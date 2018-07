Zákerný žalúdok: Bolí po jedle alebo je príčinou vašich vyrážok?

S pokazeným vám bude ťažko. A niekedy aj pred zrkadlom. Predstavte si, že roky môže byť príčina vášho akné práve v žalúdku.

Raz za čas sú normálne a prejdú bez následkov po pár hodinách. Ak sa objavujú po každom jedle, dokonca aj ľahkom či v malej porcii, prípadne sa pridružia vyrážky a bolesť, žalúdok potrebuje lekárske vyšetrenie a kompletnú očistu.

Hlad je ľahký

Žalúdku prospeje byť sem-tam prázdny. Ukázali to štúdie pár hodín pravidelnej programovanej hladovky. „Ak dokážeme vydržať bez jedla dvanásť hodín, má to veľmi pozitívny efekt. Jedna skupina konzumovala ten istý energetický príjem v šiestich porciách počas celého dňa, druhá skupina len vo dvoch s časovým odstupom. Lepšie výsledky mali tí, ktorí jedli len dvakrát za deň a medzitým boli vystavení takzvanému intermitentnému lačneniu,“ vysvetľuje gastroenterologička docentka MUDr. Barbara Ukropcová závery štúdie uverejnenej v prestížnom British Journal of Diabetes and Vascular Disease.

Diabetici pri poldennom lačnení nielenže schudli, ale zlepšili si aj srdcovo-cievne zdravie. „Lačnenie zlepšuje metabolické procesy či pamäť. Samozrejme, nie je to optimálne riešenie pre všetkých,“ dodáva lekárka.

Bolí po jedle?

Bolesť nalačno alebo po jedle je už vážnejší a jednoznačný signál – žalúdok potrebuje detox! „Peptické vredy sú nezhubné poškodenia sliznice žalúdka alebo dvanástnika, ktoré prenikajú cez jej svalovú vrstvu,“ vysvetľuje prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti Ľubomír Jurgoš.

Sliznicu poškodí kyselina chlorovodíková a pepsín, pred ktorými chráni zdravý žalúdok užitočný hlien a zásadité látky. Každý nový sa ozve typickou bolesťou v nadbruší medzi prsnou kosťou a pupkom. Niekedy sa vám zahojí sám od seba, ani o ňom neviete. Nemusí bolieť, len vám zle trávi.

Problémy so žalúdkom? Trojdňový jedálniček proti páleniu záhy

Dvanástnik alebo žalúdok?

Príznaky vredov na žalúdku a dvanástniku sú veľmi podobné – pálenie záhy, nevoľnosť, vracanie, nutkanie naň, nafukovanie, ospalosť. Žalúdkové vás bolia krátko po jedle, uľaví sa vám po vracaní. Dvanástnikové sa ozvú nalačno a ustanú, keď sa najete. Častejšie aj s pálením záhy. Náhla, výrazná bolesť ako bodanie nožom usviedča prasknutý vred. Potvrdí ho röntgen, ultrazvuk, prípadne CT alebo laparoskopia. Ide o život! Potrebujete operáciu a doživotne ľahkú diétu aj vtedy, ak nepraskol.

Viac ► Dvanástnikový vred vás núti priberať! Čo s vami robí žalúdkový?

Antistres a light



Foto: Shutterstock

K vredom vedie akútny i chronický stres. Zvoľnite. Aj v jedle. „Odporúčame ľahko stráviteľnú, šetriacu diétu. Dajte prednosť nízkotučnému mlieku a mliečnym výrobkom obohateným o baktérie mliečneho kvasenia, hydine, celozrnnému chlebu, alkalickým minerálkam. Neodporúčam korenené, pikantné pokrmy, údeniny, nápoje s obsahom kofeínu ako káva, kola. Kofeín zvyšuje vylučovanie kyseliny. A zakazuje sa fajčenie!“ pripomína doktor Jurgoš.

S. O. S.

V špajze žalúdkara nesmie chýbať:

čajová zmes z nechtíka a rumančeka,

ďumbier,

paprika,

banány,

kapustová šťava s protivredovým vitamínom U,

čučoriedky,

brokolica,

probiotiká.

Pomôžu pri chronických ťažkostiach aj akútnych, ak vás nevyženú na pohotovosť.

15 minút oddychu na ľavom boku

S plným žalúdkom pomôže. Ešte lepšie však naštartuje priaznivé sťahy v žalúdku prechádzka. Uvidíte, že po štvrťhodine sa vám bude kráčať ľahšie.

Žalúdok