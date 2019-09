VIDEO: PRED A PO. Výstražné zábery vyrovnávania chrbtice, skrutkám sa radšej vyhnite

Navrhol vám či vášmu dieťaťu lekár voperovať do chrbtice tyče na jej vyrovnanie? Skonzultujte to s viacerými odborníkmi, lebo nejde o jednoduchý zákrok.

Možno poznáte niekoho, kto sám o sebe hovorí, že má v chrbtici tyče. Tie sa dávajú ľuďom, ktorí majú veľmi krivú chrbticu, alebo im chrbtica spôsobuje veľké bolesti. Nejde ale o žiadny jednoduchý zákrok a tyče, ktoré na jednej strane pomáhajú a držia chrbticu rovnú, na druhej strane do istej miery bránia v pohybe. Lekár vám však určite nenavrhne takéto riešenie, ak je pre vás zbytočné. Ak chcete mať predstavu, ako to vlastne pri nasadzovaní tyčí do chrbta vyzerá, pozrite si krátke ilustračné video.

Lekár radí: Kedy je už operácia platničky naozaj nevyhnutná?​

Ako vyzerá operácia skoliózy?

Zdroj videa: youtube/chiropraktik-zdenko

Mohlo by vás zaujímať: