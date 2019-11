Vírus horší ako HIV! Zabíja imunitu, vynuluje pamäť. Nádcha býva 1. príznakom

Začne nenápadne, môže skončiť tragédiou. Nové zistenia odhalili vírus, ktorý dokáže dostať organizmus do takého zraniteľného stavu, ako tesne po narodení.

Imunitný systém si pamätá patogény, proti ktorým už v minulosti bojoval. Časť tejto pamäte uchovávajú pamäťové B lymfocyty. Práve tie však dokáže úplne zničiť jediný vírus.

Zničujúci vplyv

Zistenia vychádzajú z analýzy detí neočkovaných na osýpky z ortodoxnej protestantskej komunity v Holandsku. Na začiatku výskumu vedci deťom odobrali vzorky krvi a znovu tak spravili dva mesiace po epidémii osýpok v roku 2013. S cieľom zistiť, aký vplyv majú osýpky na imunitný systém, následne vzorky analyzovali vedci v Spojených štátoch, Veľkej Británii a Holandsku. Sústredili sa pritom na protilátky a biele krvinky.

Výskumníci z americkej Harvard Medical School, ktorí analyzovali vzorky krvi 77 detí, dokázali s pomocou nástroja nazvaného VirScan vytvoriť detailný obraz ich imunitného systému pred osýpkami a po nich. Výsledky, ktoré publikovali v časopise Science, ukázali, že deti prišli v priemere o 20% ich súboru protilátok. Jedno, ktoré prekonalo veľmi vážnu formu osýpok, prišlo dokonca o 73% druhov protilátok, ktoré predtým dokázalo vyprodukovať. I keď nie každá protilátka je životne dôležitá, čím viac ich telo stratí, tým väčšia je pravdepodobnosť, že príde práve o tú dôležitú, bez ktorej sa jeho telo stane zraniteľným.

Naivná imunita

Okrem pamäťových B lymfocytov existujú aj naivné B lymfocyty, na ktoré sa ľudské telo spolieha v boji s niečím novým. Podľa Velislavy Petrovej z britského Sanger Institute, sú akýmsi „brnením". Jej štúdia, ktorej výsledky zverejnili v časopise Science Immunology, sa venovala 26 deťom a tiež ukázala, že osýpky môžu zmazať pamäť imunitného systému o prechádzajúcich infekciách. Zároveň však odhalila, že vírus ovplyvnil aj naivné B lymfocyty. Osýpky podľa Petrovej resetujú imunitný systém do stavu, v akom bol v čase narodenia a v dôsledku toho má len obmedzené možnosti reakcie na nové patogény.

Horší ako HIV

„Osýpky sú ako prvých 10 rokov neliečeného HIV zhustených do niekoľkých týždňov - asi takú škodu spôsobujú na imunitnej pamäti," vyjadril sa pre BBC Michael Mina. Podľa genetika Stephena Elledgea sú osýpky omnoho nebezpečnejšie, ako si ľudia myslia. Je to vírusové infekčné ochorenie, ktoré sa začína nádchou a horúčkou a po niekoľkých dňoch sa k nim pridajú aj charakteristické vyrážky na celom tele. Často ich sprevádzajú komplikácie, ako zápal pľúc alebo encefalitída, a môžu viesť k celoživotným následkom i smrti. Podľa odhadov osýpky na celom svete ročne zabijú asi 110-tisíc ľudí. No nielen to.

Ako vyplýva zo štúdií osýpky majú zničujúci vplyv na imunitný systém a môžu na niekoľko nasledujúcich rokov znížiť schopnosť tela bojovať s infekciami. Vírus môže spôsobiť takzvanú „imunitnú amnéziu", v dôsledku ktorej telo zabudne, ako bojovať proti chorobám, ktoré už v minulosti dokázalo poraziť. Osýpky tiež akoby resetujú imunitný systém do novorodeneckého stavu, čím poškodzujú jeho schopnosť vytvárať spôsoby, ako bojovať s infekciami. Podľa vedcov tieto zistenia potvrdzujú dôležitosť očkovania. Genetik Elledge predpokladá, že v dôsledku imunitnej amnézie môžu spôsobovať päťnásobne viac nepriamych úmrtí, ako pôvodné ochorenie.

Tri roky

Obe štúdie sa však venovali len bezprostredným následkom ochorenia a nezaoberali sa tým, ako dlho trvá imunitnému systému zotaviť sa. Na túto otázku ponúka čiastočnú odpoveď staršia štúdia z roku 2015, ktorá sledovala vzorce príčin úmrtí v bohatých krajinách a odhalila, že deťom hrozilo vyššie riziko úmrtia počas dvoch až troch rokov po prekonaní osýpok. Odborníci však upozorňujú, že v chudobnejších krajinách, kde sa ochorenia šíria rýchlejšie, môže byť toto obdobie iné.

Vedci v tejto súvislosti znovu upozorňujú na dôležitosť očkovania proti osýpkam a v prípade, že ich človek prekoná, je podľa nich potrebné zvážiť aj preočkovanie proti chorobám, proti ktorým ho očkovali ako dieťa.

