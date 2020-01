Žilina je v pozore, prihlásili sa 2 muži s príznakmi smrtiaceho koronavírusu. Prileteli z Číny!

Slováci mali po návrate zo služobnej cesty respiračné ťažkosti. Na urgente ich vyšetrovali v ochranných odevoch a na miesto dorazila aj polícia. Čaká sa na potvrdenie vírusu.

Prešli len tri dni odvtedy, čo Ministerstvo zdravotníctva SR vyvrátilo podozrenia na ochorenie nebezpečným koronavírusom. Laboratórne vyšetrenia ho u troch Slovákoch nepotvrdili. Včera večer sa však objavili nové a zdá sa že aj omnoho znepokojúcejšie prípady dvoch muži zo Žiliny. Po návrate zo služobnej cesty z Číny sa u nich začali prejavovať príznaky koronavírusu.

Informácie o podozrení z nákazy už potvrdila aj hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. „Splnili cestovateľskú anamnézu, čiže sa vyskytovali v oblasti, kde je vírus, a začali mať respiračné ťažkosti,“ cituje agentúra TASR hovorkyňu Lenku Zátekovú. Muži vo veku 35 a 39 rokov podľa nej prišli do žilinskej fakultnej nemocnice pred 18. hodinou.

„Na recepcii povedali, že boli v Číne a majú príznaky. Sestra to vyhodnotila ako podozrenie na koronavírus. Okamžite ich uzavreli vo vstupnej miestnosti, kde boli izolovaní a neprišli do kontaktu s inými pacientmi,“ povedala Záteková s tým, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline nariadil ich prevoz do Univerzitnej nemocnice Martin.

Žilina v pozore

Slováci mali počas pobytu v tejto ázijskej krajine navštíviť jedno z epicentier nákazy. Podľa Televízie Markíza prišli do žilinskej nemocnice lekári aj policajti, ktorí po krátkej porade rozhodli o ich prevoze do Martina, nakoľko v krajskom meste nemajú infekčné oddelenie. Mužov do sanitiek viedli zdravotníci v ochranných odevoch. Televízia ďalej uvádza, že muži prileteli z Číny do Frankfurtu a odtiaľ išli autom priamo do žilinskej nemocnice, takže sa nestretli ani so svojou rodinou. Na urgente ich hneď izolovali od ostatných pacientov a následne priestory vydezinfikovali.

Pôvod nákazy

Aktuálne šíriaca sa mutácia s označením 2019-nCoV má pôvod v meste Wu-chan v Číne, predpokladá sa, že chorí sa nakazili kontaktom so zvieratami na trhoch. Vírus sa dokáže šíriť aj medzi ľuďmi a spôsobuje ochorenie dýchacieho traktu. Príznaky koronavírusu môžu pripomínať chrípku, prejavuje sa napríklad horúčkou, silným kašľom, dýchavičnosťou a môže prerásť až do zápalu pľúc. Počty obetí koronavírus 2019-nCoV pritom stále rastú a v Číne si už vyžiadal 170 životov. Potvrdené prípady nákazy sa vyšplhali na 7700. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila kvôli koronavírusu stav globálnej núdze.

Preventívne opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva SR uvádza niekoľko preventívnych opatrení, ako sa chrániť pred nákazami, ktoré sa šíria vzduchom. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:

umývajte si často ruky mydlom a vodou , najmenej 20 sekúnd

, najmenej 20 sekúnd ak nemáte možnosť sa umyť, použite dezinfekčný prostriedok na ruky

očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami

neumytými rukami zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša

jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi , ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky ak ste chorý, liečte sa doma

zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami

s divými alebo hospodárskymi zvieratami mäso a vajíčka dôkladne prevarte

14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

postihnutej novým koronavírusom je potrebné (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze

