Príbeh: Pre antikoncepčný implantát stratený v tele nemohla roky otehotnieť

Po tom, čo lekári stratili antikoncepčný implantát v ramene Charlene Clarke, nemohla mladá žena roky otehotnieť, hoci chcela druhé dieťa.

V roku 2007, sedem týždňov po pôrode dcérky Aneily, vložili lekári do ramena vtedy 20-ročnej Charalene antikoncepčnú tyčinku. Už po pár dňoch sa jej však niečo nepozdávalo a v ruke pociťovala mučivú bolesť. Zašla za lekárom, ktorý implantát síce cítil a pokúšal sa ho odstrániť, no nedokázal ním pohnúť. Charlene teda poslal do nemocnice. Tam sa postupne nechala vyšetriť u ďalších dvoch lekárov, ktorí sa pod ultrazvukom snažili implantát lokalizovať a vybrať. „Bolo to dosť zúfalé a hlavne bolestivé. Musela som užívať lieky proti bolesti a začala som mať obrovský strach, že už nebudem môcť mať ďalšie dieťa,“ spomína mladá žena na ťažké chvíle.

V júni 2008 sa pokúsil odstrániť Charlenin antikoncepčný implantát plastický chirurg. „Bola som pod narkózou a verila som, že keď sa prebudím, moja nočná mora skončí. No sestrička mi povedala, že implantát nedokázali nájsť. Lekári nechceli rezať hlbšie, lebo hrozilo, že moja ruka by ostala paralyzovaná,“ opisuje Britka nie poslednú operáciu. Ešte horšie bolo, keď sa dozvedela, že implantát, ktorý sa síce odporúča vkladať len na trojročné obdobie, má účinnosť proti otehotneniu osem až desať rokov.

Ďalšie chirurgické pokusy

Aj ďalší pokus na odstránenie tyčinky v januári 2009 zlyhal a Charlene upadla do depresie. „Nechcela som ani vychádzať von. Bola som hrozne nahnevaná na lekára, ktorý implantát vkladal, že kvôli nemu možno ostanem nadosmrti neplodná.“ V septembri 2010 bol tento lekár odsúdený a musel jej zaplatiť odškodné vyše 33 - tisíc eur. Stres prispel aj k rozchodu Charlene s partnerom.

Netrvalo dlho a stretla svojho budúceho manžela Erana. Ten ju presvedčil, aby zašla za ďalším lekárom, ktorý ju vyšetril a poslal k špičkovému plastickému chirurgovi. Po šiestich rokoch jej implantát konečne vyoperovali. „Plakala som od úľavy, že je to za mnou.“ Nasledovali dve tehotenstvá, ktoré, žiaľ, skončili potratom.



Foto: Shutterstock

O dva roky Charlene zistila, že je tehotná. Narodil sa jej synček Prince, ktorého po rokoch utrpenia, fyzického aj psychického, považuje doslova za zázračné dieťa. Nepeknú jazvu po vyberaní implantátu si Charlene nechala potetovať, takže jej vnútornú časť ramena zdobí anch, egyptský kríž.

