doktorky Lingli Zhou z oftalmologického oddelenia Lekárskej fakulty Univerzity Johnsa Hopkinsa v Baltimore a jej tímu sú prakticky všetky povrchové bunky oka vrátane spojovky náchylné na infikovanie sa SARS-CoV-2 a môžu byť tiež miestom, odkiaľ sa vírus prenesie na iného človeka. Podľa vedcov síce naďalej platí, že vírus sa šíri najmä slinami a výtokom z nosa a do organizmu sa dostáva tiež hlavne touto cestou, teda cez sliznice úst a nosa, no oči a tiež slzy sú v tomto smere rovnako nebezpečné. Minimálne ľudia pracujúci v zdravotníctve by si preto mali dôsledne chrániť pri kontakte s potencionálne chorými osobami aj oči. Už v januári na to upozorňoval čínsky pľúcny špecialita doktor Wang Guangfa, ktorý tvrdil, že koronavírusom sa nakazil práve cez oči nechránené okuliarmi.

Nosiť okuliare nie je zbytočný výmysel

Kým nosením rúška chránime pred nákazou najmä ostatných pred mikrokvapôčkami, ktoré vydychujeme alebo šírime rozprávaním, kašľaním či kýchaním, okuliarmi naopak chránime hlavne sami seba pred prípadným zachytením cudzej kvapôčky s vírusom na povrchu nášho oka.

