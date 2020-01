Štedrá večera je jeho najčastejšou previerkou. Pozor, pri zápale pankreasu ide o život

Ak vás sem-tam zabolí brucho, spozornejte. Chronický zápal ničí pankreas pomaly, ale dôsledne. Keď sa zápal pankreasu ohlási veľkými bolesťami, už môže byť neskoro.

Roky sa cítite relatívne zdravo, a keď po zabíjačkových hodoch alebo po štedrovečernom menu skončíte na chirurgii a lekári vás z najhoršieho dostanú von, nestačíte sa čudovať diagnóze – chronická pankreatitída! Až potom si spomeniete, že z času na čas vám bolo po mastnom jedle ťažko, občas vás nafúklo a stolica nie a nie zmiznúť bez toho, aby nenechala stopy na záchodovej mise.

Akútna je búrlivá

Akútny zápal podžalúdkovej žľazy sa ohlási urputnými bolesťami v nadbruší, ktoré prídu do hodiny po zabíjačkových či husacích hodoch. Brucho je napnuté, pridáva sa plynatosť, nevoľnosť, vracanie, mierna žltačka a horúčka. „Najčastejšou previerkou pankreasu je štedrá večera – vyprážaná ryba, majonézový šalát a alkohol. Čím je skonzumovaný pokrm bohatší na tuky, tým viacej tráviacej šťavy, ktorá ho môže poškodiť, musí orgán vylúčiť,“ hovorí lekár MUDr Jarolím Šutka a pridáva príbeh z ordinácie: „Môžete sa racionálne stravovať a jedna diétna chyba vás pripraví o dôležitý orgán, ba aj o život. Tak ako vrcholového športovca, ktorý sa priženil na juh Slovenska a na prvej zabíjačke prišiel o život. Chlap, ktorému nikdy nič nebolo. Mastné skombinoval s alkoholom, dostal akútnu pankreatitídu a o 11 hodín umrel.“

Zápal vyprovokuje aj žlčníkový kameň zakliesnený v spoločnom vývode žlčovodu a vývodu podžalúdkovej žľazy do dvanástnika. Pre pankreas sú veľkou hrozbou najmä malé, troj- až päťmilimetrové. „Kamienok zablokuje pankreatický vývod, tráviace šťavy neodtekajú a miesto potravy sa pustia do pankreasu. Sú také agresívne, že pampúšikovité tkanivo pankreasu zničia raz dva,“ varuje gastroenterológ MUDr. Jarolím Šutka.

Aj deti

Akútna príhoda býva vrcholom ľadovca takmer bezpríznakového chronického zápalu podžalúdkovej žľazy. Na svedomí ju majú aj vírusy či baktérie. Ak má vaše dieťa mumps, opatrnosť je namieste. „Vírus parotitídy zvyčajne napadne nielen slinnú žľazu, ale aj pankreas, ktorý má rovnakú štruktúru. Aj banálna vírusová respiračná infekcia sa v niektorých prípadoch skončí poškodením pankreasu a detským diabetom,“ vysvetľuje doktor Šutka.

U detí má na svedomí akútny zápal aj anatomický defekt, rozdelený pankreas. Jeho predná a zadná časť sa definitívne spoja ešte počas vývoja plodu. Ak ich vývody nezrastú, pankreatická šťava nemôže odtekať do dvanástnika z vývodu v zadnom úseku, ostáva jej len uzučký vývod v prednej časti, čo nemusí stačiť. Riešením je endoskopia. „Do pankreasu zavedieme endoskopom špeciálnu rúrku, ktorou obe časti prepojíme. Rúrku necháme vnútri týždeň, maximálne mesiac. Za ten čas daný úsek prerastie tkanivom, obe časti sa spoja a pankreatická šťava odteká správne,“ objasňuje lekár.

