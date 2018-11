Záblesky pred očami: Migréna trestá aj za maličkosti. Pomôže vám lekár?

Zhoršuje sa pri chôdzi po schodoch. Ak už po nich musíte vyjsť, radšej to spravte potme a neobzerajte sa. Z migrény môžete vyrásť, ale len ak ste muž a máte šťastie.

Migréna je špecifická bolesť hlavy. Vzniká rozšírením konkrétnych mozgových tepien spolu so zápalom ich okolia. Celosvetovo s ňou bojuje asi 15 % ľudí a tri štvrtiny ju zdedia. Objaviť sa môže veľmi skoro, aj u trojročných detí. „Prvé záchvaty migrény mávajú chlapci skôr ako dievčatá,“ konštatuje neurológ Martin Šimo z nemocnice v Spišskej Novej Vsi.

Objaviť sa však môže i v dospelosti

Častejšie u žien, väčšinou v dôsledku hormonálnych zmien. Schvátiť vás môže napríklad pri pokusoch o dieťa, keď v centre asistovanej reprodukcie dostanete do tela vysokú dávku hormónov. Ale nie každá bolesť hlavy je migréna. Obyčajne pri nej bolí iba polovica hlavy. Pulzuje vám v nej, nezvládate ani to najslabšie svetlo a vydýchaný vzduch. Zhoršuje sa pri telesnej námahe a pri zmene polohy hlavy. Kritické je už len otočenie.

Migréna má 4 fázy. Kedy ešte zaberie tabletka proti bolesti?

Príčiny: Hudba aj vône

Na svoje spúšťače však musíte prísť sami. „Záchvat vyprovokuje stres, zmeny v pravidelnosti spánku, výraznejšia fyzická aktivita, zmeny počasia. U žien hormonálne zmeny vrátane menštruácie či užívania antikoncepcie, ale aj výrazné vône, ostré svetlo, hluk, alkohol či niektoré jedlá,“ vymenúva neurológ.

Tí, ktorým sa pred migrénou spustí aura, teda iskričky či záblesky pred očami, poruchy citlivosti reči alebo slabosť v končatinách, majú v podstate šťastie. Vedia, že sa bolesť blíži a môžu sa na ňu aspoň čiastočne pripraviť. Pri migréne totiž často platí, že čím skôr ju zastavíte, tým skôr môžete záchvat zmierniť alebo sa mu celkom vyhnúť.

V ordinácii neurológa

„Za migrénou sa môžu skrývať výpadky alebo rôzne svetelné efekty v zornom poli, poruchy citlivosti, reči, slabosť končatín. Ďalej sú to príznaky spojené so samotným záchvatom, ako je svetloplachosť, hlukoplachosť, pocit na vracanie či vracanie,“ vymenúva neurológ, čo privádza nových migrenikov do jeho ordinácie.

Okrem možného zdedenia migrény sa odborník opýta aj na lieky, ktoré užívate, predovšetkým na hormonálnu antikoncepciu. Do zdravotnej dokumentácie si zaznamená, či fajčíte, pijete kávu a alkohol. Neurológ vás vyšetrí v ľahu aj v stoji, zameria sa na kontrolu hlavových nervov, motoriky, citlivosti a pohybového aparátu.

Zhodnotí chôdzu, postoj, posvieti vám do očí baterkou, aby zistil, ako reagujú zrenice. Podstúpite aj klasické vyšetrenie pomocou neurologického kladivka, ktorým vám jemne udrie po kolennom či lakťovom kĺbe. Nasleduje vyšetrenie počítačovou tomografiou a elektroencefalografiou, ktorá zaznamenáva elektrickú aktivitu z povrchu mozgu. Pri migréne môže vykazovať zmeny.

Čo vám pomôže?

Pri migréne treba odlíšiť liečbu akútnych záchvatov migrény a prevenciu. „Cieľom preventívnej liečby je znížiť frekvenciu záchvatov alebo zmierniť ich priebeh. Využívajú sa na to najmä antiepileptiká a antidepresíva, prípadne niektoré lieky používané pri ochoreniach srdca, ako sú blokátory kalciových kanálov, betablokátory, ale aj iné lieky,“ vymenúva Martin Šimo a dodáva, že pri preventívnej liečbe sa ako účinná ukazuje i aplikácia botulotoxínu po obvode hlavy. A niekomu pomôže dlhodobé užívanie horčíka v tabletách.

Lieky pri záchvate

V liečbe akútnych záchvatov migrény sa okrem bežne dostupných analgetík využívajú najmä triptany, ktoré zasahujú priamo do mechanizmu migrény. Zlou správou je, že začiatkom leta sa až dva lieky z tejto skupiny, ktoré boli rozpustné na jazyku, stratili z lekární. Pre tých, ktorí tabletky nestrávia, je tu už len pero, ktoré si pri záchvate pichnete do svalu. Začiatkom zimy by však mal aj k nám doraziť úplne nový liek na migrénu, fungujúci na iných princípoch. Ak si dávate tabletku viac ako 10 x za mesiac, môžete si privodiť bolesť, ktorá už neprejde.

„Nadužívanie liekov vedie k chronickej bolesti hlavy,“ upozorňuje neurológ, že vtedy treba hľadať inú liečbu. Tá je však často zdĺhavá a človek s bolesťou hlavy, ktorá mu znemožňuje normálne žiť, stráca dôveru v lekára. „Preto je extrémne dôležité s pacientom liečbu dôkladne prebrať a poskytnúť mu potrebné informácie a všetko dôkladne vysvetliť.“

Migréna