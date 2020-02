Viete, čo sa dá z DNA prečítať? Možno aj vaša tvár. Expertom na to stačí ohorok či žuvačka

DNA o vás prezradí veľa. Napovie, aké budete mať zdravie, určí pôvod predkov a pomôže nájsť nových príbuzných. Stačí však odhodená cigareta v dave a zistíme viac.

Keď v polovici minulého storočia odhalili britskí vedci tajomstvo štruktúry DNA, médiá si to nevšimli. Až o pár rokov neskôr získali James Watson, Francis Crick a Maurice Wilkins verejné uznanie a za svoj objav dostali Nobelovu cenu. Dnes je však všetko inak a hranice toho, čo dokážu vedci z našej DNA zistiť a ako tieto informácie využívajú v prospech ľudstva, sa neuveriteľne posúvajú.

Všade rovnaká

Pojem DNA pozná každý, no málokto vie, že je to vlastne molekula, ktorá rozhoduje o našej jedinečnosti. Spolu s prostredím tvoria inštrukcie o tom, ako vyzeráme a ako funguje naše telo. „Ľudský organizmus je tvorený biliónmi rôznych buniek a takmer v každej bunke sa nachádza tá istá molekula DNA, výnimku tvoria napríklad červené krvinky a krvné doštičky. Keby sme vytiahli DNA z jednej jedinej bunky, jej dĺžka by bola takmer dva metre,“ vysvetľuje genetička Michaela Šišková. Keďže DNA je nemenná a v každej časti tela rovnaká, je jedno, či sa na jej analýzu použijú sliny, krv, tkanivo alebo napríklad vlasy. A čo odtlačok na šálke kávy zanechanej v reštaurácii alebo odhodená žuvačka? Je toho viac, než si dokážete predstaviť, aké stopy DNA za sebou zanechávame na najrôznejších miestach. Tušíte, čo sa dá zistiť z cigaretového ohorka? Možno aj vaša tvár.

Tváre na zemi

S experimentom prišla newyorská umelkyňa Heather Dewey- -Hagborgová, ktorá sa pokúsila zistiť, čo všetko o nás vypovedajú biologické stopy. Výsledok skutočne šokoval. Všetko sa začalo obyčajnou zvedavosťou. „Vždy ma fascinovala predstava zistiť identitu človeka náhodne nájdeného vlasu. Začala som postupne zbierať žuvačky, chlpy, nechty a cigaretové ohorky na najrôznejších miestach – v reštauráciách, knižniciach či na sedadlách metra – a potom som ich dala v laboratóriách analyzovať,“ povedala pre americký magazín Smithsonian umelkyňa Dewey-Hagborgová.

Analýza DNA prezradila farbu pleti, vlasov, očí aj geografický pôvod konkrétneho človeka. Keď sa tieto informácie v počítačovom programe skombinovali, dokázali vygenerovať tvár. Z nich potom pomocou 3D tlačiarne zhotovila tvárové modely ľudí. Hoci tváre, ktoré softvér vytvoril, neodrážajú presný výzor, ich podobnosť s reálnymi tvárami je ohromujúca. Vrátane samotnej autorky experimentu.

Odhalí vás

O niečo podobné, no s väčšou presnosťou, sa pokúsila biotechnologická firma Human Longevity. Tá zverejnila štúdiu, v ktorej opisuje, ako dokáže s pomocou DNA vytvoriť presný model tváre. Výskumníci sekvenovali celé genómy tisícky dobrovoľníkov rôzneho veku a záujmov, všetky získané genómové a biometrické informácie nahrali do počítačového programu. Ten dáta zanalyzoval a následne zostavil obraz tváre konkrétneho človeka vrátane farby jeho pleti, očí a vlasov. Program tiež určil vek, výšku, hmotnosť a dokonca to, ako znie jeho hlas.

Podľa denníka The San Diego Union-Tribune bol počítačový program schopný spojiť anonymné genómy s ich nositeľmi s vyše osemdesiatpercentnou presnosťou v rasovo zmiešaných skupinách. V rovnakých etnických skupinách, buď európskeho, alebo afroamerického pôvodu, sa však presnosť pohybovala na päťdesiat percent. „Výsledky budú presnejšie, ak sa otestujú ďalšie genómy,“ povedal J. Craig Venter, šéf výskumu a výkonný predseda spoločnosti Human Longevity.

Nič neutají

Priekopník genomiky Venter tiež vyhlásil: „Vždy som hovoril ľuďom, že genóm je viac než všetky ostatné čísla vo vašom živote, ktoré vás identifikujú – vrátane čísla kreditnej karty, dátumu narodenia, adresy a identifikačného čísla.“ Štúdia má však aj mnoho kritikov, ktorí varujú, že výsledky môžu byť nepresné. Problémom zostáva, ako čítať a prekladať všetky informácie zistené z DNA. Veda bude musieť ešte pokročiť, aby bolo možné z davu ľudí a na základe génov spoľahlivo vytypovať správnu osobu.

V súčasnosti veľmi presne identifikuje osoby a stopy z miesta činu forenzná genetika hľadaním zhody v DNA. Kriminalisti najčastejšie porovnávajú stopy DNA so záznamami v medzinárodných databázach, no čoraz viac sa dostáva do praxe aj rekonštrukcia podoby páchateľa na základe DNA. Ak sa tieto nástroje do budúcnosti ešte zdokonalia, odštartuje to éru sledovania, v ktorom biologická stopa s istotou odhalí identitu ktoréhokoľvek človeka.

Čo sa dá z DNA prečítať?

Pomerne veľa, nie však všetko. Každý človek sa vyvíja v určitom prostredí, ktoré dotvára jeho vlastnosti. Nielen psychické, ale aj fyzické či biochemické. Z výsledkov testu DNA poznáme farbu očí, krvnú skupinu, či je človek prenášačom dedičného ochorenia alebo či toto ochorenie má. Pre väčšinu vlastností a znakov môžeme odhaliť iba genetickú predispozíciu, čo neznamená, že sa daná vlastnosť či znak aj skutočne vyvinie.

Odraz v spálni

Potrpíte si na originálne umelecké diela zavesené doma na stene? Potom vás zaujme možnosť dať si vyhotoviť genetický portrét na mieru. DNA obrazy sú nápad, ktorý sa zrodil v hlave webového poradcu Adriana Salamunovica. Jedného dňa objavil fotografie stvárňujúce genetický kód. To ho okamžite zaujalo a rozhodol sa ich vytlačiť na plátno. Nápad sa stretol s veľkým úspechom a odvtedy unikátne obrazy predáva po celom svete.

Stačí zaslať vzorku z vnútornej strany líc a za 200 eur uvidíte, čo vám zo získanej DNA vytvoria. Jednovaječné dvojčatá DNA dokáže úplne presným spôsobom rozoznať človeka. Neplatí to len v jedinom prípade – u jednovaječných dvojčiat. Tie predstavujú z genetického hľadiska klon. Vznikli z jedného oplodneného vajíčka, takže sú geneticky identické. Majú preto aj rovnakú DNA. Pomocou metód DNA identifikácie ich nemožno navzájom odlíšiť.