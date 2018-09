Vyvrtli ste si členok? Urobte tieto 4 kroky

Môže sa tak skončiť športovanie, prechádzka, ale i pobehnutie na autobus či vystupovanie z vlaku. Vyvrtnutím sa môže skončiť akýkoľvek neprirodzený prudký pohyb.

Je jedno, či zakopnete, alebo spadnete. Môže však laik odhaliť, že ide len o vytknutie? „V rámci prvej pomoci nevieme spoľahlivo zistiť vyvrtnutie akéhokoľvek kĺbu. Môžeme vysloviť len podozrenie,“ vysvetľuje prezident SČK a záchranár doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. „Pri vyvrtnutí sa hlavica a jamka kĺbu od seba na moment vzdialia, vrátia sa do správnej polohy, ale natiahne sa väzivo kĺbového puzdra.“ Vyvrtnutie sprevádza bolesť a než sa puzdro opäť stiahne do optimálnej polohy, trvá to určitý čas. Dovtedy nie je kĺb celkom stabilný.

Zastavte sa

Nesprávny pohyb sa v prvom momente ohlási bolesťou v kĺbe. Po pár desiatkach minút môže odznieť, ale pri zaťažovaní sa zvykne vrátiť. „Ostatné príznaky ako opuch či viditeľný krvný výron v podkoží sú oneskorené. Objavia sa aj niekoľko hodín po úraze,“ približuje prejavy vyvrtnutia záchranár.

„Prvú pomoc treba poskytnúť hneď, ako sa pri akomkoľvek úrazovom mechanizme objaví náhla bolesť. Vedie to k obmedzeniu pohybov v postihnutom kĺbe.“ Či už sa objaví vytknutie v prírode, na ihrisku, alebo tenisových kurtoch, ihneď aktivitu ukončite. Ak v nej napriek bolesti budete pokračovať, všetko len zhoršíte. Riskujete opakované vytknutie či dokonca zlomeninu.

Stiahnite ho obväzom

Pri zranení vždy myslite na to, že kým neabsolvujete röntgen, nemôžete vedieť, či skutočne ide len o vyvrtnutie, alebo zlomeninu. Podľa odborníka je lepšie podať prvú pomoc ako pri horšej alternatíve. „Teda pri zlomenine, ktorá má najviac možností na vznik trvalých následkov. Členok v prvom rade znehybnite a nezaťažujte. Pred znehybnením ho môžete opakovane chladiť studenými obkladmi, ale dôležitejšie je stiahnutie. Použite elastický obväz. Postačí na znehybnenie a stiahnutie, zároveň zmierni vznik opuchu.“ Po ošetrení si môžete dať aj tabletky proti bolesti. Nohu nezaťažujte ani chôdzou. Maximálne zájdite z izby do kuchyne či na toaletu.

Klop, klop

Podľa odborníka si treba zapamätať 4 písmená, ktoré vás zachránia:

▶ Kľud

▶ Ľad

▶ Obväz

▶ Polohovanie

Nebezpečný výron?

Rýchlym stiahnutím členka môžete zabrániť aj výraznejšiemu krvnému výronu. Považujete to za zbytočné? Nejde len o to, že budete mať okolie členka dlhšie sfarbené rozličnými odtieňmi modrej alebo hnedej. „Krvný výron je nebezpečný, lebo krv z poškodených drobných ciev neskôr vytvorí zatvrdnuté miesta v pružnom puzdre kĺbu. Hoci ide len o pár kvapiek krvi, do zrazeniny sa usadia vápenaté soli a potom zostane pevná,“ upozorňuje doktor Dobiáš. „Puzdro stráca pružnosť a bolí aj po rokoch.“

Pri zlomenine je krvácanie ešte väčšie, práve preto by malo byť vyvrtnutie potvrdené röntgenovým vyšetrením. Po obviazaní si môžete nohu vyložiť, čo zmierni opuch a podporí krvný obeh v koncovej časti končatiny. Vyvrtnutému členku doprajte oddych. Určite nebude na športovanie pripravený za tri, štyri dni. „Ľudia to neradi počujú, ale kĺbové puzdro potrebuje na zotavenie 7 až 10 dní v pokoji, znehybnení a bez zaťažovania,“ zdôrazňuje záchranár.

