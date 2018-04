S túžbou po bábätku mierte do kuchyne. Láska ide predsa cez žalúdok

Čím skôr sa začnete sústrediť na kvalitnejšie potraviny, tým lepšie. A opatrne, aj zdravé potraviny môžete znehodnotiť nezdravou prípravou.

Zabudnite na polotovary, konzervy a sladkosti. Najlepšie sú domáce a sezónne výrobky z vášho regiónu. Zachovajú si viac vitamínov, minerálov, antioxidantov aj aminokyselín na lepšiu plodnosť.

Sladké čakanie

Pred otehotnením by ste mali obmedziť jednoduché sacharidy vrátane rafinovaného cukru. Biely „zabijak“ znižuje šance otehotnieť, lebo spôsobuje priberanie i zápaly v tele. Slaďte medom, ktorý svojím jedinečným zložením minerálov a aminokyselín stimuluje vaječníky, no ani s ním to nepreháňajte. Pokojne si doprajte horkú čokoládu – bojovníka proti oxidačnému stresu a záchrancu spermií. Ale aspoň 70 % - nú.

Buďte opatrní

Pred plánovaným otehotnením obmedzte aj kofeín. Vypite najviac dve espresá denne alebo štyri šálky zeleného čaju, teda nie viac ako dvesto miligramov kofeínu. Pozor aj na čierny čaj a kolové nápoje, ktoré sú navyše plné cukru. „Napríklad myo-inozitol by ste nemali užívať s kofeínovými nápojmi, pretože znižujú jeho vstrebateľnosť aj účinnosť,“ tvrdí gynekologička Michaela Grossová. Pitie kávy zvyšuje aj vylučovanie vápnika obličkami či tráviacou sústavou a blokuje vstrebávanie horčíka ovplyvňujúceho plodnosť.

Zdravý granát

V arabských krajinách jedia granátové jablko na večnú mladosť. Peržania ho považujú za symbol plodnosti. Podľa vedcov semená granátového jablka obsahujú fytoestrogény podobné ženským pohlavným hormónom. Ovocie plodnosti zlepšuje aj funkciu vaječníkov, potláča návaly tepla spojené s menopauzou a zmierňuje premenštruačný syndróm.

Nebuďte verní len jednému

Namiesto smaženia zeleninu aj mäso duste na vode alebo, ešte lepšie, na pare. Ak grilujete, neprežeňte to s priamym ohňom a dĺžkou prípravy. Oleje na panvicu lejte, až keď je rozohriata a neprepaľujte ich. Niektoré potraviny využije telo lepšie v surovom stave, iné po varení. „Striedajte spôsoby prípravy, no pred plánovaným tehotenstvom nezabúdajte jesť vy aj váš partner veľa surovej zeleniny a ovocia, napríklad v šalátoch či ako prílohu k hlavným jedlám,“ radí nutričná špecialistka Mgr. Judita Páleníková. Aspoň tretinu zeleniny zjedzte v surovom stave, zvyšné dve tretiny tepelne upravte.

Paradajky na gril!

Mrkvu uvarte alebo postrúhajte – až vtedy sa z nej uvoľní blahodarný betakarotén, ktorý prospieva ženským vajíčkam. Paradajky zas pustia lykopén, ak ich hodíte na gril a pokvapkáte repkovým olejom alebo povaríte v polievke. Partnerove spermie budú vďaka nemu zdravšie i vitálnejšie.

Najmä pestrosť

Len s jedným vitamínom či minerálom plodnejší nebudete. Ak plánujete tehotenstvo, potrebujete vy aj váš partner prirodzene pestrú stravu. „Je to lepšie, ako keby ste kupovali drahé antioxidačné prípravky,“ radí odborníčka na výživu Mgr. Judita Páleníková.

Pozor!

Pravidelná konzumácia hoci aj malého množstva alkoholu môže znížiť plodnosť až o polovicu. Kvalitu spermií však môžu ovplyvniť aj antidepresíva či antibiotiká. Alkoholu dajte stop už tri mesiace pred snahou otehotnieť.

Neplodnosť