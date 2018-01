4 triky na podporu dojčenia. Takto to už naozaj pôjde

Dojčenie nesmie bolieť. No ako, ak sa s ním toľko natrápite? Pár základných trikov treba vedieť ešte pred pôrodom.

Tešíte sa naň celé tehotenstvo a potom to zrazu nejde úplne presne tak, ako ste si predstavovali. Dojčiť dokáže takmer každá žena, no každá sa to spolu so svojim bábätkom musí naučiť. Pre začiatok je dobré poznať pár základných chýb, ktoré vám k úspešnému nakŕmeniu bábätka stoja v ceste.

1. Hodiny nerátajte

„Prolaktín podporuje vytvorenie novej dávky mlieka na ďalšie kŕmenie. Najsilnejším podnetom na jeho uvoľnenie je dráždenie bradavky saním dieťaťa. Sanie vyvoláva masívny nárast hladiny prolaktínu v matkinej krvi a tým aj rozbehnutie tvorby mlieka,“ vysvetľuje neonatologička MUDr. Katarína Vicianová, že na to, aby fungoval, treba si ho neustále pýtať. „Časté prikladanie bábätka na požiadanie zvyšuje tvorbu mlieka a, naopak, umelé predlžovanie intervalov jeho tvorbu znižuje, hladina prolaktínu klesá,“ považuje doktorka Vicianová zaužívaný trojhodinový kŕmiaci rozvrh za zásadnú chybu. Novorodenec má ísť na prsia pri každom zaplakaní, nerozmazná ho to!

2. Nechcite príliš

Rozbehnutie mliečka však nie je všetko. Prolaktín ho síce vytvorí, no z pŕs sa musí dostať von. „Druhým dôležitým hormónom je oxytocín, vďaka ktorému vzniká vypudzovací reflex. Pri ňom sa svalové bunky v mliečnej žľaze sťahujú a vytláčajú vytvorené mlieko do vývodov. Tento reflex je spočiatku nepodmienený, ale postupne sa stáva podmieneným, pričom najsilnejším stimulom na vylučovanie oxytocínu, a tým aj na uvoľňovanie mlieka, je dráždenie bradavky pitím dieťaťa. Neskôr stačí, keď na dieťa iba pomyslíte, cítite jeho vôňu či počujete plač, a mlieko začne tiecť,“ popisuje neonatologička. Naopak, stres, strach, bolesť, nepohoda potláčajú uvolňovanie oxytocínu. Oxytocínu nepomôže ani nedostatok sebadôvery dojčiť, strach zo zlyhania alebo o hmotnosť bábätka, tiež používanie cumlíka, prílišné chcenie, málo odpočinku, dokonca plastická operácia prsníkov s porušením vývodu mliečnej žľazy alebo nedostatočné vylúčenie placenty, na ktoré sa musí pozrieť lekár.

3. Spustite tok mlieka

Ak mlieko máte, len netečie, bábätko bude vysielať rozporuplné signály. Prisaje sa, no v zápätí s hnevom bradavku vypľuje, bude sa prehýbať a štrajkovať. Aj tak chce s najväčšou pravdepodobnosťou jesť, vyriešiť treba správny tok mlieka. Máte viacero možností. V pôrodnici horšie spúšťanie mlieka vyrieši oxytocínový sprej do nosa, ten vám však môže podať výhradne lekár. Doma skúste hormón napodobniť mechanicky. Chyťte si prsník čo najďalej od dvorca s prstami do tvaru C a stláčajte ešte než dieťatko priložíte. Alebo odstrihnite kúsok z užšieho konca injekčnej striekačky, nasaďte na bradavku a piestom povytiahnite. O niečo príjemnejšie prirodzený oxytocín dvihne aj túlenie sa s bábätkom ideálne nahé na vaše nahé telo – koža na kožu, masáž prsníkov od partnera, nahriaty vankúšik s čerešňovými kôstkami, teplý kúpeľ a čokoľvek, čo vás zrelaxuje. Najväčším nepriateľom "let down" – spúšťacieho reflexu je kŕč, že musíte.

4. Stredný prúd

Rovnako ako slabý reflex, problém je aj príliš silný, pri ktorom mlieko doslova strieka. Bábo nahlas pregĺga, zakuckáva sa, nestíha prehĺtať, až sa dusí. Hoci sa na prvý pohľad zdá, že je to ten lepší prípad, nemusí. Pri pití sa totiž nahltá priveľa vzduchu a môžu ho trápiť koliky. Ak večer často plače, popremýšľajte, či ho nekŕmite rýchlym prúdom. Alebo sa od prsníka odťahuje, akoby bolo mliečka málo alebo tieklo príliš pomaly. Ak sa prúd krátko po pôrode neupraví sám od seba, možno patríte k menšine žien, ktoré majú silný oxytocínový reflex v génoch. Mlieko spomalíte, ak si na prsník priložíte studený obklad, ruku malíčkovou hranou alebo si trochu mlieka pred kŕmením odstriekate. Dôležitá je aj poloha. Skúste nasmerovať hlávku dieťatka do mierneho záklonu, aby mu mlieko striekalo na podnebie, nie priamo do hrdla. Často nie je problém len silný alebo slabý vypudzovací reflex, ale jeho striedanie v priebehu dojčenia. Najprv ide mlieko von príliš rýchlo, potom zas pomaly. Vašou úlohou je ho bábätku čo najviac zrovnomerniť.

