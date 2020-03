Alfa a omega ženského zdravia. Na koľké z týchto vecí ste dlhšie nemysleli? 

Všetko najlepšie žienky! Dokážete toho veľa, no svoje zdravie a potreby často v zhone povinností a starostlivosti o blízkych odsúvate. A naozaj by ste nemali.

Ak vek hrá v niečom rolu, tak je to práve v zvýšenej pozornosti, ktorú by ste mali venovať varovným signálom, ktoré vám telo vysiela. Nechcete predsa oslabiť svoje superschopnosti pomôcť a podržať všetkých, ktorí vás potrebujú.

Nielen ČO, ale aj AKO jete

Máte pocit, že nestíhate a nestravujete sa zdravo? Siahate častejšie, než je v norme po záchrane v rýchlych občerstveniach alebo sa uspokojíte s jedlom v nie príliš vábnej kantíne? Nájdite si čas si aspoň dvakrát do týždňa navariť doma a priniesť si so sebou jedlo do práce. Určite však nejedzte za počítačom. Neustriehnete si množstvo, ani rýchlosť, s akou jedlo zjete, čoho výsledkom môže byť nepríjemné nafukovanie aj zbytočné kilá navyše.

Epidémia bolesti

Pre súčasný životný štýl je bolesť kĺbov a chrbtice už ako epidémia. Nájdite si čas aj na cvičenie, minimálne sa prejdite domov z práce a robte si pár základných uvoľňovacích cvikov chrbta. Pracujete v kancelárii a máte sedavé zamestnanie? Robte si pravidelné prestávky, choďte si pre vodu či kávu, odbehnite si kúpiť zdravý snack. Postaviť zo stoličky by ste sa mali každých 30 minút.

Kľúčový minerál

Aby ste sa necítili malátne a oslabené, veľmi dôležitý je príjem železa. Dnes mnohým chýba. Dôvodom je najmä príprava jedla varením, čím sa tento minerál stráca. Neutekajte hneď do lekárne, pokiaľ vám nebol zistený výraznejší deficit železa. Postačí, aby ste do stravy zaradili konzumáciu potravín s jeho najvyšším obsahom. Najviac ho obsahuje listová zelenina, ale aj cvikla či granátové jablko.

Ďalší páni dôležití

Kyselina listová, vitamín D, B, E a vápnik sú pre zdravie ženy mimoriadne dôležité. Úplne sa nestráňte dochucovaniu jedál soľou s obsahom jódu, ktorý je manažérom všetkých živín a zaručuje ich vstrebateľnosť. Naopak, ďaleko od seba si držte jednoduché cukry, ktoré nie sú len nepriateľom línie, ale jedným z hlavných spúšťačov zápalových reakcií v tele.

Samovyšetrenie povinne!

Na Slovensku zomrie každoročne zbytočne 300 žien na rakovinu prsníka. Táto desivá štatistika by mala byť výstrahou a motiváciou prevencie viac ako dosť. Od 18 do 30 rokov by si ženy mali samovyšetrenie prsníkov robiť raz za 1 - 3 mesiace. S každou hrčkou choďte k lekárovi na vyšetrenie.

Od 18 rokov je potrebné chodiť raz za 1 - 3 roky na vyšetrenie prsníkov ultrazvukom. Ženám po 40 - ke sa odporúča samovyšetrenie raz za mesiac a lekárske vyšetrenie raz ročne. „Mamografia sa po štyridsiatke robí raz za dva roky. Ale aj po vyšetrení mamografiou a ultrazvukom treba pokračovať v samovyšetrovaní, lebo existujú „intervalové karcinómy“, čo je rakovina, ktorá prepukne medzi vyšetreniami mamografiou. Preto s hocičím, čo nájdete aj dva mesiace po mamografii, musíte ísť k lekárovi na diferenciálnu diagnostiku," varuje klinický onkológ, docent Vladimír Bella, PhD.

Niečo je zle? Zájdite na kontrolu

Udržiavať si hmotnosť, ustriehnuť si zdravú pestrú stravu, pravidelne cvičiť a kvalitne spať, je absolútnym základom zdravia. Pozor by ste si popri tom mali dávať na akékoľvek výraznejšie a dlhotrvajúce zmeny, ktoré by mohli znamenať disharmóniu v tele prameniacu z vážnejšej príčiny. Hovoríme napríklad o nevysvetliteľnom priberaní alebo naopak chudnutí bez príčiny, nepravidelnom cykle, vypadávaní vlasov, alebo naopak raste ochlpenia na miestach, kde ste ho predtým nebadali. S najväčšou pravdepodobnosťou sú na vine zbláznené hormóny.

Žienky, myslite aj na seba a aspoň v tento deň, v ktorý vás všetci právom oslavujú, si doprajte pohodu a relax! Prajeme vám všetko najlepšie, hlavne veľa nenahraditeľného zdravia.