Zostala vám kosť v krku? Záchranár radí, čo robiť. Prvá pomoc je jednoduchá

Bojíte sa ryby na tanieri? Prvá pomoc pri nepríjemnej nehode je veľmi jednoduchá. Hoci mozog vás bude ešte pár desiatok minút presviedčať o opaku.

„Najužšie miesto dýchacích ciest je hlasivková štrbina v tvare písmena vé a s rozmermi dva krát jeden centimeter. Odchýlka môže byť 0,1 až 0,2 centimetra podľa pohlavia a veľkosti. Rybacia kosť, ktorú dokážeme prehltnúť, má hrúbku maximálne 2 milimetre a dĺžku okolo 2 až 3 centimetrov. Z toho vyplýva, že v žiadnom prípade nemôže upchať dýchacie cesty a viesť k duseniu,“ upokojuje hneď na úvod prezident SČK a záchranár doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. „Kostička sa len prilepí na podnebie alebo zadnú stenu nosohltana a vyvolá pocit cudzieho telesa.“ Hoci môže byť tento pocit nepríjemný, nepodliehajte panike, záchrana je jednoduchá.

Niečo prehltnite

„Postačia dva kúsky tuhej stravy alebo dva hlty tekutiny. Kosť spláchnete a prehltnete ju,“ približuje odborník. Podľa neho však skutočne môžete mať stále pocit, že vám niečo v hrdle prekáža. Ide o zotrvačnosť pocitov v mozgu, ktoré trvajú ešte 30 až 40 minút. Cudzie teleso tam už nie je reálne prítomné. „Po prehltnutí sa pozrite na hodinky a trpezlivo čakajte. Je to dôležité. Bez pohľadu na hodiny budete mať pocit, že desať minút trvá hodinu,“ pridáva praktický tip Viliam Dobiáš. V prípade zapichnutia do sliznice je hĺbka zapichnutia ani nie celý milimeter. Tráviace enzýmy, ktoré sú prítomné v slinách, kostičku natrávia a odstránia len o pár minút neskôr ako pri „prilepení“. Prehltnutá kosť sa začne v žalúdku rozkladať.

Zápal nehrozí

Nedôverujete kúsku jedla a rozhodnete sa zachrániť príbuzného s kosťou v hrdle pinzetou? Nie je to dobrý nápad, pinzeta môže len uškodiť. „Kosť je belavá a farebne splýva s farbou slizníc. Ani špecialista ORL by ju nevidel. Skutočne netreba vyhľadať žiadnu pomoc, len čakať. Kosť môže výnimočne napínať na vracanie. Počkajte pár minút a hlavne nepanikárte,“ zdôrazňuje odborník. „Určite nehrozí žiadne poškodenie zdravia. Rodičia a starí rodiča majú talent strašiť doktormi, nemocnicou, políciou, kominármi a podobne. Ak pôjdete na pohotovosť, krčiar nič nenájde a pre istotu vám dá antibiotiká. Na sviatky ste skončili s alkoholom. Lekári občas naordinujú antibiotiká, lebo nechcú zaostať strašením za rodičmi, tak postrašia zápalom. Ale tá kosť bola upečená spolu s rybou, čiže je sterilizovaná.“ Ak máte z kostí skutočne panický strach, jednoducho sa niektorým rybám vyhnite. Nájsť môžete aj také, v ktorých vás nebudú strašiť. Voľbou môže byť napríklad losos.



Kašeľ je dobrý signál

Väčšie problémy vám môže spôsobiť kúsok, ktorý vám zabehne pri štedrovečernom stole. Práve pri spoločnom stolovaní, pri ktorom sa rozprávate, najčastejšie prichádza k duseniu. V tomto prípade sú dve možnosti. Dýchacie cesty môžu byť upchaté len čiastočne. Kašlete, ale môžete rozprávať. Kašeľ je automatický obranný reflex a jeho úlohou je odstrániť z dýchacích ciest všetko, čo vám bráni dýchať. Môže ísť o kúsok jedla, predmet, ale i tekutiny. Ako spolustolovník nemusíte v tomto prípade nič podnikať, len sledovať, či váš sused neprestal kašľať. Akčnejší prístup si vyžaduje situácia, keď cudzie teleso zostane v dýchacích cestách a kašeľ nie je možný. Postihnutý len vydesene pozerá, prípadne gestikuluje rukami, vtedy bezpodmienečne začnite s prvou pomocou.

Údery a hmaty

Zjednodušene možno povedať, že správnymi údermi musíte nahradiť kašeľ. „Začnite piatimi silnými údermi do chrbta v strede medzi lopatkami. Ide o Gordonove údery, ktoré rozvibrujú hrudník a uvoľnia cudzie teleso. Ak sa dýchacie cesty neuvoľnia, nasleduje päť stlačení brucha, teda Heimlichov manéver,“ vysvetľuje doktor Viliam Dobiáš. „Stlačením zvyšujete tlak v bruchu a zdvíhate bránicu. Zároveň zvyšujete tlak v hrudníku a dýchacích cestách. Postup niekoľkokrát zopakujte.“ Pokračujte, kým sa kúsok nepohne. Do bezvedomia začne postihnutý upadať po troch až štyroch minútach. Ak sa tak stane, začnite v polohe na chrbte stláčať hrudník. „Rovnako ako pri resuscitácii. Do hĺbky šiestich centimetrov, ale s frekvenciou raz za tri až päť sekúnd.“ V tejto situácii už volajte tiesňovú linku.