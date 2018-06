Viete, či sa vám dobre zráža krv? Neviete? Tak aspoň pite

S chybou zrážania krvi sa môžete narodiť. Celé roky o sebe nedá vedieť, a zrazu sa zabudnete napiť a bojujete o život.

Srdcový infarkt alebo cievna mozgová príhoda vás nemusia prekvapiť iba vo vysokom veku, kedy bojujete s vysokým tlakom, cukrovkou alebo cholesterolom. Ale aj celkom mladých. Stačí, že neviete o vrodenej poruche zrážavosti krvi a zabudli ste sa napiť, celý deň presedeli v práci alebo ste otehotneli. „Prakticky vždy, keď mladá, zdravá, tehotná žena dostane cievnu mozgovú príhodu, je na príčine neodhalená porucha zrážavosti krvi. Tá sa prejaví práve vplyvom hormonálnych zmien počas tehotenstva a môže spôsobiť zrazeninu. Zakrvácanie zase vyvolá prasknutie výdute v cieve - aneuryzmy, o ktorej sa dovtedy nevedelo,“ hovorí neurologička MUDr. Silvia Mehešová z Goljer Clinic v Bratislave.

Keď sa upchá tepna

Trombóza spočíva v tvorbe krvných zrazenín vo vnútri ciev. Tepnová nesie so sebou obrovské riziko, že vinou zrazeniny sa nedokrví životne dôležitý orgán, srdce alebo mozog. Ak upchá tepnu v končatine, môžete o ňu prísť, lebo do nej prestane prúdiť okysličená krv. Často je prvým príznakom trombózy až ťažký srdcový infarkt. Jediná prevencia tvorby zrazenín v tepnách je bojovať proti rizikovým faktorom vzniku aterosklerózy – vysoký krvný tlak, obezita, cukrovka druhého typu, zvýšené hladiny zlého cholesterolu v krvi a fajčenie.

Sledujte lýtka

Žilová trombóza môže zasiahnuť takmer všetky žily, no najčastejšie hlboké v lýtkach. Odtiaľ zrazenina často postupuje smerom nahor do stehien alebo do panvových žíl. Zriedkavejšie si za cieľ vyberá cievy v horných končatinách. Vzniku trombu napomáha spomalenie prúdenia krvi v žilách, najmä ak sa v zamestnaní málo hýbete, a je jedno či stojíte alebo sedíte. Stať sa to môže i keď kvôli zraneniu alebo chorobe dlhodobo ležíte v posteli. Extrémnym rizikom je však práve porucha zrážavosti krvi. V prípade žíl to znamená, že sa naruší rovnováha medzi dvoma krvnými bielkovinami. Tou, čo krv zráža, a tou, čo sa stará o prirodzené rozpúšťanie zrazenín. „Prvým príznakom sú trombózy žilového systému, najčastejšie sa objavia na dolných končatinách, ale môžu byť aj v iných orgánoch tela. Na nohách sa najčastejšie prejavia opuchmi a bolesťami v lýtkach,“ upozorňuje neurologička MUDr. Silvia Mehešová

Liečba v žilách je iná ako v tepnách

V tepnách sa tvoria zrazeniny bohaté na krvné doštičky, preto je liečba zameraná práve proti nim. Pri tomto druhu zrazenín má význam užívanie preparátov s obsahom kyseliny acetylsalicylovej. Krvné zhluky v žilách naopak obsahujú veľmi málo krvných doštičiek a preventívne užívanie týchto liekov má len nepatrný význam. Z hľadiska ochrany pred srdcovým infarktom sú však naďalej nezastupiteľné.

Ste náchylnejší?

Na vznik trombózy ste náchylnejší:

Vrodené nedostatky niektorých enzýmov súvisiacich s procesom zrážania krvi.

Užívanie niektorých liekov, napríklad hormonálnej antikoncepcie.

Tehotenstvo, obezita, dlhodobý pobyt na lôžku.

Umelé srdcové chlopne alebo fibrilácia predsiení.

Cukrovka.

Nádorové ochorenie.

Málo pijete?

Najhoršie je, že to, či dnes dostanete mozgovú mŕtvicu, môže ovplyvniť aj pitný režim. Dehydratácia je častým faktorom, ktorý stojí pri vzniku cievnej príhody. Možno sa zabudnete napiť, ale niekedy nemusíte ani to. Dehydrovaní môžete byť, ak vraciate, máte hnačku, zvýšenú teplotu alebo ste len športovali.