Zachráni vás hladovka

S akútnym zápalom podžalúdkovej žľazy skončíte v nemocnici. Ohrozuje život, preto vyžaduje liečbu infúziami a hladovku. „Totálnu, aby sa po najedení netvorili v pankrease enzýmy. So sondou sa potrápite deň, 2 alebo aj niekoľko týždňov. Niekedy je tkanivo len podráždené a potrebuje odpuchnúť. Ak však do zadnej časti brušnej dutiny presakuje tekutina, hrozí dehydratácia, zlyhanie obličiek alebo srdca a smrť šokom. Aby sme tomu predišli, infúziami dopĺňame tekutiny a soli, aj niekoľko litrov denne.“ Výživa do vášho tela pôjde sondou. Do tenkého čreva pod vyústenie žlčovodov ju zavedú cez nos, pažerák, žalúdok a dvanástnik. Aj pri ťažkej pankreatitíde sa totiž musí tenké črevo udržať v činnosti. „Inak by do piatich dní hrozilo odumretie enterocytov, buniek výstelky tenkého čreva, ktoré sa živia len tým, čo je v črevách,“ vysvetľuje gastroenterológ. Ak sa vývod zablokuje žlčovým kamienkom, chirurg ho vyberie, v prípade zúženia vývodu pomôžu stenty. Najťažšie stavy vedú k odumretiu pankreasu. Pacienti s menej závažným priebehom sa môžu vyliečiť, nemocnicu väčšinou opúšťajú s poškodeným pankreasom a chronickou diagnózou. Akútna pankreatitída však nemusí pankreas zničiť. „Môžete mať jednu príhodu v živote a ostať bez následkov,“ upokojuje MUDr. Šutka.

Chronická je zákerná

Zákernosť chronickej pankreatitídy je v tom, že sa nijako výrazne neprejavuje. Zvyčajne sa ohlási až s prvým záchvatom akútneho zápalu pankreasu. Vtedy je však už orgán poškodený a liečba obmedzená. „Môže zrieť aj 15 rokov, nemusíte mať žiadne dramatické ťažkosti, len mierne bolesti v oblasti pupka po jedle. Zrazu len začnete chudnúť. Zápalom poškodený pankreas sa jazví a tvrdne. Funkčné mäkké tkanivo nahrádza väzivové, ktoré neprodukuje tráviace enzýmy. Potrava sa nevstrebáva a prechádza do tenkého čreva. Výsledkom sú hnačky a chudnutie, pretože telo si nemá odkiaľ zobrať živiny. Akoby ste z chladničky hádzali potravu rovno do toalety,“ objasňuje lekár. Ak nekróza zničí aj Langerhansove ostrovčeky, prestanú produkovať inzulín. Náhla cukrovka býva jedným z príznakov chronického zápalu podžalúdkovej žľazy.

O chronický zápal si koledujete, ak vám chutí alkohol. Aké veľké množstvo vás skolí? „Závisí to od individuálnej tolerancie organizmu. Niekomu ublíži aj pohár červeného vína denne na zdravé srdce.“ Postupné poškodzovanie pankreasu má na svedomí aj dlhodobé užívanie liekov, najmä kyseliny p-aminosalicylovej, takisto vírusy a baktérie. Okrem autoimunitných ochorení pankreasu nesvedčí ani cystická fibróza.

Chcete predísť najhoršiemu? Preventívne prehliadky ani pravidelné sono brucha vám nepomôžu. Spozornejte, ak sa vaša stolica stane lepkavou a zanecháva mastné stopy na toaletnej mise. „Prvé z enzýmov odchádzajú lipázy, ktoré trávia tuky. Okrem mastnoty sa v stolici môžu objaviť nestrávené zvyšky,“ varuje MUDr. Šutka.

Rozbehnutý vlak

Pri vyšetrovaní vám chirurg popočúva a prehmatá brucho. Keďže trávenie sa zastaví, brucho je tiché, počuť len čľapotanie. Zápal potvrdí rozbor krvi a ultrazvuk. „Letí hore CRP a biele krvinky, zvyšuje sa hladina amylázy a lipázy. Problém so žlčníkom naznačí zvýšený bilirubín,“ vyratúva lekár. Ultrazvuk odhalí zmenu tkaniva na väzivové. Orgán býva o niečo menší a vidieť aj rozšírené vývody pre zhoršený odtok tráviacich štiav. Ešte viac ukáže počítačová tomografia a magnetická rezonancia. Keďže pankreas ústi priamo do dvanástnika, pri jeho vyšetrení sa používa endoskop, ktorý gastroenterológ zavedie do dvanástnika. Zradná choroba sa nedá vyliečiť, pretože zničený pankreas sa nevie zregenerovať. Je to rozbehnutý vlak, ktorý môžete len zastaviť. Diéta a lieky na podporu trávenia zastavia chorobný proces a najmä – predchádzajú akútnym zápalom, ktoré ohrozujú život, prípadne prepuknutiu rakoviny.

