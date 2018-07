Vyskušali ste už proti zápachu z mandlí všetko? TOTO určite nie!

Ak sú mandle často zapálené vplyvom bakteriálnej infekcie, nefungujú ako majú. Ak nezaberajú kloktadlá, vyskúšajte cvičiť a prestane vám páchnuť z úst.

Krčné mandle vyzerajú ako špongie. Na ich povrchu je sliznica a pod ňou lymfatické tkanivo, ktoré má za úlohu chrániť telo pred vnikom choroboplodných organizmov. Aby bola plocha kontaktu s okolím väčšia, mandle sú popretkávané hlbokými priehlbinami a chodbičkami. Na celom povrchu mandlí žijú milióny baktérií, ktoré tam aj umierajú a spolu so zvyškami potravy a s odumretými slizničnými bunkami sa ukladajú práve v týchto chodbách.

Pri každom prehltnutí sa chodby vyprázdnia, zmiešajú sa s ostatnou potravou a tráviaci systém ich spracuje. Ak sú však chodbičky a priehlbinky väčšie, môže sa v nich obsah zdržať dlhšie a tuhnúť. Baktérie sa postarajú o to, aby začal kvasiť, a to je dôvod, prečo vám zapácha z úst. Mandle si nestláčajte ani si do nich nič nestrkajte, ľahko si poraníte sliznicu a otvoríte baktériám cestu do tela. Aby odpad v chodbách netuhol a ľahšie vypadával, potrebujete mať vlhké sliznice.

Mandľová dilema má riešenie

Ak sú mandle často zapálené vplyvom bakteriálnej infekcie, ich funkcia je značne obmedzená. Okrem toho zmeny, ktoré opakovanými zápalmi vznikajú – teda zjazvenie, horšie vyprázdňovanie chodbičiek či zadržiavanie baktérií, môžu podporovať ďalšie opakovanie zápalov alebo ich komplikáciu v podobe abscesu. Vtedy už hovoríme o chronickom zápale a jediné správne riešenie je ich odstránenie. Ak teda máte štyri a viac akútnych angín viac rokov po sebe, mali by ste si dať mandle vybrať.

Týždeň bez medu

Počas siedmich dní sa vzdajte cukru, ktorý odpadu v mandliach pomáha kvasiť. Zakázané sú aj sladké ochutené nápoje a džúsy. Neslaďte ani čaj, a to ani medom.

Jedzte viac cesnaku. Áno, snažíte sa zbaviť zápachu a cesnak je jeho pán, ale prívlastkom prírodné antibiotikum sa nepýši len tak. Zabíja baktérie aj vírusy. Aby ste ocenili jeho účinok, neprehĺtajte strúčik v celku. Nasekajte ho, rozmixujte alebo rovno požujte.

Bylinkami môžete kloktať, ale odvary sa snažte najmä piť. Striedajte šalviu, repík, rumanček alebo skorocel. Všetky majú protizápalové účinky a vďaka tomu, že ich prehltnete, preniknú do hrdla hlbšie než pri kloktaní.

Umývajte si zuby dvakrát denne a použite aj medzizubnú kefku. Po jedle si vždy vypláchnite ústa čistou vodou.

Zacvičte si. Mandle sú súčasťou lymfatického systému a ten potrebuje pohyb na to, aby správne fungoval. Ak ste už vyskúšali proti zápachu z mandlí naozaj všetko, polhodina pohybu denne vám môže iba prospieť.