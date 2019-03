Biela maska: 3 x týždenne zbaví pleť aj chybičiek, ktoré vás už dlhšie trápia

Obyčajné, jednoduché veci často podceňujete. Nemíňajte peniaze za drahé pleťové masky. Vyrobte si doma prírodný zázrak, ktorý si poradí aj s problémami, ktoré vás na pleti trápia už dlhšie.

Zástankyne prírodnej kozmetiky hovoria, že by si na pleť nedali nič, čo by nemohli zjesť. A má to logiku. Taký kvalitný biely jogurt neprospieva telu iba vnútorne. Obsahuje kyselinu mliečnu, zinok, vápnik a bielkoviny.

Ak ho pravidelne aplikujete na pokožku vo forme masky, z výsledkov budete milo prekvapení. Tonizuje, hydratuje, zjemňuje, zvýši elasticitu, poradí si s akné, pigmentovými škvrnami a dokonca aj s jemnými vráskami.

Kyselina mliečna - účinná zbraň v kozmetike

Kyselina mliečna sama o sebe má hydratačné, antibakteriálne a protizápalové účinky.Preto sa stala súčasťou kozmetických produktov pre problematickú pleť. Navyše zbavuje pokožku odumretých buniek a stimuluje tvorbu kolagénu. Ideálna pre vrásky či jazvičky.

Jogurtové masky na 4 problémy

Biely jogurt s teplotou, aká vám je príjemná, naneste na krk aj tvár a nemusíte sa pritom extra vyhýbať očnému okoliu, ako si to vyžadujú iné masky. Sadnite si na gauč, vyložte nohy, privrite oči a vychutnajte si 20 minút pre seba. V pokoji pôsobia všetky kúry silnejšie. Výsledkom budete príjemne prekvapené.

Foto: Shutterstock