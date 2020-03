Vybehnete na tretie? Bizarné príznaky prezradia, či vám hrozí mozgová mŕtvica

Prvý následok vysokého krvného tlaku môže byť náhla mozgová príhoda. Ako dlho sa vám srdce namiesto bitia trasie?

Problém si nevšimnete, ak celý deň presedíte na stoličke. „Sme málo konfrontovaní s fyzickou námahou. Keď zrazu vybehnete na tretie poschodie, vtedy si môžete overiť pokles výkonnosti srdca,“ hovorí profesor Robert Hatala, PhD., prezident Slovenskej asociácie srdcových arytmií a primár oddelenia arytmií a kardiostimulácie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb o jednom z vyvolávačov.

Bez toho, aby ste o tom roky tušili, môže vám srdce namiesto pravidelného rytmu z času na čas začať nepravidelne kmitať. „Srdce je čerpadlo so štyrmi dutinami. Do dvoch predsiení vteká krv, do pravej neokysličená z celého tela, do ľavej okysličená z pľúc. Za určitých okolností predsiene prestanú počúvať základný metronóm, ktorý majú v sebe zabudovaný. Každý úder srdca predchádza elektrický impulz. Ten má presné pravidlá, rozvádza akýsi systém káblov, aby sa srdce sťahovalo synchronizovane. Tento súlad sa pri arytmii stratí. Predsiene sa začnú elektricky aktivovať veľmi chaoticky,“ objasňuje kardiológ, čo sa deje pri diagnóze fibrilácie predsiení.

Dve formy

Srdce v pokoji zrazu udiera 150- až 200-krát za minútu namiesto zvyčajných 50 až 100. „Niektorí ľudia vnímajú arytmiu veľmi dramaticky. Majú pocit, že idú umrieť. Osobitne starším môže spôsobiť panickú reakciu. No nemusí nevyhnutne ohrozovať život,“ vysvetľuje lekár. Hoci to nie je príjemný stav, na fibrilácii predsiení to nie je to najhoršie. „Ochorenie má dve formy. Jedna je záchvatovitá. Po ataku srdce znova naskočí. V druhom prípade sa stane chronickou, srdce je v arytmii stále,“ rozlišuje profesor Hatala. Záchvat si všimnete určite, no ustavične rozladený takt nemusíte. „Fibriláciu predsiení jedna tretina pacientov vôbec nepociťuje. Je to veľmi zradné, lebo prvý príznak môže byť až náhla cievna mozgová príhoda. Dve tretiny ľudí majú rôzne nešpecifické ťažkosti, ako pocit nepokoja, nepravidelnej činnosti srdca, úzkosť, problém s dýchaním, závraty, seniori zmätenosť, zábudlivosť alebo zmenu správania,“ vymenúva príznaky všeobecná lekárka z Bratislavy Romana Compagnon.

Blúdite v noci?

„Volala mi manželka jedného pacienta, že v noci začal blúdiť po byte a ocikávať kvety. Kázala som jej okamžite volať záchranku. Neurobila to, no na druhý deň prišli do mojej ambulancie. Pacient mal fibriláciu predsiení so srdcovou frekvenciou 160 úderov za minútu. Nesťažoval sa na nevoľnosť či búšenie srdca. Prejavilo sa to takouto dramatickou zmenou správania pre nedokrvenie mozgu. Keď je srdce ako pumpa neefektívne, neprečerpáva dostatok krvi a organizmus nie je okysličený. Každá zmena okysličenia mozgu najmä u starších ľudí môže mať výrazný prejav,“ prekvapuje skúsenosťou z praxe doktorka Compagnon.

Ruksak problémov

Vek je dominantný rizikový faktor, no fibrilovať vám môže začať aj mladšie srdce z iných príčin. „Starnutím vznikajú zmeny, ktoré sa prejavia drobným zjazvením stien predsiení. Sú veľmi tenké od jedného do štyroch milimetrov. Rolu však hrá aj vysoký tlak. Neviete, že ho máte, až keď sa príde na fibriláciu predsiení. Tá často predchádza diagnózu vysoký tlak,“ pridáva kardiológ Hatala aj ďalšieho významného pôvodcu. „Je ním obezita. Tukové bunky nie sú len dvadsaťkilový ruksak navyše. Tukové tkanivo je hormonálne aktívne. Vylučuje rôzne látky, väčšinou podnecujúce aj rozvoj cukrovky. Navyše je agresívne. Zažiera sa do srdcového svalu. Tým, že sú predsiene také tenké, vrastá dovnútra a ničí ich elektrické vlastnosti,“ vysvetľuje profesor.

Jeden z desiatich

Aj preto, že prebieha ticho, počet ľudí, ktorí ňou trpia, narastá. „Arytmia postihuje približne tri percentá populácie. Ukazuje sa však, že to môže byť aj viac. Maďarskí kolegovia v epidemiologickom prieskume v Novohradskej župe hraničiacej s južnou časťou stredného Slovenska zistili päť percent ľudí s fibriláciou predsiení. Na Slovensku to bude v niektorých oblastiach veľmi podobné. Pravdepodobne máme do činenia so 150- až 200-tisíc ľuďmi,“ uvádza Robert Hatala. „Výskyt výrazne narastá vekom. V populácii nad 60 rokov to bude päť, u starších ako 75 rokov až 10 percent ľudí. Každý praktický lekár má vo svojej starostlivosti pacienta s fibriláciou predsiení. Doktorka Michaela Macháčová z Piešťan na základe vlastnej štúdie odhalila takmer štyri percentá a neskôr až päť percent ľudí s fibriláciou predsiení, čo sú veľmi závažné dáta,“ zdôrazňuje všeobecná lekárka.

