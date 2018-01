Zlá pleť aj výkon v posteli? Telo volá dôležitý minerál

Ak máte málo zinku, sauna vám imunitu nepodporí. Sledujte príznaky, ktoré vám strpčujú život.

Nechutenstvo, únava, mdlá pleť plná vyrážok, suché vlasy na koncoch a mastné pri korienkoch privádzali Gabiku do zúfalstva. „Také vyrážky som nemala ani v puberte. Ráno som nevládala vstať z postele, kofeín by som si najradšej pustila do žily a každú chvíľu som bola chorá. Nestihla som doužívať jedny antibiotiká a už som išla s receptom po druhé. Lekárka mi urobila krvné testy, ale nič zásadné neukázali,“ myslela si, že je v prechode. Keď podotkla, že mama má nedostatok železa, doktorka sa toho chytila a dala jej skontrolovať krv na minerály a vitamíny. Bingo!

Únava je len začiatok

Gabike nechýbalo železo, ktoré si sem-tam dala v tabletke, keď prišla k rodičom na obed. Testy ukázali akútny nedostatok zinku. Málo zinku sa podpíše pod nechutenstvo, náladovosť, únavu, zlé hojenie rán aj pod impotenciu. „Jeho nedostatok sa často podceňuje a pritom je zinok spolu so železom a s horčíkom dôležitou súčasťou všetkých našich telesných tekutín a orgánov,“ upozorňuje biochemik Pavel Blažíček. Zúčastňuje sa na metabolizme cukrov i bielkovín. Má dôležitú úlohu v procese delenia, rastu a regenerácie buniek.

Čo vlastne jete?

Nedostatok zinku neničí len seniorov. Na pozore sa podľa docenta Blažíčka musia mať aj tehotné a dojčiace ženy, fajčiari a ľudia pod stresom. „Do rizikovej skupiny patríte, aj keď užívate antikoncepciu, preháňadlá a kortikoidy. Veľmi sa potíte? Je jedno, či pri športe, alebo v saune, organizmus spotrebuje oveľa viac zinku. V ohrození ste aj vtedy, keď sa nezdravo stravujete a niekoľkokrát v týždni jete priemyselne spracované potraviny. Tie obsahujú málo zinku,“ konštatuje biochemik.

Koľko je dosť?

Pri podozrení na nedostatok zinku si dajte vziať krv. „Podobne sa prejavuje aj nedostatok iných minerálov. Denná potreba pre dospelého človeka je desať miligramov u mužov a sedem miligramov u žien. U seniorov nad šesťdesiatpäť rokov sa odporúča denný príjem zinku pätnásť miligramov,“ radí biochemik.

Zinkom sa môžete predávkovať, ale len keď ho užívate v tabletkách. „Zaraďte do stravy mäsové, mliečne výrobky a obilniny. Aj tekvicové semienka, oriešky, šošovica, biela fazuľa a žltý hrášok obsahujú veľa zinku,“ radí docent Blažíček. Ak sa dostanete do prímorských krajín, nedajte si ujsť najvýznamnejšie zdroje zinku – ustrice, kraby, homáre a morské ryby.

