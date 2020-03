Vysoký tlak sa ukáže v páse. Rady ako ho stravou stiahnuť dole

Každé kilo hmotnosti dole a pol lyžičky soli menej denne zníži aj napätie v cievach. Idete do toho alebo sa zas vyhovoríte?

Jednoduché a pritom také ťažké. Na vylepšenie parametrov krvného tlaku stačí často iba pevná vôľa namiesto tony tabletiek. Ako ste na tom s vlastným sebazaprením? Možno bude bolieť menej, ako si myslíte. Každý dokáže zo života odstrániť všetko, čo vedie nielen k vysokému krvného tlaku, ale aj k ochoreniam, ktoré spúšťa. „Ak podchytíme hypertenziu, v konečnom dôsledku to povedie k zníženiu všetkých kardiovaskulárnych ochorení,“ nabáda všeobecná lekárka MUDr. Romana Compagnon.

Toto ste o tlaku nevedeli: Prácu srdca prezradia dve čísla, no čo ak jedno vyskočí?

Zasa ma idete vážiť?

Súvis vysokého krvného tlaku a zlej životosprávy je neodškriepiteľný. Jednoznačne badateľným príznakom, že svojím štýlom života si koledujete o vysoký krvný tlak a o kardiovaskulárne choroby s ním súvisiace, je číslo na váhe a hodnota BMI. Ak je vyššie ako 30, pravdepodobne trpíte alebo v krátkej budúcnosti začnete trpieť vysokým tlakom alebo iným ochorením ciev. „V rámci preventívnej prehliadky pacientov vždy vážim. Tí s vysokým tlakom majú zošit, do ktorého si zapisujú hmotnosť. Majú z toho veľkú hrôzu – zasa ma idete vážiť? Keď to vidia napísané, veľmi dobre to funguje. Majú motiváciu, aby to nabudúce bolo lepšie,“ ponúka príklad všeobecná lekárka.

Polovica výšky

Nie je však dôležitá len hmotnosť, ale aj obvod pása. Ukazovateľ WHtR je pomer výšky a pása. Optimálne je, ak neprekročí číslo 0,5. Ak máte teda pás užší ako polovica vašej výšky, môžete si vydýchnuť. Opačný prípad svedčí o ukladaní tuku v najnebezpečnejšej oblasti brucha, a teda aj okolo srdca. Nielenže oslabuje jeho činnosť, ale zo stravy plnej nezdravých tukov, soli a cukru si zanášate aj cievy. Kôrnatejú a na to, aby dopravili krv tam, kam treba, musí ju srdce pumpovať s väčšou námahou.

Sedávate s prekríženými nohami? Pozor na TIETO problémy!

Stoličková choroba

No choré srdce si môžu vyslúžiť aj na pohľad úplne štíhli. V štúdii American Cancer Society vysvitlo, že ľudia, ktorí presedia viac než šesť hodín denne, majú o tridsať percent vyššie riziko predčasného úmrtia ako tí, ktorí sedia iba štyri hodiny. Britský výskum preukázal, že aj lenivci môžu mať srdcový sval obalený tukom. A to hoci aj trochu športujete a až tak sa neprejedáte. Už po dvadsiatich minútach na stoličke sa vám spomalí metabolizmus a ovplyvní chemické a hormonálne procesy v tele. Aj keď máte šťastie a kilá sa na vás nelepia, vaše srdce môže mať kondičku ako vaša babka.

Bez pravidiel

Zhubné vyčíňanie vysokého tlaku v tele minimalizujete, ak si ho budete strážiť tým, čo telu doprajete. Nie týždeň si všetko drasticky odopierať a potiť sa v posilňovni, ale pridávať pohybovú aktivitu a odľahčiť tanier pozvoľna, ale už navždy. Ideálna pre srdce je stredomorská diéta, ktorá okrem nízkokalorickej istoty poskytne cievam najpotrebnejšie živiny. Odporúča ju aj Svetová zdravotnícka organizácia. Neznamená striktne daný jedálny lístok a pravidlá, ale skôr usmernenie zdravého stravovania k pestrosti bez straty komfortu. „Nejde o drastickú diétu. Nemožno očakávať radikálne úbytky hmotnosti v rekordnom čase. Chudnúť budete skôr postupne, ale trvalo, pohodlne a bez jojo efektu. Jesť budete pravidelne a pestro, päť až šesť jedál denne. K tomu vypijete aspoň jeden a pol litra vody,“ konkretizuje výživová poradkyňa Mgr. Zuzana Bohátová. Podstatné je dopriať si čerstvé suroviny, veľa zeleniny, ovocia a hlavne kvalitné tuky.

