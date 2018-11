5 bežných chýb pri upratovaní. Tieto zvyky sú nebezpečné

Rozhodli ste cez víkend pustiť do vianočného upratovania? Aj čistenie domácnosti môže poškodiť vaše zdravie.

Víkend sa tradične nesie v znamení upratovania, dvojnásobne to platí pred sviatkami. Stromček predsa musíte postaviť do voňavých priestorov. Ani s hygienou to netreba preháňať a už vôbec sa nepúšťajte do experimentov s miešaním chemikálií. Prečo sa po upratovaní oplatí vyvetrať?

1. Správne pohyby

Pri upratovaní by ste si nemali dávať pozor len na voľbu čistiacich prostriedkov, ale aj na handry a mopy. Odložili ste ich pred pár dňami vlhké? Práve mokrá handra je rajom pre baktérie a plesne. Ak chcete zabrániť ich rozširovaniu, vyperte po upratovaní handry pri 60 stupňov Celzia. Zárodky tak zabijete. Zdá sa vám, že mop má už najlepšie časy za sebou? Tak ho radšej vymeňte. Utierate podlahy rýchlym pohybom z pravej strany na ľavú. Nečistoty skôr odmetiete, nie utriete. Lepšia je technika písmena „s“. Zjednodušene možno povedať, že mopom musíte urobiť hadíka.

2. Nerobte pokusy

Čistiace prostriedky nikdy nemiešajte. Keďže ide o chemikálie, ľahko môžu vzájomne reagovať a vzniknúť toxické plyny. Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä prostriedkom, ktoré obsahujú chlór a prípravkom určeným na čistenie toalety, ktoré obsahujú rozličné kyseliny. Vždy používajte len jeden prostriedok.

3. Všetkého veľa škodí

Nepreháňajte to. Príliš veľa dezinfekčných prostriedkov, po ktorých siahnete zo strachu pred baktériami, nie je správnou voľbou. Aj bez nich budete mať čistú domácnosť. Zbytočná sterilita môže spôsobiť, že imunita nebude pracovať tak ako má. Platí to najmä pre deti. Aby fungoval imunitný systém bez problémov, potrebuje aj styk s baktériami. Na odstránenie nečistôt v bežnej domácnosti väčšinou stačí čistá voda a handra s mikrovlákna.

4. Prach padá

Pustili ste sa ako do prvého vysávania? Radšej zmeňte poradie. Ak budete následne utierať prach, spadne vám z neho pár čiastočiek aj na zem. Takže by ste mali opäť zobrať vysávač a poupratovať. Rovnako pravidelne vyčistite aj filtre vysávača. Vo väčšine prípadov vám na ich umytie postačí čistá voda.

5. Vyvetrajte

Mnoho čistiacich prostriedkov na nábytok, umývadlo alebo okná striekate. Pri rozprašovaní sa dostanú do ovzdušia. Práve preto by ste mali počas upratovania i po ňom poriadne vyvetrať. Najmä citlivejší ľudia môžu na chemikália zareagovať bolesťami hlavy či kašľom. Vďaka vetraniu sa zbavíte dráždivých molekúl. Pri agresívnejších čistiacich prostriedkoch by ste mali mať nielen rukavice, ale i rúšku.