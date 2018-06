9 nezvyčajných príznakov rakoviny prsníka a hrčka k nim nepatrí

Pri náhlych zmenách na prsiach nemusíte hneď prepadať panike. Treba si ich však všímať a riešiť s odborníkom.

Pozrite sa do zrkadla a všímajte si akékoľvek nezvyčajné prejavy pŕs a bradaviek. Autor: Shutterstock.com

Nahmatať si hrčku na prsníku môže byť pre ženu jasná správa. Rakovina prsníka má však aj iné prejavy, ktoré by ste mali včas rozpoznať, aby bola liečba úspešná. Vedeli ste, že prvé signály rakoviny sa môžu prejavovať rôznymi zmenami napríklad na koži, bolesťou alebo výtokom? Ak sa vás choroba netýka, je dobré vedieť preventívne, čo si všímať. Včasná diagnostika je základom úspešnej liečby, pretože mnohým ženám zistia rakovinu prsníka na základe iných príznakov, ako je práve nahmatanie si hrčky.

Opatrnosť na mieste

Samozrejme, nie všetky zmeny alebo dole popisované príznaky rakoviny znamenajú rakovinu prsníka. V skutočnosti môžu jednoducho súvisieť s rôznymi hormonálnymi zmenami od menštruačného cyklu, tehotenstva alebo prechodu. Napriek tomu stojí za to dať si odborne skontrolovať akékoľvek zmeny na prsníkoch. Ak spozorujete niečo nezvyčajné - citlivosť, textúru, veľkosť a vzhľad prsníkov, čo najskôr sa poraďte s gynekológom. Dobrou správou je, že mnohé prípady rakoviny, ak sú podchytené hneď v počiatkoch, sú v dnešnej dobe v mnohých prípadoch úspešne liečiteľné.

Všímajte si príznaky:

Iný vzhľad - Náhle zmeny na prsníkoch môžu signalizovať, že sa niečo deje, vrátane zmien ich veľkosti alebo tvaru. Neprehliadnite asymetrické zmeny poprsia alebo ak dochádza k ich rastu, či deformácii. Žiadne z nich by ste nemali prehliadať, pretože môžu byť viditeľným príznakom rakoviny. Môže však ísť o zmeny súvisiace s vekom, preto sa nehanbite pozorovať zmeny v zrkadle a ak sa vám nepozdávajú, poraďte sa s lekárom.

Bolesť - Napätie alebo bolesť v prsníkoch je zvyčajne prejavom blížiacej sa menštruácie, ak však pretrváva a vyskytuje sa v období mimo menštruačného cyklu, radšej spozornite. V poriadku nie sú bodavé bolesti v prsiach a ani na hrudi. Ostrá bolesť, ktorá prechádza z jedného prsníka do druhého, je jedným z najčastejších príznakov rakoviny. Môže ísť však o príznaky spojené s hormonálnymi zmenami, stresom alebo užívaním antikoncepcie. No každá nezvyčajná bolesť prsníkov alebo bradaviek, napríklad svrbenie, si vyžaduje kontrolu.

Sčervenanie a opuch - Bolesť spojená so začervenaním prsníka alebo opuchom nie je v poriadku, pretože môže ísť o infekciu. Zápal prsníkov občas mávajú napríklad dojčiace ženy, ktorým príliš naliate prsia spôsobujú komplikácie. No ak vaše začervenanie s dojčením nesúvisí, je výrazné, trvá dlhšie ako týždeň a opúcha vám aj oblasť pod pazuchami a kľúčnou kosťou, návštevu lekára by ste nemali odkladať.

Zmeny na koži - Veľa žien si neuvedomuje, že koža na prsiach prezrádza dôležité zdravotné informácie. Ak je koža červená, šupinatá, tvrdá, zdurená alebo hrboľatá, zájdite za gynekológom. Ten posúdi, či zmeny môžu súvisieť s inou chorobou alebo vyšetrenie potvrdí, že ide o rakovinu.

Zmeny na bradavkách - Platí to aj pre bradavky. Žiadne zmeny na bradavkách nie sú v poriadku. Bolesť či ak sa bradavka začne otáčať dovnútra. To isté platí pre akýkoľvek výtok z bradavky. Problémom je aj opuch, ak cítite v nich teplo alebo prehnanú citlivosť.

Citlivosť bradaviek - Zvýšená citlivosť bradaviek súvisí s blížiacou sa menštruáciou alebo je príznakom tehotenstva. Ak však vaše zmeny citlivosti s týmito príčinami nesúvisia, môže ísť o nádor, ktorý sa nachádza v blízkosti bradaviek a tlačí naň. Panike prepadať netreba, ale každú nezvyčajnú zmenu si treba dať hoci aj preventívne skontrolovať.

Výtok - Ak vám z bradavky vychádza tekutina a nejde o materské mlieko, začnite problém okamžite riešiť. Jasná alebo krvavá tekutina vyteká z prsníka pri rakovine preto, že nádor sa nachádza v alebo blízkosti mliečnych žliaz a spôsobuje podráždenie či infekciu. Výtok, ktorý z bradavky mimovoľne vyteká, je najvýraznejší varovný signál rakoviny prsníka, pretože okrem materského mlieka nemá z prsníka vytekať žiadna tekutina.

Podpazušie - Ak máte opuchnuté lymfatické uzliny pod ramenom, nie je to v poriadku a nemali by ste tieto príznaky prehliadať. Zväčšené uzliny však nemusia automaticky znamenať rakovinu. Často ide o prejav infekcie, organizmus tak môže reagovať na zápal. Spozornieť by ste mali najmä vtedy, ak sú bolestivé, tuhé a rastú. K lekárovi treba utekať, ak je zdurenina väčšia ako tri centimetre.

Aj muži - Hoci sa rakovina prsníka prejavuje prevažne u žien, zriedkavo, ale predsa, sa vyskytuje aj u mužov. Zväčša ide o zhubný nádor vychádzajúci z tkaniva mliečnej žľazy. Priebeh nádoru je u mužov zvyčajne agresívnejší ako u žien. Za vznik ochorenia môže pravdepodobne vplyv hormónov, poškodenie pečene alebo užívanie steroidov.