Cielite na zdravé OMEGA tuky? Ak ich jete takto, škodíte si

Zdravé tuky, ale ktoré?

Mastné kyseliny sú kyseliny viazané v tukoch. Nasýtené, ktoré nájdete hlavne v jedlách rýchleho občerstvenia, vo vyprážaných pokrmoch, v tučnom mäse, údeninách, slanine, masti či šľahačke, preukázateľne zvyšujú hladinu cholesterolu v krvi i krvný tlak. Denne nezjedzte viac ako 30 gramov. Zdravé tuky sú nenasýtené. Aj pri nich však zaváži ktoré. Omega-6 nachádzajúce sa v orechoch, semiačkach, kuracom, bravčovom mäse i vo vajciach sú výborné proti vysokej hladine cholesterolu i vysokému tlaku. Ich dostatok však bežne v strave získate bez mimoriadneho snaženia. Dokázalo sa, že telu skôr chýbajú omega-3 tuky pochádzajúce prevažne z rýb a morských živočíchov. Nielen nedostatok zdravých tukov, ale aj nepomer medzi trojkami a šestkami vedie k zvyšovaniu cholesterolu a srdcovo-cievnym chorobám.

Sodíková špongia

S hypertenziou obmedzte príjem soli a sodíka. Príliš veľa soli totiž zaťažuje obličky, ktoré sú so srdcom spojené nádoby. Ak chcete zistiť, koľko soli je v jedle, vynásobte množstvo sodíka dvaapolkrát. Nezjedzte viac sodíka ako 1 500 mg denne. Jedna čajová lyžička obsahuje približne 2 300 mg sodíka. Pozor, len štvrtinu všetkej soli za deň skonzumujete zo stolovej soli, zvyšok pochádza z potravín z obchodu. Takmer všetkých. Jedna porcia pizze so syrom alebo šunkou môže obsahovať až 1 000 mg sodíka. Soľ, ktorá sa pridáva do nakladaných uhoriek, z nich robí doslova sodíkovú špongiu. Čím dlhšie sú uhorky v náleve, tým väčšie množstvo soli nasiaknu. Jedna uhorka môže obsahovať až 362 mg sodíka.

Solíte príliš? Dajte si sodíkový detox a porazíte „tichého zabijaka“

Tlak upraví:

mínus 10 kg hmotnosti

menej ako 2,5 gramu sodíka v strave denne

menej ako 2 nápoje alkoholu denne

20 minút plávania, behania, bicyklovania denne

Potravinová pyramída pre srdce:

Vláknina – 17 polievkových lyžíc denne

Nenasýtené tuky – 2-3 polievkové lyžice denne

Zelenina – 3-5 porcií denne

Ovocie – 2 porcie denne

Voda – 1,5 litra denne

Ryby a morské plody – 2x do týždňa

Kyslomliečne výrobky – 1-2x do týždňa

Čističky ciev

Vo fazuli, v špargli, hrachu či paradajkách sa nachádzajú účinné látky na znižovanie krvného tlaku. Ide o saponíny, ktoré majú schopnosť znížiť povrchové napätie a čistiť povrch od nečistôt. V štúdii lekára a vedca Ota Sovu sa ľuďom s hodnotou tlaku 180/90 mmHg podarilo túto hodnotu znížiť, navyše i cholesterol, triglyceridy a vápnik v moči. Užívali však syntetické preparáty. Oplatí sa dopĺňať ich aj z prirodzených zdrojov.

Čítajte aj: TOP znižovače tlaku. Vyjedzte si zdravé srdce s týmito dobrotami