Vnútroočný tlak varuje! Zelený zákal je nenápadný zlodej zraku. Nedajte mu šancu

Pri glaukóme dochádza k poškodeniu buniek zrakového nervu. Následne tieto bunky odumierajú, čo spôsobí typické výpadky v zornom poli. Dá sa voči tomu brániť.

Štatistiky predpovedajú, že do roku 2040 postihne zelený zákal takmer 120 miliónov ľudí na celom svete. Nebezpečenstvo glaukómu, ako sa tomuto ochoreniu odborne hovorí, je ukryté najmä v jeho nástupe. Človek spočiatku nič necíti a nevidí žiadnu zmenu. Doslova.

Tento rok si riziká súvisiace so zeleným zákalom celosvetovo pripomíname od ôsmeho do štrnásteho marca. Hlavnou úlohou Svetového týždňa glaukómu je motivovať ľudí k návšteve očného lekára a k absolvovaniu preventívnej prehliadky. Nie nadarmo sa totiž zelený zákal označuje za nenápadného zlodeja zraku. Ochorenie postihujúce zrakový nerv totiž môže spôsobiť nezvratnú stratu videnia.

„Pri zelenom zákale spočiatku dochádza k poškodeniu buniek zrakového nervu. Následne tieto bunky odumierajú, čo má za následok typické výpadky v zornom poli. Periférne videnie sa vytráca, človek postupne vidí už len akoby cez trubicu a v konečnom dôsledku môže dôjsť k totálnej strate zraku,“ približuje ochorenie oftalmologička Adriana Smorádková.

Stúpa výskyt

Názov ochorenia pochádza zo starogréckeho slova glaukos – šedomodrý. Oko v pokročilom štádiu glaukómu má práve šedomodré sfarbenie. Napriek tomu, že meno pochádza z antických čias, ochorenie je aktuálne i dnes. Odhadom ním na celom svete v súčasnosti trpí viac než 70 miliónov pacientov. Na základe odhadov Svetovej asociácie zeleného zákalu toto číslo bude ešte rásť. Čo je najhoršie, o svojej diagnóze vie približne len polovica z nich. Prečo? Prevencia je pre nás neznámym pojmom.

Glaukóm totiž spočiatku nebolí. Bunky zrakového nervu ničí zmena vo vnútroočnom tlaku. „Je to tlak vo vnútri očnej gule. Vyjadruje rovnováhu medzi tvorbou a odtokom vnútroočnej tekutiny. Ak nemôže odtekať, prípadne sa jej nahromadí väčšie množstvo, tento tlak stúpa. A práve to sa považuje za hlavnú príčinu zeleného zákalu. Na vznik však pôsobia aj cievne faktory. Tieto zmeny spočiatku človek necíti, len ťažko ich registruje,“ pokračuje renomovaná odborníčka.

Dva dôvody

Glaukóm sa v súčasnosti vyskytuje vo dvoch základných formách. Primárnej a sekundárnej. Primárny vzniká bez nadväznosti na iné očné alebo systémové ochorenie. Pravdepodobne vzniká na genetickom podklade. Sekundárny je dôsledkom iného očného ochorenia, očného úrazu. Vzniká pri užívaní niektorých liekov a podobne. Genetika teda môže byť jedným zo spúšťačom ochorenia, no rizikových skupín je viac.

Veľa napovie spomínaný vnútroočný tlak. Najmä nad 21 mmHg. Zaujímať o svoje videnie by sa mali aj ľudia po 40. roku života. „Vyskytnúť sa môže tiež u diabetikov, medzi kardiovaskulárnymi pacientmi, u ľudí s migrénou. Dôležité je pravidelne vyhľadať očného lekára aj v tom prípade, ak človek trpí vysokým či nízkym krvným tlakom alebo má krátkozrakosť,“ vymenúva oftalmologička.

Keď zabolí

V prípade primárneho glaukómu sa môže vyskytnúť akútny glaukómový záchvat. Ten vyvoláva kombinácia viacerých faktorov. Dlhší pobyt v tme, požitie väčšieho množstva tekutín v krátkom čase, vypitie viacerých káv za deň, vystavenie nadmernému stresu, ale aj kvapky na rozšírenie zrenice. Vnútroočný tlak prudko stúpne.

„Príznaky záchvatu sú: neznesiteľná pulzujúca bolesť celého oka, svetloplachosť, nevoľnosť a zvracanie, výrazné slzenie i sčervenanie oka, rozšírená zrenica postihnutého oka, zahmlená rohovka. Postihnutý človek môže dokonca vidieť farebné kruhy okolo svetiel. Pri záchvate by mal človek bezodkladne vyhľadať pomoc očného lekára,“ varuje lekárka Smorádková z bratislavskej očnej kliniky, na ktorej sa venujú problematike glaukómu komplexne.

Samoliečba neexistuje

Pravidelné preventívne prehliadky u očného lekára môžu zachytiť glaukóm už v ranom štádiu. Dôkladné vyšetrenie a jeho výsledky následne rozhodnú o tom, či je potrebné absolvovať ďalšie vysokošpecializované vyšetrenie, napríklad laserovú polarimetriu, optickú koherentnú tomografiu a podobne. „Vyliečiť zelený zákal svojpomocne nie je možné. Cieľom odbornej liečby je primárne chrániť zrakový nerv, a to spôsobmi, ktoré znižujú vnútroočný tlak a zlepšujú prekrvenie nervu. Ak človek trpí primárnym glaukómom, tlak sa znižuje prostredníctvom očných kvapiek. V niektorých prípadoch je však vhodné pristúpiť k laserovej liečbe alebo k operačnému zákroku,“ objasňuje a dodáva:

„Zelený zákal sa však vyliečiť nedá. Vo väčšine prípadov sa dá veľmi dobre kompenzovať a pri včasnej diagnostike nedochádza k závažným poruchám zrakových funkcií. Prevencia je v tomto prípade rozhodujúca. Na našej klinike používame na diagnostiku celé spektrum vyšetrení, ako napríklad optickú koherenčnú tomografiu (OCT).“

Zaostrené na životosprávu

Pri akomkoľvek zdravotnom obmedzení by mal človek prehodnotiť svoj súčasný životný štýl. V prípade zeleného zákalu nevynímajúc. „Úprava životosprávy zahŕňa zmenu stravovacích návykov. Vhodné je natrvalo vylúčiť fajčenie. Človek by si mal dopriať pravidelnú telesnú aktivitu a dostatok spánku. Pacienti s glaukómom by sa mali vyhnúť ťažkej telesnej námahe a stresu. Ideálne je, ak neprijímajú väčšie množstvo tekutín naraz,“ vysvetľuje očná lekárka.

