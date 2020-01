Všeliek proti rakovine? Vedcov ohromila neznáma imunitná bunka

Britskí vedcom sa podarilo niečo prevratné. Našli typ bielej krvinky, ktorá by mohla pomôcť pri liečbe všetkých druhov rakoviny.

Tím odborníkov z Cardiffskej univerzity objavili nový typ „vražedných“ T-lymfocytov, ktoré ponúkajú novú nádej v liečbe rakoviny. T-lymfocyty, alebo tiež T-bunky, sú typy imunitných buniek, ktoré dokážu skenovať telo a posúdiť, či existuje hrozba, ktorú je potrebné odstrániť. Na toto slúžia takzvané T-bunkové receptory, ktoré sa nachádzajú na ich povrchu.

Vedci teraz objavili T-bunky vybavené novým typom T-bunkových receptorov (TCR), ktoré rozpoznávajú a zabíjajú väčšinu typov rakovinových buniek, pričom ignorujú zdravé bunky. Tento TCR rozpoznáva molekulu prítomnú na povrchu širokého spektra rakovinových buniek, ako aj v mnohých normálnych bunkách tela. Pozoruhodné je, že je schopný rozlišovať medzi zdravými bunkami a rakovinovými bunkami, pričom usmrtí iba tie rakovinotvorné. Pri laboratórnych testoch našiel a zničil bunky rakoviny pľúc, kože, krvi, hrubého čreva, prsníka, kostí, prostaty, vaječníkov, obličiek a krčka maternice. Zdravé tkanivo pritom zostalo nedotknuté.

„Bol to náhodný objav, nikto nevedel, že také bunky existujú. Náš objav zvyšuje nádej na univerzálnu metódu liečby rakoviny, jediný typ T-lymfocytov, ktorý by dokázal zničiť veľa rôznych typov rakoviny. Doteraz pritom niekto neveril, že je to možné,“ tvrdí profesor Andrew Sewell z Cardiffskej univerzity.



Spomínaný T-bunkový receptor navzájom pôsobí s molekulou MR1, ktorá sa nachádza na povrchu každej jednej bunky v ľudskom tele. Domnievame sa, že MR1 signalizuje imunitnému systému, keď majú rakovinové bunky narušený metabolizmus. "Sme prví, čo opísali T-bunku, ktorá nachádza MR1 v rakovinových bunkách. To sa dosiaľ nikdy nestalo, toto je prvé svojho druhu," vyjadril sa pre spravodajský portál BBC člen výskumu Gary Dolton.

Vedci ale doposiaľ testovali nový druh receptora MR1 len na myšiach infikovaných leukémiou a ľudských bunkách, nie však na živých pacientoch. Hoci sú laboratórne testy sľubné, vedci pripomínajú, že výskum si vyžaduje ešte veľa práce. Stále napríklad nevedia presne určiť, koľko druhov rakovín dokáže táto terapia liečiť.

