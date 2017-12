Adriana Kmotríkova: Chorobu si vetrám z hlavy, no na hrdinku sa nehrám

Keď sa Adriana Kmotríková (47) dva roky po operácii mozgového nádoru opäť stratila z obrazovky, mnohým napadol najhorší scenár. Pred pár rokmi by nepovedala, že si zvykne žiť s rakovinou.

Neprehliadnite FOTOGALÉRIU!

Teraz ste nejaký čas nevstávali do práce, aspoň ste si dlhšie pospali?

Každé ráno vstanem o pol siedmej a už po prvom hlte kávy sa teším na nový deň. Úplne mi stačí, že svitá. Nikdy som nebola nočný typ, nevyskytujem sa často ani na večerných akciách. Radšej idem spať. Keď sa nebudem prispôsobovať všetkým veciam okolo, budem mať viac času na seba a na to, čo ma baví. Možno som sa minula povolaniu, ale čoraz väčšmi mi prekáža, keď ma prítomní rozoberajú. Hoci, paradoxne, tu sedíme a rozprávame sa práve preto, aby si to ľudia prečítali. Niekedy túžim po tom, aby ma nikto nepoznal.

Po dvoch rokoch vám rakovinu diagnostikovali znovu. Je to iné?

Vždy vás to nepríjemne zaskočí. Aj teraz som si poplakala s otázkou, prečo zasa. Ale veľmi rýchlo som začala dúfať, že to jedna operácia vyrieši. Našťastie, nepotvrdili sa pôvodné obavy, že nádor zasiahol aj ďalšie orgány. Ani chemoterapia, ani ožarovanie neboli potrebné.

► Sledujte 3 príznaky. Najhoršia rakovina je nenápadnejšia ako chrípka!

Pomáha vám samota?

Chodievam na dlhšie trasy na bicykli, kde si prevetrám hlavu. Deti sa ma občas pýtajú, či nemajú ísť so mnou, ale chápu, že potrebujem byť sama. Keď sa vrátim, som šťastná, že som zase s nimi.



Celý rozhovor si prečítate v januárovom čísle časopisu Zdravie.

Čo ste o Adriane netušili? Neprehliadnite FOTO ► TU!

Aj rakovinu ste si takto „vetrali“ z hlavy?

Desať dní po operácii mozgu som vysadla na bicykel a dala som si slúchadlá do uší, lebo hudba je pre mňa dôležitá. Každý by si mal nájsť niečo, čo mu pomáha. Mňa psychicky lieči hudba! Aj pri varení mám pustené rádio alebo cédečko tak nahlas, že decká sa zatvárajú do svojich izieb. A tancujem medzi hrncami!

Váš príbeh: Katke vyberali nádor na mozgu zaživa, zachránilo ju bábätko

Premýšľali ste o smrti?

Je prirodzené, že ľudia sa rodia a zomierajú. Ale nehrám sa na hrdinku, nikto z nás nechce opustiť tento svet.

Bude vás zaujímať:

Ste vychýrená kuchárka. Varíte zdravo?

Snažím sa nekupovať potraviny plné éčok a trvanlivé výrobky, ale nie som žiadna fanatička. Skôr používam čerstvé suroviny, bylinky a kurkumu, ktorá je veľmi zdravá, vajíčka a mäso z farmy, syry zo salaša, ovocie a zeleninu si aspoň v lete pestujem v záhrade... Ale jasné, že si dám občas aj vyprážaný rezeň! Čo sa týka prevencie civilizačných chorôb, stravou im úplne nezabránime. Ak niekto pracuje v mrakodrape, kde sú tisícky mobilov a vysielačov, ťažko povedať, či ho zachránia biovajíčka.

O varení hovoríte ako o svojom koníčku. Je to dnes populárne, ale nie je to skôr z núdze cnosť?

Keď pribehnú deti s tým, že „mami, niečo tu strašne dobre vonia“, a ja im odpoviem, že ešte lepšie to chutí, je to úžasný pocit. To je tá pravá domáca pohoda.

A vy len varíte alebo aj jete?

Aj jem a veľmi rada :) Nedržím diéty. Už viem, koľko moje telo znesie a niečo aj vybehám za loptičkou na tenise.

Čo je pre ňu na chorobe najhoršie a čo jej operácia urobila so zmyslami?

Čítajte v januárovom čísle časopisu Zdravie. Práve v predaji! ► Zdravie má darček pre každého! Vy ho ešte nemáte?

Adriana Kmotríková sa zotavuje po operácii mozgu: Na čo si treba dať pozor?

Rakovina mozgu