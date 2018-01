Aj po dobrom sexe vás môže prepadnúť smútok. Prečo?

Ako sa cítite po sexe? Že spotene a lepkavo? To je viac ako časté. Unavene a spokojne? Tak to je fajn. A čo tak smutno, rozladene či depresívne? Aj to je úplne v poriadku!

Žiaľ vás môže prepadnúť aj keď ste v partnerstve spokojná. Nič zlé to neznamená.Autor: Shutterstock.com

Viaceré výskumy prišli k tomu istému poznaniu. Pohlavný styk neprináša ľuďom len radosť a zábavu, a to ani v prípade, že sa majú naozaj veľmi radi. Stále unavení na sex? Vyžeňte nudu! Ženy si aj poplačú Takmer polovica sexuálne aktívnych žien, presnejšie 46%, zažilo podľa odborníkov aspoň raz v živote stav, ktorý sa odborne nazýva postkoitálna dysfória alebo depresia. Ide o pocit smútku, melanchólie, nahnevanosti, trápenia. Môže dokonca zahŕňať aj plač. „Nie je to nič nezvyklé ani závažné. Nemusí to znamenať žiadny problém,“ vysvetľuje terapeutka Denise Knowlesová. Podľa nej to do veľkej miery súvisí s tým, že pri sexe dochádza k explózii hormónov v tele, vrátane endorfínov, oxytocínu a prolaktínu. „Hladina týchto hormónov po dosiahnutí orgazmu klesá a to môže vyvolať smútok.“ Sex je náš! Najzaujímavejšie zistenia o jeho zdravotných plusoch Neznamená to krízu vzťahu Postkoitálna dysfória nesúvisí s tým, ako silno partnera milujete. Môže sa objaviť v štádiu zamilovanosti, aj po rokoch manželstva. A aj keď v menšej miere, ale týka sa aj mužov. „Jednoducho to znamená, že ste v stave emočného vzrušenia a toto je prirodzený dôsledok,“ vraví terapeutka. Veď asi tretina žien sa cíti depresívne aj po sexe, ktorý označili za uspokojivý. Na druhej strane by nemalo ísť o jav pravidelný, skôr výnimočný či občasný. Sexuálne pomôcky na lekársky predpis? To nie je vtip! Aha, čo uzdravia Možno to stojí za konzultáciu „Po sexe prichádzajú chvíle, keď sa na povrch dostávajú emócie, ktoré bežne potláčame,“ vysvetľuje aj ďalšiu stránku problematiky ďalší terapeut Ian Kerner. Náchylnejší na postkoitálnu dysfóriu sú aj ľudia, ktorí sa príliš zaoberajú tým, čo si o nich ich partner myslí a ženy, ktoré v detstve či niekedy v živote zažili sexuálne zneužitie. Ak sa u vás nevysvetloteľný pocit smútku či depresie vyskytuje v posteli častejšie, neurobíte chybu, ak sa zájdete poradiť s psychoterapeutom. Nevyspytateľné hormóny: Hrozí vám v klimaktériu depresia? V tomto článku sa zaoberáme Depresia ...viac

Autor: Martina Palovčíková