Aspoň pohárik!

Pankreatická diéta je mdlá. Zabudnite na mastné a pikantné pokrmy, jedlá môžete len variť a dusiť. Iba tak si udržíte množstvo vylučovaných tráviacich štiav na minime. Jedzte málo a často, najlepšie 5x denne. Pri veľkom množstve jedla sa totiž naraz uvoľňuje veľa tráviacich enzýmov. S jedlom budete užívať pankreatické enzýmy. Pomôžu vám stráviť potravu a zároveň tlmia vylučovanie enzýmov pankreasom. Odporúča sa aj dostatočný prísun vitamínov A, D, K a vitamínov radu B. Dôležitý je pravidelný pohyb. Ak poškodený pankreas neprodukuje inzulín, čaká vás diabetická diéta a podávanie inzulínu. V najťažších prípadoch vás čaká chirurgický zákrok, pri ktorom vám z pankreasu odstránia poškodené tkanivo.

Alkohol je tabu. Zabudnite na víno, pivo aj na tvrdé. Mení štruktúru bielkovín a zloženie pankreatickej šťavy, priamo poškodzuje štruktúry pankreasu. Zvyšuje pravdepodobnosť vytvorenia kamienkov alebo zablokovania vývodu. „Totálna abstinencia býva veľký problém a závislosť silnejšia než strach zo smrti. Bez nej to však nemá význam. Ak sa nebudete vyhýbať alkoholu a nedodržiavať diétu, hrozí vám zhoršovanie stavu, záchvaty akútnej pankreatitídy, cukrovka až rakovina,“ varuje odborník.

Aj bez neho

Ak vám zistia chronickú pankreatitídu, nezabúdajte na kontrolné vyšetrenia. „Aby sme zachytili rakovinu. Chronická pankreatitída býva jej predstupňom. Prechod je plynulý, rakovina často imituje zápal a opačne. Pridlho mlčí najmä nádor uhniezdený v strednej a koncovej časti orgánu, lebo má voľný priestor a nedráždi iné orgány. Nádor v prednej časti odhalíme zvyčajne skôr. Prezradí sa, keď pacienti zožltnú, majú problémy s trávením a bolesti, ktoré vystreľujú do chrbtice. Ak sa neurobí biopsia a onkologické markery, zobrazovacie techniky často nevedia povedať, či nastali, alebo nenastali zmeny. Ani biopsia však nie je všeliek. Jeden kúsok tkaniva môže byť už ,zlý‘, druhý, o niekoľko milimetrov vyššie, je v norme. Ak sa pri chronickom zápale podžalúdkovej žľazy náhle objaví diabetes, opatrnosť je namieste. S veľkou pravdepodobnosťou už ide o rakovinu.“

Zničil vám zápal pankreas úplne? Nevešajte hlavu, dá sa bez neho žiť. „Aj pacienti po rakovine alebo po akútnych záchvatoch, ktoré zničili celý orgán, sa môžu dožiť vysokého veku. Bez alkoholu, s diétou, enzýmami a inzulínom. Nefunkčný pankreas ostáva na svojom mieste, vyberá sa len v prípade zhubného nádoru alebo ak tlačí na okolité štruktúry,“ dodáva MUDr. Jarolím Šutka.

Čo pankreas neznáša?

Alkohol

Mastné a vyprážané

Údeniny

Čerstvý chlieb a pečivo

Bobuľové ovocie

Hrušky, slivky

Zrnkovú kávu

Smotanu

Zmrzlinu

Čo má pankreas rád?

Jedlá na vode alebo na pare

Varenú alebo dusenú zeleninu

Trojdňový chlieb

Zeleninu a ovocie bez zrniečok a šupiek

Nízkotučné mliečne výrobky

