Zápach z úst aj iná farba vlasov. Neskutočné, čo spôsobia doplnky výživy

dnes

Začali ste na podporu imunity užívať výživové doplnky? Ak to preženiete so selénom, nepocítite to len vy, ale aj všetci okolo.

Vôbec nemusíte cítiť, že páchnete. Mozog je natoľko milosrdný, že vypne centrá, ktoré by na to upozornili. Autor: Shutterstock

Autor: Lenka Štefánková

