Z jazera do postele! Angína sadne na hrdlo, no neliečená môže ničiť kĺby, obličky aj srdce

Hrdinstvo sa nevypláca, samoliečba by nemala trvať dlhšie ako 3 dni. Pomôže vám zrkadlo a lyžička, s antibiotikami sa neponáhľajte a na dovolenku si pribaľte CRP test.

V lete si môžete „obariť hrdlo“ chladom veľmi ľahko. Viete koľko stupňov by mal mať ideálny nápoj?Autor: Shutterstock

Angína miluje leto. Čím je teplejšie, tým sú plnšie čakárne kašľajúcich s horúčkami a bolesťami hrdla. Nakaziť sa je jednoduché. Stačí to prehnať so zmrzlinou alebo sa schladiť v jazere.

Teplotný šok

„Angína je zápalové ochorenie v oblasti hrdla a krčných mandlí. Dôvodov, prečo sa častejšie vyskytuje v lete než v zime, je niekoľko. Jedným z nich môže byť aj teplotný šok zo studených nápojov, jedál, zmrzliny a z nanukov. Jemné poškodenie oslabí sliznicu, kde sa môže infekcia uchytiť,“ hovorí Marek Pytliak, primár interného oddelenia z nemocnice vo Svidníku o tom, čomu sa hovorí aj „obariť si hrdlo“ ľadom.

Inak, vedeli ste, že ideálny letný nápoj by mal mať iba o päť stupňov Celzia menej, ako je vaša prirodzená telesná teplota? Preto ak ste na hrdlo náchylní, na ľadové frappé radšej zabudnite. Hrdlu neprospieva ani teplý vzduch, ktorý v horúčavách dýchame. „Baktérie a vírusy osídľujúce ľudské telo nemajú rady zimu. Naopak, teplo im vyhovuje,“ objasňuje primár Pytliak. A čo klimatizácia?

Pribaľte si test

„Z mojej dlhoročnej skúsenosti sú hlavnými príčinami letných angín teplotné výkyvy. Až tridsať percent pacientov s letnými angínami v našej ambulancii sú dovolenkári, ich hrdlu ublížila klíma v kombinácii s teplým podnebím. Preto ľudia náchylní na zápaly hrdla by sa mali do lietadla lepšie obliecť alebo si aspoň cez krk a plecia prehodiť šatku,“ radí praktická lekárka Oksana Labíková. Ak dostanete angínu už počas dovolenky v cudzine, čakajte s návštevou lekára maximálne jeden až dva dni, nie viac.

„Keďže najmä bakteriálna angína sa prejaví prudkým nástupom bolesti hrdla, slabosti a vysokých teplôt, ktoré treba zrážať, ak vyskočia nad 38 stupňov. Vyskúšajte rôzne dezinfekčné spreje do hrdla, cmúľacie pastilky, bylinkové čaje a kloktajte slanú vodu, ktorá má dezinfekčný účinok,“ hovorí Labíková a dodáva, že na dovolenku je dobré zobrať si so sebou CRP test. Ak vyjde pozitívny výsledok, okamžite vyhľadajte lekára. Potrebujete antibiotiká!

Zrkadlo a lyžica

Ľudia si často balia na dovolenku univerzálne širokospektrálne antibiotiká, ktoré neváhajú naslepo nasadiť pri podozrení na angínu alebo infekcie močových ciest. Ešte pred tým, než sa pre ne rozhodnete, vezmite si do ruky lyžicu a postavte sa pred zrkadlo. Jazyk veľmi nevyplazujte, skôr ho jemne tlačte lyžicou dolu. Odkryje sa vám tak výhľad na zasiahnuté krčné mandle. Ak je hrdlo červené, zapálené, môže ísť o vírusovú angínu. Ak sú na mandliach biele či žlté povlaky, diagnóza je jasná. Pri takých ložiskách hnisu v mandliach už ide o rozvinutú bakteriálnu angínu, pri ktorej sa hrdinstvo nevypláca.

„Angína je zápal niektorej časti lymfatického tkaniva v hltane, do ktorého patria okrem iného krčné mandle. Infekciu vyvolávajú rôzni pôvodcovia. Z baktérií sú to najčastejšie betahemolytické streptokoky, stafylokoky, pneumokoky, raritne aj iné mikroorganizmy spôsobujúce pohlavne prenosné choroby, napríklad kvapavku,“ hovorí otorinolaryngológ Ľubomír Roháč. V lete sa v hrdle stretne naraz niekoľko druhov baktérií a vírusov. „Liekom prvej pomoci však stále zostáva penicilín. Je chyba začať liečbu angíny širokospektrálnymi antibiotikami, ak stačí penicilín,“ zdôrazňuje ORL lekár.

Na operačný stôl

Infekcia má na svedomí zvýšenú tvorbu hlienov. V nich sa mikroorganizmy výborne množia. Ak liečbu ignorujete, zápal sa rozšíri do dutín, uší, priedušiek alebo až do mozgu a spôsobiť zápal mozgových blán. „Vírusová angína ustúpi spontánne do piatich až siedmich dní. Baktériová však nie. Kedysi bývala neliečená baktériová angína príčinou vzniku reumatickej horúčky, ktorá postihovala chlopne srdca a kĺby. Dnes je asi najčastejšou komplikáciou vznik hnisavých ložísk v oblasti krčných mandlí, ktoré je nutné operačne odstrániť,“ opisuje Marek Pytliak.

Prechodená angína sa môže vracať. Ak ju vyvolali streptokoky, ohrozuje kĺby, obličky či srdce. Preto ak sa angíny opakujú alebo vám lekár v krvi zistil veľa protilátok proti streptokokovi, krčné mandle vám navrhne vybrať. Neznamená to, že už angínu nikdy nedostanete, pretože lymfatické tkanivo máte aj na koreni jazyka, ale už sa neskomplikuje.

Preč s nimi?

Kedysi sa krčné mandle vyberali bežne, dnes už sú lekári opatrnejší. Najmä pri malých deťoch. Mandle sú totiž súčasťou imunitného systému a plnia dôležitú úlohu. Zachytávajú rôzne druhy nebezpečných mikroorganizmov a vytvárajú proti nim protilátky. Ak však trpíte opakovanými angínami a často užívate antibiotiká, z mandlí máte viac škody ako úžitku. V mandliach sa pri častých zápaloch tvoria jazvy, v ktorých sa zvyknú ukladať zvyšky potravy a baktérie. Okrem nepríjemného zápachu z úst môžu spôsobiť opakované infekcie a zväčšené lymfatické uzliny.

Tri a dosť!

Máte angínu častejšie ako trikrát ročne alebo ste mali ťažký priebeh a naďalej sa necítite úplne doliečení? Poraďte sa s ORL odborníkom, či nebude lepšie krčné mandle vybrať. Samoliečba by nemala trvať dlhšie ako tri dni. Dajte si voľnopredajné lieky na zníženie zápalu a bolesti, nenamáhajte sa, ležte, veľa pite. Ideálne šalviový čaj. Hrdlo si vyplachujte slanou vodou alebo dezinfekčnými kloktadlami. Obviažte si krk suchou šatkou. Vyskúšajte aj Priessnitzov obklad – na hrdlo si priložte mokrú tkaninu, na ňu igelit a naň suchú šatku.

