Žien s rakovinou pribúda raketovým tempom. Čo sa to deje?

Hoci počet mužov s rakovinou stále prevyšuje počet žien, výskumy ukazujú, že množstvo žien s so zhubným ochorením bude rýchlo rásť. Dá sa s tým niečo urobiť?

Britskí odborníci predpovedajú, že v Spojenom kráľovstve bude v ďalších dvoch desaťročiach stúpať miera rakoviny u žien šesťkrát rýchlejšie než u mužov. Podobne to podľa nich bude vyzerať aj v ostatných západných krajinách. Výskumy sa opierajú najmä o to, aký životný štýl vedieme a ako dokáže ovplyvniť vznik tohto zhubného ochorenia.

Tá lepšia správa je, že podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia), je až dvom pätinám prípadov rakoviny, ktoré každoročne pribúdajú, by sa dalo predísť. A to najmä vhodnou stravou, nefajčením a prevenciou pred infekciou HPV.

Podľa odhadov je viac ako pol milióna nových prípadov rakoviny ročne vo svete priamo spojených s obezitou a nedostatkom pohybu. Niektoré druhy rakoviny majú u žien silnejšiu naviazanosť na obezitu ako u mužov, vrátane rakoviny prsníka a maternice.Tak, ako rastie celosvetová epidémia obezity, výrazne rastie aj počet ochorení na rakovinu. Napríklad počet prípadov rakoviny maternice diagnostikovaných každý rok v Spojenom kráľovstve sa od začiatku deväťdesiatych rokov takmer zdvojnásobil a odhaduje sa, že tretina všetkých prípadov rakoviny maternice môže byť spojená s obezitou. Pravdepodobne to súvisí s produkciou estrogénu v tukových bunkách.

Prevencia je jednoduchá a lacná

Okrem obezity je za rastúcim počtom prípadov nádorov u nežného pohlavia konzumácia alkoholu. Ženy po celom svete ho dnes už vypijú asi toľko, čo muži. Pribúda tiež fajčiarok, takže u žien rastie napríklad aj počet prípadov rakoviny pľúc, v ktorej dlho dominovali muži.

Napriek vyššie uvedenému je ale rakovina stále ešte častejšia u mužov ako u žien. No ženy akoby sa snažili o dosiahnutie rovnosti aj v tejto oblasti. Pokým sa nedosiahne najmä pokrok v boji proti obezite, bude každoročne s touto chorobou diagnostikovaných viac a viac ľudí oboch pohlaví.

Prevencia je pritom taká jednoduchá, že už jednoduchšia ani nemôže byť! Jesť zdravšie, respektíve striedmejšie, piť menej alkoholu a viac sa hýbať.

