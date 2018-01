Veríte lekárovi alebo pochybujete? Lucia chcela mať o diagnóze istotu

Na to, aby ste sa úspešne liečili, musíte mať nielen správne stanovenú diagnózu, ale aj veriť liečbe. Pomôcť vám v tom môže, ak si ju overíte aj u iného lekára.

Európsky výskum spred siedmich rokov ukázal, že Slováci sa boja najmä toho, že im lekári zle stanovia diagnózu alebo ich zle zoperujú, prípadne im predpíšu nesprávne lieky. Potvrdzuje to aj novinárka Lucia Tomečková, ktorá dlhé mesiace bojovala s netypickým zápalom pľúc.

„Môj manžel sa začiatkom minulého roku liečil na chlamýdiovú infekciu. Veľa cestujeme lietadlom a je možné, že sme to chytili tam, ale u mňa sa to prejavilo až neskôr. Vyše pol roka som v jednom kuse kašľala, mala zvýšenú teplotu a bola čoraz väčšmi unavená. Moja lekárka ma poslala na všetky možné vyšetrenia, ale nič konkrétne sa nepreukázalo,“ spomína Lucia na mesiace neistoty a strachu.

Začala som pochybovať a vyhľadala názor druhého lekára

Ako bývalá aktívna plavkyňa sa rozhodla únavu vyplávať. „Asi po troch návštevách plavárne mi prišiel mail od lekárky – neplávať! Máte chlamýdiový zápal pľúc.“ Nasledujúca liečba nebola jednoduchá ani rýchla. Za rok vybrala Lucia osem druhov antibiotík a niekoľkokrát cestovala k moru.

„Prímorský vzduch ma vždy okamžite postavil na nohy. Nemusela som používať inhalátor, cítila som sa super. Po návrate som však bola do týždňa tam, kde predtým. Únava, kašeľ, teploty. Psychicky ma to ničilo.“ Potrebovala sa uistiť, že jej lekárka postupuje správne. „Celú svoju zdravotnú dokumentáciu som poslala organizácii, ktorá za poplatok poskytuje odbornú konzultáciu – názor druhého lekára.“

Dobré rozhodnutie

Dnes Lucia tvrdí, že pre svoju duševnú pohodu nemohla urobiť nič lepšie. Druhý názor lekára potvrdil, že liečebný postup jej pneumologičky je naozaj špičkový a v súlade so svetovými trendmi.

„Lekárke som sa priznala, že som sa obrátila na ďalších odborníkov. Vzala to výborne a bola rada, že som sa dostala do psychickej pohody, lebo aj to je pri liečbe dôležité. Skutočne som sa akoby celá upokojila. Ešte stále používam inhalátor a každé tri mesiace chodím na kontrolu, ale cítim sa oveľa lepšie a netrápim sa pochybnosťami,“ usmieva sa Lucia Tomečková.

Dôvera je pre úspešnú liečba dôležitá

V mnohých štátoch je „second opinion“, teda postup, keď druhý lekár rovnakej špecializácie nahliadne do zdravotnej dokumentácie pacienta a potvrdí, spresní, prípadne nesúhlasí s určenou diagnózou a liečbou stanovenou kolegom, úplne bežný. Malo by to prispieť k bezpečnosti pacienta aj k utvrdeniu ošetrujúceho lekára, že prípad rieši najlepšie, ako môže.

V Českej republike dokonca takúto nezávislú konzultáciu pacientom preplácajú pri závažných ochoreniach ich zdravotné poisťovne. Naše zdravotníctvo zatiaľ nemá takúto službu zakotvenú v zákone. Podľa MUDr. Martina Tomáša, ktorý poskytuje záujemcom druhý názor, môže potvrdenie správnosti liečby ďalším odborníkom prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu pacienta. „Dôvera v lekára a v liečebnú metódu je veľmi dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje výsledok liečby,“ potvrdzuje aj klinická psychologička Pavla Nôtová. „A platí to aj naopak. Možno to súvisí nepriamo aj s tým, že pacient, ktorý má pochybnosti o liečbe, nespolupracuje tak dobre ako ten, ktorý liečbe dôveruje.“

