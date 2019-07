4 príznaky predčasnej menopauzy. Pomôžu vám včas sa na ňu pripraviť

22.07.2019

Máte 42 a do prechodu ešte ďaleko. Aspoň si to myslíte. Možno však patríte k ženám, ktoré menopauza zaskočí oveľa skôr, ako by mala. Ako spoznáte príznaky?

Oblieva vás horúčava aj keď ste v klimatizovanej miestnosti? Autor: Shutterstock

Ženy zvyčajne idú do prechodu vo veku od 51 rokov. Nadi však začala menštruácia vynechávať v 40-tke. „Najprv som to neriešila. Myslela som si, že na príčine je antikoncepcia. Užívala som takú, pri ktorej ku krvácaniu nedochádza. Okrem toho, veď len pred šiestimi rokmi som rodila! “ Dajte sa vyšetriť Po dvoch rokoch jej gynekologička dala spraviť hormonálny profil. Hormóny boli skoro na nule. „Návaly som nemala, ale bola som stále unavená, nervózna. Dosť som pribrala, hoci som veľa cvičila a snažila som sa kontrolovať v jedle. Na preventívke mi lekár zistil esenciálnu hypertenziu, teda zvýšený krvný tlak bez nejakej zásadnej príčiny. Denzitometria odhalila, že mám predstupeň osteporózy. To ma už vyplašilo.“

Naďa nie je na bylinky a doplnky výživy, opýtala sa teda gynekologičky, či jej môže predpísať hormonálnu substitučnú liečbu. Samozrejme, najprv musela absolvovať niekoľko vyšetrení. Každý rok chodí na preventívnu gynekologickú prehliadku, na mamografiu alebo na ultrazvuk prsníkov a poctivo si dáva kontrolovať kosti, či nerednú. Priberáte a chýba vám sex? Vedci našli vinníka, to by ste nečakali!

Smútok po sexe? Trápi každú druhú, pomôže v strave niečo vynechať Hlavné príznaky predčasnej menopauzy: 1. Nepravidelná menštruácia

Nepravidelný cyklus signalizuje, že vo vašom tele sa niečo deje. Na príčine môžu byť rôzne ochorenia, operácie, stres, zmena prostredia, ale aj prechod. Raz začnete krvácať oveľa skôr, inokedy vám menzes úplne vynechá. Zmeny v cykle a faktory, ktoré ich môžu spôsobovať, pozorne sledujete a zaznamenávajte si ich. Navštívte gynekológa. Na čo si dať ešte pozor? ►

