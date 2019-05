Zarastá vám necht? Posvieťte si na svoje ponožky a topánky

Podmienky na zarastanie často vytvoríte sami. Ako sa vyvarovať zarastaniu? Kedy patrí bolestivý necht to rúk odborníka?

Za zarastaním nechta sa väčšinou skrýva mechanický tlak. Najčastejšie ho spôsobuje nevhodná veľkosť topánky. Noha potrebuje pri chôdzi priestor, lebo pri pohybe pracuje. Platí to nielen pri športovaní, ale aj pri bežných prechádzkach. Pri výbere topánky skôr ako pohodlnosť vyhráva u mnohých značka či vizáž topánky. „Dôležitá je dĺžka, šírka a výška v prstovej časti. V praxi to znamená, že veľa ľudí nosí topánky, ktoré sú im malé, krátke,“ približuje pedikérka a podologička Milada Nádašiová.

„Problémy narobí najmä šírka topánky v prstovej časti. Ak prsty nemajú priestor, koža v okolí nechtov sa tlačí na tvrdú nechtovú platničku. Práve tá postupne kožu prederie. Ako odpoveď na zatiaľ malé zranenie vznikne opuch, začervenanie a zápal.“ Potom už svoju úlohu zohrajú patogény, ktoré sa v malých ranách usadia, a problém začína byť skutočne bolestivý. Môže sa skončiť nielen veľkými opuchmi, hnisavými zápalmi, ale i „živým“ mäsom, hypergranuláciou.

Potiahnite si pančušky

Mechanický tlak môžu spôsobiť aj malé ponožky alebo silónové pančušky. Postačí, aby ste väčšiu pozornosť venovali obliekaniu. Nenatiahnite si ich halabala. „Vždy si povytiahnite časť v oblasti prstov, aby mali dosť priestoru. Rovnako počítajte s tým, že ponožky sa vám časom sperú,“ upozorňuje podologička. „Po vypratí priložte ponožku k chodidlu, ak je výrazne kratšia, bude vám nohu sťahovať. Je to typické najmä pre členkové ponožky.“ Za zarastajúcim nechtom sa môžu skrývať aj ortopedické zmeny na chodidlách. Vbočené palce, preložené prsty, priečne alebo pozdĺžne padnutá klenba či drápovité alebo kladivkovité prsty. V súvislosti s týmito zmenami sa zmení aj chôdza i tlak, ktorý sa vyvíja na chodidlo, čo časom vyústi do zarastania nechtov.



Stačí malé poranenie pri domácej pedikúre a problém je na svete. Foto: Shutterstock

Objaví sa zápal?

Dávate si pozor na topánky, ponožky, nepadá vám klenba, ale i tak vám necht zarastá? Spomeňte si, či ste si nevyberali špinku pri nechte alebo sa prizrite na strih nechta. „Zarastanie môže spôsobiť aj poranenie nechtového valu pri neopatrnom čistení okolia nechta. Nikdy si nestrihajte ani neobtrhávajte kožtičku v okolí nechtov. Po poranení sa v mieste zranenia vytvorí malý, takmer nepodstatný zápal spojený s jemným opuchom,“ hovorí Milada Nádašiová o ťažkostiach, ktoré si vyrobíte sami. „Stačí sa však obuť, noha sa začne potiť a prirodzene opuchne. Zvýši sa tlak v mieste poškodenia a zhorší sa aj zranenie.“ Zarastaním sa vám môže necht odvďačiť aj za zlý strih. Nikdy ich nestrihajte do guľata a neskracujte ich až príliš. Naopak, strihanie sa neoplatí zanedbávať, do zarastania môže vyústiť aj príliš dlhý necht.

Najprv dezinfikujte

Zarastanie potrápi najmä palce. „Zo začiatku môžete ťažkosti zvládnuť len domácim ošetrením,“ približuje riešenia pedikérka. „Pri malom začervenaní dezinfikujte miesto alkoholovým prípravkom. Ak sa už vytvorí hnisavé ložisko, necht si vyžaduje návštevu odborníka. Napríklad podológa, ktorý vás môže následne poslať na chirurgiu alebo dermatológiu. Zarastajúci necht sa môže vyriešiť pomocou antibiotík alebo chirurgického zákroku.“

Ak sa zarastanie nechta vracia, väčšinou ste nevyriešili základný problém. Nosíte úzku topánku, zle si striháte nechty. Niekedy vám pomôže až ortopéd, ktorý vám predpíše správne vložky do topánok. Ťažkosti možno vyriešiť natrvalo. Oplatí sa absolvovať aj zdravotnú pedikúru. „Odborník vám poradí, ako si správne strihať nechty, prípadne skontroluje, či to robíte správne,“ vysvetľuje Milada Nádašiová. „Nie všetky typy nechtov sa strihajú rovnako. Vo všeobecnosti platí, že ich treba strihať najviac dorovna, ako je to možné. Avšak toto pravidlo má množstvo výnimiek.“



Pred zarastaním vás môže ochrániť aplikácia špón. Foto: Shutterstock

Pomôžu strojčeky?

Bojíte sa, že vám necht strhnú? Podľa odborníčky sa dnes môže zarastanie nechta riešiť niekoľkými spôsobmi. Ide napríklad o podloženie nechta tamponádou, čistenie nechtových valov alebo aplikáciu nalepovacích či drôtených špón. Sú to strojčeky, ktoré vyrovnávajú necht, keď je hlboko v nechtových valoch. Riešia situáciu, keď sa za zarastaním skrýva zatočenie nechta. Prirodzene má necht skôr plochý tvar. Chirurg môže necht skutočne hlboko vystrihnúť alebo strhnúť. Jednotlivé zákroky odborníci zvolia podľa akútnosti stavu.