Riziko pre mozog

Fibrilácia predsiení však neznamená iba zakrádajúcu sa hrozbu postupným znižovaním schopnosti srdca sťahovať sa. Život môže zmeniť zo sekundy na sekundu. „Ak srdcové predsiene kmitajú, je väčšie riziko utrhnutia cievnej zrazeniny zo steny predsiení do krvného obehu. Priama cesta cez aortu vedie do mozgovej cirkulácie. Zrazenina tak môže skončiť v niektorej z mozgových ciev. Toto nie je jediný mechanizmus vzniku porážky, no dostane ju každý dvadsiaty človek s fibriláciou,“ upozorňuje kardiológ Hatala. Podľa správy Svetovej asociácie fibrilácie predsiení do desiatich rokov množstvo ľudí s fibriláciou porastie až o sedemdesiat percent a s ňou i cievne mozgové príhody. Týka sa to aj Slovenska.

„Do roku 2050 budeme pravdepodobne najrýchlejšie starnúcou krajinou v Európskej únii. Až štvrtina ľudí bude starších ako 60 rokov. Máme nízku pôrodnosť a veľa mladých ľudí z krajiny odchádza. Druhý faktor je obezita, s ktorou idú ruka v ruke ďalšie ochorenia vrátane vysokého tlaku,“ prezrádza z odhadov profesor.

Ako nádor

Čísla by boli lepšie, ak by sa chyba v srdci odhalila čím skôr. „Fibrilácia predsiení je na začiatku ako nezhubný nádor, obmedzená na istú oblasť. Neskôr sa však môže rozliezť po celých predsieňach,“ prirovnáva kardiológ Hatala. Zistiť, či sa týka aj vás, môže zabrať niekoľko minút. „Nie je to žiadna náročná high-tech medicína. Aj keď prídete k lekárovi s nádchou, aspoň palpačne by mal vyšetriť pulz. Ak je nepravidelný, spraviť EKG,“ myslí si profesor Hatala. Jedným z riešení je operácia predsiení, takzvaná ablačná katetrizácia.

„U ľudí, ktorí nie sú vhodní na ablačný výkon, je cieľom liečby zriediť krv a spomaliť srdcové komory, aby sa orgány dostatočne okysličovali a zamedzilo sa vzniku zrazenín. Podľa údajov takmer sedemdesiat percent ľudí s fibriláciou predsiení na antikoagulačnej liečbe nebude mať cievnu mozgovú príhodu,“ podčiarkuje doktorka Compagnon, prečo je také dôležité ochorenie včas diagnostikovať a liečiť.

Vylejte si srdce

V prvom rade neodkladajte pravidelné prehliadky. „Ak príde pacient v seniorskom veku s infektom dýchacích ciest a nevidela som ho aspoň tri mesiace, je mojou povinnosťou zmerať mu tlak, pulz a v rámci časového priestoru skontrolovať základné prejavy fibrilácie predsiení. Všetci nad šesťdesiat rokov, obézni, s vysokým tlakom, s cukrovkou alebo iným chronickým ochorením sú rizikoví. U nich by sa mal robiť skríning oveľa častejšie,“ uzatvára odborníčka.

Priložte prst

Nemusíte čakať na prehliadku, aby ste zistili, že vám srdce ide mimo rytmu. Je dobré mať doma tlakomer alebo prinajmenšom chvíľku pre seba. „Najmodernejšie tlakomery majú zabudovaný detektor nepravidelnosti srdcových úderov. Na arytmiu upozorní kontrolka. Aj niektoré zo smart hodiniek snímajú pulzovú frekvenciu, najnovšie dokonca EKG,“ odporúča profesor Hatala. No zistíte to za pár sekúnd aj sami. „Priložte si palec na artériu tesne pod úponom svalu na hrane palca. Ak pritlačíte tepnu proti kosti, budete cítiť pulz. Ak je nepravidelný, pravdepodobne niečo nie je v poriadku,“ oboznamuje lekár.

Náročný zákrok

Fibrilácia predsiení môže byť preč po chirurgickom zákroku. „Katetrizačná ablácia je metóda, pri ktorej sa dostaneme do cievy, kde arytmia vznikla. Tkanivo kontrolovaným spôsobom zohrejeme na 50-60 stupňov na niekoľko sekúnd, až stratí elektrické vlastnosti a prestane vytvárať impulzy. Fibrilácia predsiení však zriedka vychádza z jedného miesta, väčšinou zasahuje určitú oblasť, obzvlášť v ľavej predsieni. Naším cieľom je elektricky ju odizolovať. Arytmiu tam síce necháme, ale len ohraničenú, bez následkov. Tento zákrok je veľmi prácny,“ konštatuje profesor Robert Hatala.

